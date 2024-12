Siamo arrivati a metà dicembre e mancano davvero pochi giorni alla fine del Calendario dell’Avvento di TuttoAndroid che da inizio mese vi sta accompagnando verso l’ultima festività dell’anno con una serie di sconti, regali e promozioni. Abbiamo già aperto 14 caselle e se ve ne dovesse essere sfuggita qualcuna potete trovare il riepilogo completo in questo articolo, che trovate nella home page. Molte delle promozioni e degli sconti sono ancora attivi quindi potete approfittarne per risparmiare o per ricevere un regalo.

Intanto andiamo ad aprire la casella di oggi per scoprire cosa si nasconde al suo interno.

La sorpresa di oggi, 15 dicembre

Protagonista dell’offerta di oggi è SwitchBot S10 (qui trovate la nostra recensione completa) un robot che si distingue dalla concorrenza per via si una scelta molto particolare. Per evitare di creare una stazione di ricarica di dimensioni esagerate, SwitchBot ha pensato di separate il sistema di raccolta della polvere da quello di riempimento dell’acqua pulita e svuotamento di quella sporca.

SwitchBot S10 dispone infatti di serbatoi interni per la raccolta dell’acque sporca e per l’immagazzinamento di quella pulita, alla quale viene aggiunta una soluzione detergente per una migliore igiene dei pavimenti. Tutto questo avviene da una piccola base separata, che può essere posizionata anche sotto al lavello e che non necessita di alimentazione, visto che prende energia dal robot per le sue operazioni.

In questo modo diventa più semplice posizionare la base relativa all’acqua, da collegare direttamente allo scarico e a un rubinetto, soluzione semplice da realizzare, ad esempio, in bagno o sotto il lavello in cucina. In questo modo la stazione di ricarica è più compatta e molto meno ingombrante, dovendo contenere solo un sacchetto per la polvere da sostituire ogni 2-3 mesi.

Il lavaggio del pavimento avviene con un rullo che passa sul pavimento e che viene pulito tramite un raschietto che sposta l’acqua sporca e lo sporco raccolto in una apposta vaschetta, permettendogli di lavare sempre con acqua pulita. Il rullo viene poi risciacquato durante la procedura di scarico dell’acqua sporca, evitando così un ritorno alla base di ricarica e senza lasciare sporco sul pavimento. Sarà poi la base di svuotamento polvere a provvedere ad asciugare il rullo con un getto di aria calda decisamente silenzioso, tanto da poterlo utilizzare anche di notte.