One UI 6.1.1 o One UI 6.1? A causa di una scelta specifica da parte di Samsung sono diversi gli utenti confusi, soprattutto tra quelli non particolarmente “esperti”, e alcuni pensano di non aver ancora ricevuto il più recente aggiornamento quando in realtà non è così: vediamo perché il vostro smartphone Samsung continua a mostrare la dicitura One UI 6.1.

“One UI 6.1.1” appare solo su tablet e pieghevoli Samsung: chiariamo le cose

Samsung sta procedendo piuttosto spedita con il rilascio delle novità della One UI 6.1.1 sugli smartphone e i tablet in commercio. La più recente release ha debuttato lo scorso luglio a bordo di Samsung Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6, e sta raggiungendo sempre più dispositivi in questi giorni: il produttore è partito dall’aggiornamento per Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, per arrivare nei giorni successivi ai modelli degli anni precedenti, tra cui Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5 e la serie Galaxy Tab S9, e quindi Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4 e la serie Galaxy Tab S8 (per ora in Corea del Sud, ma l’Italia dovrebbe aggiungersi dal 23 settembre).

In questi giorni è facile imbattersi in un po’ di confusione da parte degli utenti, soprattutto tra quelli meno avvezzi a questa tipologia di cose: la “colpa” è di Samsung, che ha deciso di rilasciare sostanzialmente tutte le novità della One UI 6.1.1 viste su Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6 su tanti altri Galaxy, ma senza necessariamente “aggiungere il numerino”. Per chiarire in modo semplice: la dicitura “One UI 6.1.1” (che potete trovare in “Impostazioni > Informazioni sul telefono > Informazioni software > Versione di One UI“) viene mostrata solo ed esclusivamente su smartphone pieghevoli e tablet della gamma. Sugli smartphone “tradizionali” come quelli delle serie Galaxy S24, Galaxy S23 e così via, il sistema continuerà a mostrare “One UI 6.1”, anche se a tutti gli effetti sono presenti tutte le novità della One UI 6.1.1. La stessa cosa era stata fatta lo scorso anno con la One UI 5.1.1.

Allo stato attuale, dunque, queste sono le versioni più recenti in Italia per i rispettivi modelli (per ora S22, Z Flip4 e Z Fold4 sono stati aggiornati solo in Corea), con tutte le novità della One UI 6.1.1:

Se disponete di una di queste versioni sul vostro dispositivo, allora avete già le ultime novità indipendentemente da quanto scritto nelle impostazioni di sistema. I cambiamenti, come abbiamo visto, si concentrano soprattutto sull’intelligenza artificiale Galaxy AI, ma non solo: abbiamo Bozza su immagine (disponibile in Samsung Notes, Editor foto, Air command, Selezione intelligente e nei Pannelli Tag Edge), che consente di trasformare un semplice disegno in un’opera d’arte in pochi tocchi, la nuova funzione dedicata ai ritratti con IA, il rinnovato Compositore per la tastiera, la traduzione delle chiamate su più app, la Modalità di ascolto di Interprete, la traduzione dei PDF, gli Effetti Live per le foto, i miglioramenti per Selezione intelligente, il rilevamento automatico delle lingue nel registratore, miglioramenti nelle animazioni e nella fluidità del sistema e non solo.

Sperando di aver definitivamente chiarito le cose, vi chiediamo: avete già aggiornato con le novità qui sopra? Come vi state trovando con questa One UI 6.1.1 (di nome o di fatto)?