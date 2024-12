Sta per chiudersi un’altra settimana e come ogni giorno dal primo dicembre è il momento di aprire una nuova casella del Calendario dell’Avvento di TuttoAndroid, che ogni giorni vi porta una nuova sorpresa, che sia uno sconto o un regalo. Se vi siete persi le caselle dei giorni scorsi, molte delle quali contengono offerte ancora valide, potete consultare il nostro articolo di riepilogo, che trovate in home page.

Andiamo quindi senza ulteriori indugi ad aprire una nuova casella per scoprire cosa cela al suo interno.

La sorpresa di oggi, 13 dicembre

Torniamo a parlare di igiene orale e lo facciamo ancora una volta con Oclean, uno dei brand all’avanguardia nel mercato degli spazzolini ultrasonici. Oggi tocca a Oclean X Pro Elite (qui trovate la nostra recensione), uno degli spazzolini ultrasonici più evoluti del brand. Uno dei suoi tratti distintivi è la presenza di uno schermo interattivo che rende più semplice e piacevole la pulizia dei denti.

Permette infatti di scegliere la modalità di spazzolamento preferita, tra cui una personalizzata che può essere impostata tramite la companion app da installare sul proprio smartphone, e al termine della pulizia mostra un punteggio che permette di capire immediatamente la qualità della pulizia. Mostra inoltre le eventuali aree delle due arcate dentali che non sono state pulite correttamente, con la possibilità di avviare un timer extra per provvedere immediatamente a una pulizia supplementare.

Il tutto in maniera molto silenziosa, visto che il rumore emesso non supera i 45 decibel. Merito di questo è senza dubbio la tecnologia a levitazione magnetica, con 84.000 movimenti al minuto, che consente, grazie anche a 32 livelli di intensità, di ottenere una pulizia insuperabile. Ottima l’autonomia, che supera il mese con una ricarica di poco più di tre ore, utilizzando la basetta wireless inclusa nella confezione di vendita. E se acquistate la versione Premium, anch’essa in promozione, avrete anche una custodia da viaggio e sei tesatine di ricambio, così da poter utilizzare lo spazzolino per oltre un anno senza spese ulteriori.