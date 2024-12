Si avvia alla chiusura la prima settimana di dicembre e prosegue il nostro percorso perso il Natale, con il Calendario dell’Avvento di TuttoAndroid che ogni giorno vi porta un nuovo sconto o un regalo esclusivo. Nel caso vi foste persi le offerte fin qui pubblicate, potete consultare il nostro articolo di riepilogo: molte delle offerte hanno una durata di parecchi giorni, quindi potete continuare ad approfittare di sconti e regali. È giunto quindi il momento di scoprire cosa si nasconde sotto la quinta casella.

La sorpresa di oggi: 5 dicembre 2024

Torniamo a parlare di UGREEN, brand protagonista della parte iniziale di questo calendario, e molto apprezzato dagli utenti per la qualità e varietà dei propri prodotti. Oggi Tocca a UGREEN UNO 6-in-1 USB-C Hub, una soluzione perfetta per chi lavora spesso in mobilità. È infatti il compagno di viaggio ideale per chi utilizza un Mac, un iPad, un Chromebook, un notebook in generale, ma anche uno smartphone dotato di porta USB-C.

Collegando l’hub al vostro dispositivo avrete 1 porta USB-C con supporto Power Delivery a 100 W, 1 porta HDMI, due porte USB-C 3.2 Gen 2 e due porte USB-A 3.2 Gen 2. Il tutto condito da un piccolo schermo che mostra differenti emoji a seconda dello stato, per rendere più “umano” il dispositivo.

La porta HDMI permette di collegare display con risoluzione 4K@60Hz, ottima quindi se volete lavorare a casa con il notebook e utilizzare uno schermo più ampio rispetto a quello del portatile. La velocità di trasmissione delle porte USB raggiunge i 10 Gbps, per ridurre al minimo i tempi di trasferimento. Una soluzione volto comoda se volete, ad esempio, archiviare le foto presenti sul vostro smartphone e trasferirle su una chiavetta USB o su un disco esterno, senza dover passare per il cloud o per una rete wireless.

L’Hub UGREEN si dimostra molto comodo quando volete ricaricare il notebook, o lo smartphone, e allo stesso tempo trasmettere le immagini su uno schermo estero. Se il vostro dispositivo ha una sola porta USB-C, l’operazione diventa impossibile senza l’aiuto dell’hub. E collegato a un caricabatterie PD da 100 Watt, l’hub si trasforma in un carica batterie con 4 porte, ideale per caricare tutti i vostri dispositivi in un posto solo.

Potete acquistare UGREEN UNO 6-in-1 sul sito ufficiale a 15,99 euro invece di 19,99 euro. Aggiungete anche questo cavo USB-C/USB-C da 60 W e inserite il codice sconto TUTTOA per ottenere il cavo gratuitamente, senza alcun costo aggiuntivo.

Informazione Pubblicitaria