Continua il nostro percorso verso il 25 dicembre con il Calendario dell’Avvento di TuttoAndroid, che ogni giorno vi porta sconti e regali esclusivi. Nella home page trovate sempre l’articolo di riepilogo con i regali dei gironi precedenti, molti dei quali sono ancora validi, nel caso vi foste persi l’apertura della casellina. Andiamo senza ulteriore indugio a scoprire il regalo di oggi, 4 dicembre.

La sorpresa di oggi: 4 dicembre 2024

Anche oggi la nostra proposta riguarda la casa, e in particolare le pulizie, una faccenda che spesso ci porta via un sacco di tempo. Da qualche anno però ci sono degli aiutanti robotici che puliscono al posto nostro anche quando siamo al lavoro. Oggi vi proponiamo un modello dall’elevata potenza di aspirazione ma dal prezzo particolarmente competitivo, ideale per chi ha un budget ridotto o per chi cerca un prodotto di qualità a buon mercato da mettere nella casa delle vacanze o in taverna.

ECOVACS N20 PRO PLUS è il robot perfetto per chi ha molti tappeti o animali in casa, visto che con una potenza di aspirazione di 8.000 Pa saprà raccogliere ogni tipo di sporco. E con la speciale spazzola antigroviglio non troverete peli o capelli arrotolati sulla spazzola, evitandovi quindi di doverla pulire troppo spesso.

Questo robot utilizza un panno in microfibra, inumidito con l’acqua presente in un apposito serbatoio, per migliorare la pulizia e rimuovere eventuali macchie grazie a OZMO Pro 2.0 che fa vibrare il panno sul pavimento. Il percorso di pulizia viene accuratamente pianificato da un algoritmo molto evoluto, che utilizza un sistema laser per creare una mappa dettagliata della propria abitazione. Il tutto anche in ambienti molto grandi, visto che l’autonomia raggiunge facilmente i 300 minuti, un dato più che sufficiente per pulire fino a 550 metri quadri di pavimenti.

A differenza di molti altri robot, che utilizzano un sacchetto nella stazione di ricarica per raccogliere la polvere e lo sporco aspirati durante la pulizia, N20 PRO PLUS può contare su un sistema ciclonico PureCyclone che convoglia lo sporco all’interno di un contenitore trasparente, simile a quello di un aspirapolvere cordless, che può essere vuotato ogni 45 gironi circa. Questo si traduce in una manutenzione più semplice (basta sciacquare il contenitore) e in un risparmio di quasi 150 euro in tre anni rispetto ai robot che utilizzano un sacchetto.

Potete acquistare ECOVACS N20 PRO PLUS su Amazon a 349,30 euro invece di 499 euro utilizzando il codice sconto esclusivo TUTTON20P

Informazione Pubblicitaria