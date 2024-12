Una delle tradizioni del mese di dicembre è quella del Calendario dell’Avvento e quest’anno anche in TuttoAndroid ve ne stiamo proponendo uno. Ogni giorno una nuova casellina da aprire con un regalo, un codice sconto esclusivo o una promozione molto interessante. E se vi siete persi le offerte dei giorni scorsi potete controllare il nostro articolo riepilogativo, visto che molte delle promozioni potrebbero essere ancora attive.

Scopriamo qual è la sorpresa di oggi aprendo una nuova casella.

La sorpresa di oggi, 11 dicembre

Oggi parliamo di igiene dentale e lo facciamo con Oclean, brand che realizza numerose soluzioni per la pulizia dei denti. Sui nostri siti avete visto numerose recensioni dedicate agli spazzolini ultrasonici Oclean, protagonisti della promozione di oggi. Parliamo di Oclean X Lite, ma l’offerta è valida anche per chi decide di acquistare Oclean X Lite S, che differisce solo per la presenza, in confezione di vendita, di una custodia da viaggio con funzioni di ricarica.

Lo spazzolino è dotato di schermo che oltre a consentire di scegliere la modalità di pulizia preferita (tra le 5 a disposizione) permette odi ottenere un feedback immediato sulla qualità della spazzolatura. Vedrete infatti un’immagine che riproduce le due arcate dentali con le zone che necessitano di una ulteriore pulizia in evidenza. Vi basterà premere nuovamente il tasto di accensione per pulire le zone mancanti e ottenere il miglior risultato possibile.

Ognuna delle cinque modalità di pulizia ha un proprio timer, dai 2 minuti ai 2 minuti e 20 secondi, e vi avvisa quando è il momento di cambiare zona (ogni 30secondi) per passare a quella successiva. In questo modo sarete certi di aver dedicato il giusto tempo a ogni area della bocca. Il cuore di Oclean X Lite/S è un motore a levitazione magnetica che lavora a 72.000 movimenti al minuto, che in abbinamento con la testina che usa setole Dupont disposte a “W” offre una pulizia impeccabile.

Ottima l’autonomia, che può raggiungere i 40 giorni con una singola carica. E bastano 3 ore, utilizzando la porta USB-C, per fare il pieno alla batteria. La certificazione IPX7 garantisce la possibilità di usarlo anche sotto la doccia e di poterlo risciacquare senza alcun problema dopo averlo utilizzato.

L’offerta di oggi vi permette di acquistare Oclean X Lite/S a 49,90/59,90 euro sul sito ufficiale. Inserendo anche questo kit da 2 testine di ricambio nel carrello e utilizzando il coupon TUTTOCLEAN pagherete solo lo spazzolino e riceverete in omaggio le testine.

