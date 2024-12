Si chiude idealmente oggi la prima settimana del Calendario dell’Avvento di TuttoAndroid, l’iniziativa che vi accompagnerà fino al Natale con sconti e regali esclusivi. Nel caso vi foste persi qualche regalo, potete sempre consultare il nostro articolo riepilogativo, nel quale trovate tutte le caselline già aperte, molte delle quali contengono sconti e regali ancora disponibili.

Anche oggi, come tutti i giorni, la sorpresa è dedicata a un prodotto diverso da quelli visti nei giorni scorsi, e farà piacere a chi cerca un valido aiuto domestico. Andiamo senza ulteriori indugi a scoprire il regalo di oggi.

La sorpresa di oggi: 8 dicembre

La sorpresa odierna è da cogliere immediatamente al volo, visto che scade alla mezzanotte di oggi. Parliamo di un buono sconto del 22% sull’acquisto di ECOVACS DEEBOT N30 PRO OMNI, un robot aspirapolvere di fascia media che con il nostro codice sconto esclusivo diventa più allettante che mai.

Il robottino ECOVACS è particolarmente indicato per chi ha animali in casa, visto che ha una potenza di aspirazione di ben 10.000 Pa, ideale quindi sia per raccogliere i peli dei nostri amici pelosi, sia i capelli più lunghi. Senza dimenticare una particolare efficacia sui tappeti, sui quali non rimarrà traccia di sporco. OZMO Turbo 2.0, la tecnologia dedicata al lavaggio del pavimento, in combinazione con TruEdge, permette di rimuovere qualsiasi tipo di macchia dal pavimento, anche quelle vicine al bordo dei mobili o delle pareti, senza lasciare indietro nulla.

Nessun problema nemmeno a causa di ostacoli imprevisti, come scarpe, giocattoli, calzini, cavi elettrici, visto che la combinazione di TruDetect e TruMapping consentono al robot di riconoscere ed evitare gli ostacoli mantenendo una elevata efficienza nelle operazioni di pulizia. Ottima anche l’autonomia, superiore ai 300 minuti, per pulire senza particolari difficoltà anche abitazioni di grandi dimensioni.

Abbiamo lasciato per ultima la stazione di ricarica, un vero e proprio concentrato di tecnologia, capace di raccogliere automaticamente lo sporco dal serbatoio interno del robot, lavare i panni con acqua calda, così da sciogliere anche il grasso più ostinato, e asciugarli con aria calda, cos1i da contrastare in modo efficace la formazione di cattivi odori e muffe, oltre a scongiurare la proliferazione di batteri.

Fino alla mezzanotte di oggi potete acquistare ECOVACS N20 PRO OMNI Black su Amazon 545,20 euro invece di 699 euro, utilizzando il coupon TUTTON30.

Informazione Pubblicitaria