Mancano solo quattro caselle alla conclusione del Calendario dell’Avvento di TuttoAndroid, una iniziativa che ci ha accompagnato per quasi tutto il mese di dicembre e che si interrompe poco prima della festa più attesa di questo periodo. Questo per darvi il tempo di approfittare delle offerte e dei regali presenti sotto ciascuna casella, così da farvi un regalo o da avere un’idea per un regalo dell’ultimo minuto. A questo proposito trovate tutte le offerte del mese in questo articolo.

La casella di oggi è dedicata agli appassionati di smart home, ma scopriamone i dettagli.

La sorpresa di oggi, 19 dicembre

Oggi parliamo di Aqara Camera Hub G3, protagonista di un’ottima promozione che prevede uno sconto del 30% rispetto al prezzo di listino. Si tratta di una telecamera di sicurezza dal prezzo contenuto ma dalle grandi possibilità, grazie al sapiente utilizzo dell’intelligenza artificiale.

La telecamera, alimentata tramite USB-C, è dotata di un sensore ad alta risoluzione (2304 x 1296 pixel) in grado di fornirvi immagini dettagliate, anche in totale assenza di luce. È in grado di riconoscere i volti delle persone, così da offrire la possibilità di attivare automazioni in base alla persona inquadrata, elaborando le informazioni localmente per il massimo rispetto della privacy.

Riconosce una serie di gesti fa fare con una mano, cosi da attivare determinate funzioni senza dover utilizzare i comandi vocali. Ottima la compatibilità con i sistemi domotici di terze parti, e non va dimenticato che Aqara Camera Hub G3 integra anche un hub Zigbee 3.0, per controllare sensori e dispositivi dello stesso brand senza che sia necessario utilizzare un hub dedicato.

La telecamera offre una visione a 360 gradi dell’ambiente, essendo motorizzata e capace di seguire una persona in movimento per tracciarne le mosse, funzione molto utile nel caso di visite indesiderate. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione completa di Aqara Camera Hub G3.

Ancora per pochi giorni potete acquistare Aqara Camera Hub G3 su Amazon a 76,99 euro invece di 109,99 euro

