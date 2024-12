Comincia oggi, domenica 1 dicembre 2024, il Calendario dell’Avvento 2024 di TuttoAndroid. È una iniziativa speciale che ci porterà a ridosso del Natale e che ogni giorno metterà a disposizione dei nostri lettori sconti e reali esclusivi sul meglio della tecnologia. Oltre all’articolo in cui ogni giorno vi segnaliamo una nuova offerta esclusiva, nella home page troverete anche un articolo di riepilogo, dove potrete scoprire le eventuali offerte che vi sono sfuggite. Nella maggior parte dei casi infatti troverete offerte speciali o regali validi per diversi giorni.

1 Dicembre 2024

Si parte subito con un accessorio molto utile, visto che ormai la maggior parte dei produttori di smartphone non include un caricabatterie nella confezione di vendita. Il modello che vi segnaliamo oggi è decisamente fuori dal comune, ha una potenza massima che vi permette di caricare rapidamente qualsiasi smartphone, e soprattutto ha ben quattro porte a disposizione, una soluzione perfetta per caricare smartphone, tablet e smartwatch, senza dover litigare per una porta libera.

Si chiama UGREEN UNO Charger 100W, quindi come lascia intendere il nome è capace di erogare una potenza massima di 100 watt, ha tre porte USB-C e una USB-A ma soprattutto ha un aspetto davvero unico, che lo rende ideale per essere posizionato su una scrivania così come in qualsiasi altra stanza della casa.

Il caricabatterie infatti ha un aspetto umanoide, soprattutto quando utilizzate il coperchio per la spina, che ha la forma di un paio di scarpe. Se poi ci aggiungiamo lo schermo TFT, che mostra delle simpatiche immagini a seconda dello stato della ricarica, il gioco è decisamente fatto.

UGREEN è riuscita a tenere sotto controllo le dimensioni grazie alla tecnologia GaNInfinity, che usa il nitruro di gallio per ottenere una elevata efficienza di conversione, una dissipazione del calore molto rapida e soprattutto per ottenere caricabatterie più piccoli. Qui sotto invece trovate lo schema relativo alla potenza in uscita prodotta su ciascuna porta. Il dato infatti varia a seconda della porta e ovviamente dal numero di porte utilizzate. Si va quindi da un massimo di 100 watt, ottimo per gli smartphone più esigenti, fino ai 7,5 watt, soluzione ideale per la carica di smartwatch, smart ring o altri accessori che non hanno particolari necessità.

È dunque tempo di scoprire la promozione che UGREEN ha preparato voi in occasione del mese di dicembre. Oltre allo sconto del 30% che potete ottenere sullo store ufficiale, vi basterà utilizzare il codice esclusivo TUTTOA per ottenere in regalo un cavo USB-C/USB-C da 1 metro in grado di supportare una potenza massima di 60 watt.

Per ottenere il regalo dovrete aggiungere entrambi i prodotti al carrello e aggiungere il coupon prima di procedere al pagamento. Il codice sconto andrà a cancellarvi il costo del cavo, che sarà così regalato. Qui sotto trovate i link per completare l’acquisto sullo store ufficiale.

Acquistate UGREEN UNO Charger 100W a 48,99 euro invece di 69,99 euro Aggiungete questo cavo per ottenerlo gratis con il codice TUTTOA Attenzione! Il codice è valido dal 2 al 15 dicembre

Informazione Pubblicitaria