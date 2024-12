Natale è ormai dietro l’angolo e restano solo poche caselle del Calendario dell’Avvento di TuttoAndroid, una iniziativa partita ormai tre settimane fa e che si avvicina alla sua naturale conclusione, in programma domenica 22 dicembre. Se vi foste persi qualche contenuto potete sempre visitare il nostro articolo di riepilogo, ben visibile nella home page, e approfittare delle offerte ancora attive.

Senza ulteriori indugi andiamo quindi ad aprire la terzultima casella del nostro calendario, fateci sapere nei commenti se l’iniziativa vi è piaciuta e quali prodotti vorreste vedere il prossimo anno.

La sorpresa di oggi, 20 dicembre

La casella del 20 dicembre nasconde un prodotto che abbiamo decisamente apprezzato e che utilizziamo molto in redazione. Parliamo di ANKER 735 Nano II 65W, un caricabatterie compatto e completo, ideale sia da mettere in valigia per i vostri viaggi, sia da utilizzare a casa per ricaricare contemporaneamente fino a tre dispositivi.

Grazie alla tecnologia GaN (nitruro di gallio) le dimensioni sono decisamente più compatte rispetto ai carica batterie tradizionali, e permettono di raggiungere comunque potenze elevate senza alcun compromesso, anche in termini di sicurezza. La tecnologia MultiProtect controlla in tempo reale la temperatura interna per garantire la massima sicurezza, oltre a offrire una protezione sicura contro possibili corto circuiti.

Anker 735 Nano II 65W offre ben tre porte di ricarica, due di tipo USB-C e una di tipo USB-A, in grado di erogare una potenza massima di 65 watt. tale potenza è disponibile solo sulle porte USB-C, mentre la porta USB-A eroga un massimo di 22,5 watt. Collegando due porte USB-C è possibile avere 45 watt sulla prima e 20 sulla seconda, mentre collegando tutte e tre le porte avrete 40 Watt sulla prima USB-C e 12 watt ciascuno sulle altre due porte.

Il dispositivo è decisamente compatto, visto che misura appena 38,26 x 29,12 x 66,1 millimetri, e può dunque trovare facilmente posto nello zaino, in valigia ma anche nella tasca di una giacca, sempre pronto per darvi una mano.

Informazione Pubblicitaria