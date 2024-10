Samsung sta portando la One UI 6.1.1 e/o le sue novità su tanti smartphone e tablet della sua gamma in queste settimane: dopo il debutto su Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6, le novità della nuova versione sono arrivate prima sulla serie Galaxy S24, e poi su praticamente tutta la line-up recente del produttore. Qualche ora fa la casa di Seoul ha avviato la distribuzione anche su modelli che non erano stati coinvolti dall’integrazione completa delle funzioni Galaxy AI, e quindi siamo in grado di scoprire il changelog completo.

Le novità della One UI 6.1.1 sui Samsung Galaxy pre 2022

Come abbiamo visto, la One UI 6.1.1 appare con questo nome solo su pieghevoli e tablet, mentre rimane 6.1 sugli smartphone tradizionali: questo nonostante tutte le effettive novità siano state introdotte (si tratta di una scelta di Samsung). Queste hanno debuttato su Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6 con il lancio durante l’Unpacked di luglio, ma hanno successivamente raggiunto le serie Galaxy S24, Galaxy S23, Galaxy S22, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S8, ma anche Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4.

Tutti questi modelli hanno accolto sostanzialmente lo stesso aggiornamento o quasi, con un changelog concentrato in particolare su Galaxy AI e sull’intelligenza artificiale: le novità comprendono ad esempio Bozza su immagine, che consente di trasformare un semplice disegno in un’opera d’arte, la nuova funzione dedicata ai ritratti con IA, il rinnovato Compositore per la tastiera, la traduzione delle chiamate su più app, la Modalità di ascolto di Interprete, la traduzione dei PDF, il rilevamento automatico delle lingue nel registratore e non solo. Su Galaxy Z Flip5 è stata anche integrata la possibilità di utilizzare gli sfondi Galaxy AI sullo schermo esterno.

Il rollout della One UI 6.1.1 per Samsung Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy Z Fold3 5G avviato in queste ore ci consente di conoscere la lista delle novità portate (o che saranno portate) dal produttore sui modelli pre 2022, che non avevano accolto tutte le funzioni Galaxy AI (come gli stessi pieghevoli). Diamogli un’occhiata.

Sblocca una versione più sana di te Scopri nuovi dettagli e tieni alta la motivazione: mantieni l’ispirazione nella tua esperienza di salute con nuovi suggerimenti di benessere in Samsung Health . I suggerimenti di benessere offrono dettagli e incoraggiamenti preziosi per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di salute.

e tieni alta la mantieni l’ispirazione nella tua esperienza di salute con nuovi suggerimenti di benessere in . I suggerimenti di benessere offrono dettagli e incoraggiamenti preziosi per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di salute. Ottieni un’analisi del sonno più dettagliata: le nuove informazioni sul sonno ti offrono un’analisi più dettagliata e precisa della qualità del tuo sonno. Il report completo sul tuo sonno ora include la tua frequenza cardiaca, la tua frequenza respiratoria e la quantità di tempo che hai impiegato per addormentarti.

più dettagliata: le nuove informazioni sul sonno ti offrono un’analisi più dettagliata e precisa della qualità del tuo sonno. Il report completo sul tuo sonno ora include la tua frequenza cardiaca, la tua frequenza respiratoria e la quantità di tempo che hai impiegato per addormentarti. Crea le tue routine di allenamento: combina una serie di esercizi diversi per una routine di allenamento personalizzata. Puoi impostare obiettivi per set, ripetizioni, tempo e molto altro. Quando inizi la tua routine, il tuo orologio può passare automaticamente all’esercizio successivo quando raggiungi il tuo obiettivo. Puoi anche scegliere di aggiungere delle pause tra un esercizio e l’altro. Quando termini la tua routine, puoi visualizzare tutti i risultati in un unico posto.

di combina una serie di esercizi diversi per una routine di allenamento personalizzata. Puoi impostare obiettivi per set, ripetizioni, tempo e molto altro. Quando inizi la tua routine, il tuo orologio può passare automaticamente all’esercizio successivo quando raggiungi il tuo obiettivo. Puoi anche scegliere di aggiungere delle pause tra un esercizio e l’altro. Quando termini la tua routine, puoi visualizzare tutti i risultati in un unico posto. Connetti i misuratori di potenza per bicicletta: ricava dati più utili dai tuoi allenamenti di ciclismo. Samsung Health ora supporta la connessione ai misuratori di potenza attaccati alla tua bicicletta. Un misuratore di potenza ti consente di monitorare la tua “Potenza di Soglia Funzionale” (FTP), fornendoti più dettagli sul tuo allenamento. Aumenta la tua produttività Azioni suggerite per la Selezione intelligente : agisci rapidamente in base a ciò che viene mostrato sul tuo schermo. Quando selezioni qualcosa sullo schermo con Selezione intelligente ora vedrai le azioni suggerite relative alla tua selezione. Puoi chiamare numeri di telefono, localizzare indirizzi, migliorare immagini, e molto altro, con estrema velocità. Ora puoi accedere a Selezione intelligente nel Pannello Tag edge Applicazioni.

: agisci rapidamente in base a ciò che viene mostrato sul tuo schermo. Quando selezioni qualcosa sullo schermo con Selezione intelligente ora vedrai le azioni suggerite relative alla tua selezione. Puoi chiamare numeri di telefono, localizzare indirizzi, migliorare immagini, e molto altro, con estrema velocità. Ora puoi accedere a Selezione intelligente nel Pannello Tag edge Applicazioni. Esperienza multischermo migliorata: passare da Immagine nell’immagine a Schermo diviso ora è più semplice che mai. Tocca e tieni premuto un video in riproduzione in Immagine nell’immagine, poi trascinalo nel lato dello schermo in cui vuoi che venga riprodotto.

migliorata: passare da Immagine nell’immagine a Schermo diviso ora è più semplice che mai. Tocca e tieni premuto un video in riproduzione in Immagine nell’immagine, poi trascinalo nel lato dello schermo in cui vuoi che venga riprodotto. Copiare e spostare i file è più facile: trovare la cartella giusta è più facile che mai quando copi o sposti dei file nell’Archivio. Ora puoi scegliere la cartella di destinazione in una finestra pop-up in modo da poter facilmente tornare alla cartella originale quando hai finito.

e spostare i file è più facile: trovare la cartella giusta è più facile che mai quando copi o sposti dei file nell’Archivio. Ora puoi scegliere la cartella di destinazione in una finestra pop-up in modo da poter facilmente tornare alla cartella originale quando hai finito. Crea collegamenti ai file sulla Schermata Home: accedi più rapidamente ai file che utilizzi di più. Tocca e tieni premuto qualsiasi file in Archivio, poi usa l’altra mano per navigare nella Schermata Home. Rilascia il file ovunque tu voglia nella Schermata Home per creare un collegamento.

ai file sulla Schermata Home: accedi più rapidamente ai file che utilizzi di più. Tocca e tieni premuto qualsiasi file in Archivio, poi usa l’altra mano per navigare nella Schermata Home. Rilascia il file ovunque tu voglia nella Schermata Home per creare un collegamento. Visualizzazione delle immagini di anteprima migliorata: guarda come appariranno le immagini prima di aprirle. Le immagini di anteprima di foto e video nell’Archivio ora vengono mostrate nelle proporzioni originali.

migliorata: guarda come appariranno le immagini prima di aprirle. Le immagini di anteprima di foto e video nell’Archivio ora vengono mostrate nelle proporzioni originali. Rendi automatico il tuo orologio grazie a modalità e routine: le modalità che configuri sul tuo smartphone, quali Modalità Riposo, Modalità Esercizio o Modalità Teatro, ora possono controllare automaticamente più impostazioni del tuo orologio in base a ciò che stai facendo o a dove ti trovi. Oltre ai quadranti orologio e a Non disturbare, le modalità ora sono in grado di controllare anche Always On Display, Alza polso per attivare, Tocca schermo per attivare, Ruota ghiera per attivare, Modalità audio e Avvisi disconnessione. Puoi anche utilizzare le routine per controllare queste azioni dell’orologio.

grazie a e le modalità che configuri sul tuo smartphone, quali Modalità Riposo, Modalità Esercizio o Modalità Teatro, ora possono controllare automaticamente più impostazioni del tuo orologio in base a ciò che stai facendo o a dove ti trovi. Oltre ai quadranti orologio e a Non disturbare, le modalità ora sono in grado di controllare anche Always On Display, Alza polso per attivare, Tocca schermo per attivare, Ruota ghiera per attivare, Modalità audio e Avvisi disconnessione. Puoi anche utilizzare le routine per controllare queste azioni dell’orologio. Più opzioni di filtro dei messaggi: ora disponi di un controllo ottimale quando crei una routine che inizia al ricevimento di un messaggio o una notifica. Puoi aggiungere più parole chiave e scegliere di avviare la routine quando tutte le parole chiave vengono incluse o quando una parola chiave viene inclusa nel messaggio o nella notifica. Crea immagini epiche Taglia solo ciò che ti serve: tocca e tieni premuti una persona o un oggetto in una foto per tagliarli. Ora puoi tagliare più elementi insieme. Dopo il taglio, puoi trasformare facilmente la tua selezione in un adesivo oppure copiarla e incollarla altrove. Ulteriori miglioramenti Crea e condividi la tua Scheda profilo : crea la tua Scheda profilo, con il tuo nome e la tua immagine personale, che gli altri utenti Galaxy potranno vedere quando li chiami o quando visualizzano le tue informazioni di contatto. Puoi anche creare schede profilo per altre persone tra i tuoi contatti, così potrai vedere la loro scheda quando ti chiamano.

: crea la tua Scheda profilo, con il tuo nome e la tua immagine personale, che gli altri utenti Galaxy potranno vedere quando li chiami o quando visualizzano le tue informazioni di contatto. Puoi anche creare schede profilo per altre persone tra i tuoi contatti, così potrai vedere la loro scheda quando ti chiamano. Sfoglia i video rapidamente: risparmia tempo e fatica con i nuovi controlli per la ricerca dei video nell’app Lettore video. Tocca due volte la parte destra dello schermo per andare avanti di 5 secondi. Tocca due volte la parte sinistra dello schermo per andare indietro di 5 secondi.

rapidamente: risparmia tempo e fatica con i nuovi controlli per la ricerca dei video nell’app Lettore video. Tocca due volte la parte destra dello schermo per andare avanti di 5 secondi. Tocca due volte la parte sinistra dello schermo per andare indietro di 5 secondi. Rispondi alle chiamate con un tocco e non più con uno scorrimento: se hai difficoltà a effettuare lo scorrimento, puoi impostare il tuo telefono in modo da rispondere alle chiamate con il semplice tocco di un pulsante.

alle chiamate con un e non più con uno scorrimento: se hai difficoltà a effettuare lo scorrimento, puoi impostare il tuo telefono in modo da rispondere alle chiamate con il semplice tocco di un pulsante. Rispondi a tutte le chiamate con il vivavoce: goditi chiamate in vivavoce più semplici. Se preferisci rispondere alle chiamate in vivavoce, una nuova impostazione ti consente di rispondere a tutte le chiamate in questo modo per impostazione predefinita, invece di rispondere manualmente a ogni chiamata.

goditi chiamate in vivavoce più semplici. Se preferisci rispondere alle chiamate in vivavoce, una nuova impostazione ti consente di rispondere a tutte le chiamate in questo modo per impostazione predefinita, invece di rispondere manualmente a ogni chiamata. Ricevi aggiornamenti meteo frequenti: tieniti pronto ad affrontare qualsiasi cambiamento improvviso del meteo. Le informazioni sul meteo ora si aggiornano automaticamente almeno una volta ogni ora, così avrai la certezza di consultare sempre le previsioni più recenti.

frequenti: tieniti pronto ad affrontare qualsiasi cambiamento improvviso del meteo. Le informazioni sul meteo ora si aggiornano automaticamente almeno una volta ogni ora, così avrai la certezza di consultare sempre le previsioni più recenti. Massima sicurezza: se hai esigenze di sicurezza speciali, ora puoi impostare il Blocco automatico in modo che applichi le restrizioni massime, ottenendo così il più elevato livello di protezione da malware e minacce alla sicurezza. I collegamenti ipertestuali e il download automatico degli allegati nei messaggi vengono bloccati, i dati sulla localizzazione vengono rimossi durante la condivisione delle immagini e gli album condivisi nella Galleria non possono essere utilizzati.

se hai esigenze di sicurezza speciali, ora puoi impostare il Blocco automatico in modo che applichi le restrizioni massime, ottenendo così il più elevato livello di protezione da malware e minacce alla sicurezza. I collegamenti ipertestuali e il download automatico degli allegati nei messaggi vengono bloccati, i dati sulla localizzazione vengono rimossi durante la condivisione delle immagini e gli album condivisi nella Galleria non possono essere utilizzati. Menù assistenza: puoi aprire il Pannello rapido con un semplice tocco. Hai inoltre un maggiore controllo dei pulsanti fisici. Utilizza il Menu assistenza per tenere premuto o premere due volte il pulsante laterale.

Per il momento non abbiamo indicazioni riguardanti gli altri modelli lanciati prima del 2022, come ad esempio Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra. Questi potrebbero anche “saltare” la One UI 6.1.1 (che “6.1.1” di fatto non è) e passare direttamente all’attesissima One UI 7.0 basata su Android 15 (che dovrebbe costituire l’ultimo major update, forse con l’eccezione dell’eventuale One UI 7.1), integrando le novità qui sopra insieme a quelle di quest’ultima.

La One UI 7.0 è stata protagonista di numerose anticipazioni nelle ultime settimane, ma ogni volta che sembra che la fase beta stia per partire sulla serie Galaxy S24, nuovi rumor parlano di rinvii o ritardi a data da destinarsi (e vengono “confermati” dalle evidenze). Che Samsung abbia deciso di fare le cose con estrema calma con l’intenzione di avviare la distribuzione stabile con il lancio della serie Galaxy S25? Può essere, ma nelle prossime settimane dovrebbe comunque essere avviato il programma di test (l’Italia dovrebbe essere ancora una volta esclusa).