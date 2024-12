Siamo ormai a metà strada nel percorso che ci accompagna verso il Natale, anzi, possiamo dire che mancano ancora pochi giorni al termine del Calendario dell’Avvento di TuttoAndroid, che vi accompagnerà fino al 22 dicembre. Se vi siete persi le offerte dei gironi scorsi potete sempre consultare il nostro articolo di riepilogo, nel quale trovate tutte le caselle dei giorni scorsi, alcune delle quali contengono offerte ancora valide.

La sorpresa di oggi, 12 dicembre

Oggi la sorpresa è relativa alle pulizie di casa e riguarda Dreame X40 Ultra Complete (qui trovate la nostra recensione), protagonista di un’offerta strepitosa che può essere utilizzata senza codici particolari, vista l’entità dello sconto già applicato. Parliamo di quello che può essere definito, senza dubbio alcuno, come il miglior robot aspirapolvere presente sul mercato.

A parlare non sono solo i numeri, che lo pongono tra i migliori in commercio, ma soprattutto le tante funzioni che lo rendono un collaboratore insostituibile. Oltre a una potenza di aspirazione strepitosa, 12.000 Pa non sono certo pochi, troviamo una stazione di ricarica evoluta, in grado non solo di fare il pieno al serbatoio del robot e raccogliere la polvere, ma aggiungere autonomamente anche il detergente, lavare i panni con acqua calda e asciugarli rapidamente con un getto di aria calda.

Tutto questo senza dimenticare una funzione che al momento è esclusiva per il brand Dreame, ovvero la capacità di montare i moci rotanti solo quando serve. Il robot infatti è capace di tornare alla base per montare i moci solo quando deve effettivamente lavare il pavimento di una stanza, evitando di portarsi dietro un accessorio altrimenti inutile.

La navigazione è di altissimo livello grazie a una marea di sensori che permettono di calcolare sempre il miglior percorso, anche quando vengono incontrati ostacoli imprevisti. Sia il mocio che la spazzola laterale possono essere estratti per arrivare anche in quei punti più difficili dove altri non arrivano, per garantire la massima pulizia possibile in casa.

L’offerta è valida solo per pochi giorni e visto l’ammontare dello sconto è probabile che le scorte si esauriscano molto rapidamente. Qui sotto trovate il link per l’acquisto su Amazon.