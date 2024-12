Continua lenta ma inesorabile la marcia di avvicinamento al Natale 2024, scandita quest’anno dalle caselle del Calendario dell’Avvento di TuttoAndroid. Ogni giorno vi proponiamo una sorpresa diversa, che sia un regalo o un codice sconto esclusivo, e se vi siete persi quelli dei gironi scorsi potete trovare il riepilogo completo nel nostro articolo in home page, raggiungibile a questo indirizzo. Vediamo cosa si nasconde sotto la casella numero 6.

La sorpresa di oggi: 6 dicembre 2024

Oggi torniamo a parlare di pulizia della casa e lo facciamo con ECOVACS DEEBOT X5 OMNI, uno dei robot aspirapolvere più completi presenti nel panorama attuale. Si differenzia dalla gran parte dei robot in commercio per la sua forma a “D”, che gli permette di raggiungere in maniera più precisa gli angoli delle stanze. A questo di aggiunge la tecnologia TruEdge, che permette di estendere il mop in prossimità di bordi e angoli per lavare il pavimento senza praticamente lasciare aree sporche.

Ottima la potenza di aspirazione, 12.800 Pa sono più che sufficienti per pulire qualsiasi tipo di superficie, dai pavimenti più duri ai tappeti. Il nuovo design della spazzola inoltre permette di ridurre al minimo il rischio che si formino grovigli di peli e capelli, una soluzione resa ancora più efficace da matrici a pettine con doppia fila di denti, che impediscono anche ai capelli più lunghi di arrotolarsi. Da segnalare anche la capacità del robot di sollevare i panni di lavaggio di ben 15 millimetri, così da non bagnare il pavimento quando torna alla base o i tappeti quando vi passa sopra.

Anche la stazione di ricarica è particolarmente completa, con svuotamento automatico del serbatoio della polvere, convogliata in un sacchetto che può essere sostituito ogni due mesi circa, riempimento automatico del serbatoio sul robot con acqua pulita, serbatoio per l’acqua sporca risultante dal lavaggio dei panni a fine pulizia. Questa operazione avviene con acqua riscaldata a 70 gradi, seguita da un’asciugatura con aria calda e da una procedura di pulizia automatica del fondo della stazione, che permette all’utente di evitare qualsiasi manutenzione per almeno 5 mesi.

Da ricordare inoltre la tecnologia TruDetect 3D 3.0 che riconosce ostacoli imprevisti e, grazie anche a un algoritmo particolarmente evoluto, permette al robot di rimanere efficiente anche di fronte a ostacoli come cavi, calzini, scarpe o giocattoli.

Potete acquistare ECOVACS DEEBOT X5 OMNI su Amazon a 802,30 euro invece di 1099 euro utilizzando il codice sconto esclusivo TUTTOX5O valido fino all’8 dicembre

Informazione Pubblicitaria