Scopriamo quindi cosa si nasconde sotto la diciassettesima casella di questo calendario.

La sorpresa di oggi, 16 dicembre

Oggi vi proponiamo una soluzione per la pulizia della casa, Dreame D10 Plus Gen 2, una soluzione ideale per chi ha un budget contenuto o per chi si avvicina per la prima volta al mondo degli aspirapolvere robot. Nonostante il prezzo decisamente contenuto, parliamo di un robot di buon livello adeguato anche per abitazioni di grandi dimensioni.

La batteria da 5.200 mAh offre infatti un’elevata autonomia, parliamo di oltre tre ore, e la potenza di aspirazione di 6.000 Pa è più che sufficiente per qualsiasi tipo di superficie, inclusi tappeti. Peli di animali e capelli lunghi non rappresentano un ostacolo, grazie al particolare design della spazzola, realizzata in gomma, che riduce al minimo la formazione di grovigli.

Il nuovo algoritmo Pathfinder garantisce una elevata efficienza di navigazione, anche in presenza di ostacoli imprevisti, al fine di garantire la miglior pulizia possibile. Tramite la companion app è possibile gestire la modalità di pulizia di ciascuna stanza, così come la sequenza di pulizia, al fine di personalizzarla e renderla più adatta alle proprie necessità.

Al termine della pulizia il robot torna alla stazione di ricarica, che provvede ad aspirare la polvere e lo sporco raccolti, convogliando il tutto in un sacchetto che l’utente dovrà sostituire ogni 2-3 mesi. Per migliorare la qualità della pulizia è possibile montare il panno in microfibra, tenuto costantemente bagnato grazie al serbatoio separato per l’acqua, a cui è possibile aggiungere anche una soluzione detergente.

Potete acquistare Dreame D10 Plus Gen 2 su Amazon a 259 euro invece di 349 euro

