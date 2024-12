Procede spedita l’apertura delle caselle del Calendario dell’Avvento di TuttoAndroid, che dal primo dicembre vi sta tenendo compagnia con regali e promozioni esclusivi. Prima di presentarvi la sorpresa di oggi vi ricordiamo che potete trovare tutti i regali dei giorni precedenti in questo articolo, con molti degli sconti e delle promozioni che sono ancora attive.

Bando agli indugi, apriamo la casella del 14 dicembre per scoprire cosa ci riserva.

La sorpresa di oggi, 14 dicembre

Uno dei mercati più attivi del 2024 è indubbiamente quello della smart home e tra i protagonisti che sono cresciuti in maniera molto significativa troviamo sicuramente SwitchBot, un marchio che sta creando un ecosistema di prodotti molto valido, con una particolare attenzione per il retro fitting, soluzione che permette di rendere smart i dispositivi già esistenti, senza quindi doverli sostituire.

È il caso della proposta che vi segnaliamo oggi, SwitchBot Smart Lock Pro nel kit completo che include anche la tastiera touch e SwitchBot Hub Mini. Ve ne abbiamo parlato diffusamente nella nostra recensione completa ma vi riepiloghiamo le sue caratteristiche. Parliamo di un dispositivo che si adatta alla maggior parte delle serrature esistenti, senza che sia necessario fare alcun foro o intervento permanente.

Smart Lock Pro si fissa sul cilindro della serratura, avendo l’accortezza di lasciare la chiave che serve per aprire la porta. Sul lato esterno potete fissare il tastierino, che si applica con viti o biadesivo e include, oltre a un tastierino numerico, anche un lettore di impronte digitali e di schede NFC. Trami hub mini invece potete collegare la serratura alla rete WiFi di casa e farla interagire con altri dispositivi, per creare diverse automazioni.

L’hub supporta il nuovo standard Matter per cui può essere integrato senza particolari problemi con i principali ecosistemi di domotica in circolazione, così da controllare anche la serratura tramite altre applicazioni. La serratura è alimentata con 4 batterie AA, facilmente sostituibili quindi, e l’autonomia supera tranquillamente i sei mesi. È possibile acquistare separatamente un pacchetto batteria ricaricabile che raddoppia l’autonomia. In ogni caso tramite l’applicazione riceverete una notifica tempestiva quando l’autonomia scende sotto un limite prefissato, per evitare sorprese.

Va comunque detto che la soluzione SwitchBot lascia sempre libera la serratura esterna, per cui anche in caso di batteria completamente scarica potete aprire la porta utilizzando la vostra chiave.