Il mese si apre con aggiornamenti importanti in distribuzione per alcuni smartphone e tablet Android: tra i protagonisti c’è Samsung, che in queste ore ha avviato non solo il rollout della One UI 6.1.1 per Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy Z Fold3 5G, ma anche quello dell’update correttivo dedicato a Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra. Novità pure in casa Xiaomi e Nothing, che rilasciano per prime le nuove patch di sicurezza per Xiaomi Pad 6 e Nothing Phone (2a) Plus. Andiamo a scoprire insieme tutti i cambiamenti in arrivo.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy Z Fold3 5G

Iniziamo da Samsung Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy Z Fold3 5G, che quest’oggi accolgono l’aggiornamento alla One UI 6.1.1 in Italia. I due smartphone pieghevoli stanno ricevendo nel nostro Paese i firmware F711BXXU9IXH9 e F926BXXU8IXH9, che includono le patch di sicurezza di settembre 2024.

Le novità sono tante, ma purtroppo non comprendono tutto quello che abbiamo visto sui modelli più recenti con Galaxy AI e le funzionalità di intelligenza artificiale. In questo caso il changelog è più contenuto ed è il seguente:

Sblocca una versione più sana di te Scopri nuovi dettagli e tieni alta la motivazione: mantieni l’ispirazione nella tua esperienza di salute con nuovi suggerimenti di benessere in Samsung Health . I suggerimenti di benessere offrono dettagli e incoraggiamenti preziosi per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di salute.

. I suggerimenti di benessere offrono dettagli e incoraggiamenti preziosi per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di salute. Ottieni un’analisi del sonno più dettagliata: le nuove informazioni sul sonno ti offrono un’analisi più dettagliata e precisa della qualità del tuo sonno. Il report completo sul tuo sonno ora include la tua frequenza cardiaca, la tua frequenza respiratoria e la quantità di tempo che hai impiegato per addormentarti.

più dettagliata: le nuove informazioni sul sonno ti offrono un’analisi più dettagliata e precisa della qualità del tuo sonno. Il report completo sul tuo sonno ora include la tua frequenza cardiaca, la tua frequenza respiratoria e la quantità di tempo che hai impiegato per addormentarti. Crea le tue routine di allenamento: combina una serie di esercizi diversi per una routine di allenamento personalizzata. Puoi impostare obiettivi per set, ripetizioni, tempo e molto altro. Quando inizi la tua routine, il tuo orologio può passare automaticamente all’esercizio successivo quando raggiungi il tuo obiettivo. Puoi anche scegliere di aggiungere delle pause tra un esercizio e l’altro. Quando termini la tua routine, puoi visualizzare tutti i risultati in un unico posto.

di combina una serie di esercizi diversi per una routine di allenamento personalizzata. Puoi impostare obiettivi per set, ripetizioni, tempo e molto altro. Quando inizi la tua routine, il tuo orologio può passare automaticamente all’esercizio successivo quando raggiungi il tuo obiettivo. Puoi anche scegliere di aggiungere delle pause tra un esercizio e l’altro. Quando termini la tua routine, puoi visualizzare tutti i risultati in un unico posto. Connetti i misuratori di potenza per bicicletta: ricava dati più utili dai tuoi allenamenti di ciclismo. Samsung Health ora supporta la connessione ai misuratori di potenza attaccati alla tua bicicletta. Un misuratore di potenza ti consente di monitorare la tua “Potenza di Soglia Funzionale” (FTP), fornendoti più dettagli sul tuo allenamento. Aumenta la tua produttività Azioni suggerite per la Selezione intelligente : agisci rapidamente in base a ciò che viene mostrato sul tuo schermo. Quando selezioni qualcosa sullo schermo con Selezione intelligente ora vedrai le azioni suggerite relative alla tua selezione. Puoi chiamare numeri di telefono, localizzare indirizzi, migliorare immagini, e molto altro, con estrema velocità. Ora puoi accedere a Selezione intelligente nel Pannello Tag edge Applicazioni.

: agisci rapidamente in base a ciò che viene mostrato sul tuo schermo. Quando selezioni qualcosa sullo schermo con Selezione intelligente ora vedrai le azioni suggerite relative alla tua selezione. Puoi chiamare numeri di telefono, localizzare indirizzi, migliorare immagini, e molto altro, con estrema velocità. Ora puoi accedere a Selezione intelligente nel Pannello Tag edge Applicazioni. Esperienza multischermo migliorata: passare da Immagine nell’immagine a Schermo diviso ora è più semplice che mai. Tocca e tieni premuto un video in riproduzione in Immagine nell’immagine, poi trascinalo nel lato dello schermo in cui vuoi che venga riprodotto.

migliorata: passare da Immagine nell’immagine a Schermo diviso ora è più semplice che mai. Tocca e tieni premuto un video in riproduzione in Immagine nell’immagine, poi trascinalo nel lato dello schermo in cui vuoi che venga riprodotto. Copiare e spostare i file è più facile: trovare la cartella giusta è più facile che mai quando copi o sposti dei file nell’Archivio. Ora puoi scegliere la cartella di destinazione in una finestra pop-up in modo da poter facilmente tornare alla cartella originale quando hai finito.

Crea collegamenti ai file sulla Schermata Home: accedi più rapidamente ai file che utilizzi di più. Tocca e tieni premuto qualsiasi file in Archivio, poi usa l’altra mano per navigare nella Schermata Home. Rilascia il file ovunque tu voglia nella Schermata Home per creare un collegamento.

ai file sulla Schermata Home: accedi più rapidamente ai file che utilizzi di più. Tocca e tieni premuto qualsiasi file in Archivio, poi usa l’altra mano per navigare nella Schermata Home. Rilascia il file ovunque tu voglia nella Schermata Home per creare un collegamento. Visualizzazione delle immagini di anteprima migliorata: guarda come appariranno le immagini prima di aprirle. Le immagini di anteprima di foto e video nell’Archivio ora vengono mostrate nelle proporzioni originali.

migliorata: guarda come appariranno le immagini prima di aprirle. Le immagini di anteprima di foto e video nell’Archivio ora vengono mostrate nelle proporzioni originali. Rendi automatico il tuo orologio grazie a modalità e routine: le modalità che configuri sul tuo smartphone, quali Modalità Riposo, Modalità Esercizio o Modalità Teatro, ora possono controllare automaticamente più impostazioni del tuo orologio in base a ciò che stai facendo o a dove ti trovi. Oltre ai quadranti orologio e a Non disturbare, le modalità ora sono in grado di controllare anche Always On Display, Alza polso per attivare, Tocca schermo per attivare, Ruota ghiera per attivare, Modalità audio e Avvisi disconnessione. Puoi anche utilizzare le routine per controllare queste azioni dell’orologio.

Più opzioni di filtro dei messaggi: ora disponi di un controllo ottimale quando crei una routine che inizia al ricevimento di un messaggio o una notifica. Puoi aggiungere più parole chiave e scegliere di avviare la routine quando tutte le parole chiave vengono incluse o quando una parola chiave viene inclusa nel messaggio o nella notifica. Crea immagini epiche Taglia solo ciò che ti serve: tocca e tieni premuti una persona o un oggetto in una foto per tagliarli. Ora puoi tagliare più elementi insieme. Dopo il taglio, puoi trasformare facilmente la tua selezione in un adesivo oppure copiarla e incollarla altrove. Ulteriori miglioramenti Crea e condividi la tua Scheda profilo : crea la tua Scheda profilo, con il tuo nome e la tua immagine personale, che gli altri utenti Galaxy potranno vedere quando li chiami o quando visualizzano le tue informazioni di contatto. Puoi anche creare schede profilo per altre persone tra i tuoi contatti, così potrai vedere la loro scheda quando ti chiamano.

: crea la tua Scheda profilo, con il tuo nome e la tua immagine personale, che gli altri utenti Galaxy potranno vedere quando li chiami o quando visualizzano le tue informazioni di contatto. Puoi anche creare schede profilo per altre persone tra i tuoi contatti, così potrai vedere la loro scheda quando ti chiamano. Sfoglia i video rapidamente: risparmia tempo e fatica con i nuovi controlli per la ricerca dei video nell’app Lettore video. Tocca due volte la parte destra dello schermo per andare avanti di 5 secondi. Tocca due volte la parte sinistra dello schermo per andare indietro di 5 secondi.

Rispondi alle chiamate con un tocco e non più con uno scorrimento: se hai difficoltà a effettuare lo scorrimento, puoi impostare il tuo telefono in modo da rispondere alle chiamate con il semplice tocco di un pulsante.

Rispondi a tutte le chiamate con il vivavoce: goditi chiamate in vivavoce più semplici. Se preferisci rispondere alle chiamate in vivavoce, una nuova impostazione ti consente di rispondere a tutte le chiamate in questo modo per impostazione predefinita, invece di rispondere manualmente a ogni chiamata.

Ricevi aggiornamenti meteo frequenti: tieniti pronto ad affrontare qualsiasi cambiamento improvviso del meteo. Le informazioni sul meteo ora si aggiornano automaticamente almeno una volta ogni ora, così avrai la certezza di consultare sempre le previsioni più recenti.

Massima sicurezza: se hai esigenze di sicurezza speciali, ora puoi impostare il Blocco automatico in modo che applichi le restrizioni massime, ottenendo così il più elevato livello di protezione da malware e minacce alla sicurezza. I collegamenti ipertestuali e il download automatico degli allegati nei messaggi vengono bloccati, i dati sulla localizzazione vengono rimossi durante la condivisione delle immagini e gli album condivisi nella Galleria non possono essere utilizzati.

Menù assistenza: puoi aprire il Pannello rapido con un semplice tocco. Hai inoltre un maggiore controllo dei pulsanti fisici. Utilizza il Menu assistenza per tenere premuto o premere due volte il pulsante laterale.

Oltre a queste novità, come abbiamo già accennato sono state integrate le patch di settembre 2024: portano la correzione a 44 CVE (comuni al sistema operativo di Google) e 23 SVE (specifiche per i dispositivi Samsung); tra le prime abbiamo solo una vulnerabilità con rischio critico (CVE-2024-23350), mentre nessuna tra le seconde. Tutto viene spiegato nel dettaglio nel consueto bollettino diffuso dalla casa di Seoul.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra avevano iniziato a ricevere l’aggiornamento con le novità della One UI 6.1.1 (che rimane “One UI 6.1” sugli smartphone tradizionali), ma i problemi sorti con la fotocamera avevano costretto il produttore a interrompere almeno in parte la distribuzione.

In Corea del Sud è partita in queste ore la distribuzione di un nuovo aggiornamento (che termina con XI1) che dovrebbe andare a risolvere i citati problemi fotografici, oltre che a portare le patch di sicurezza di settembre 2024. Queste ultime, come abbiamo visto qui sopra, vanno a correggere 44 CVE (comuni al sistema operativo di Google) e 23 SVE (specifiche per i dispositivi del produttore)

L’update richiede un download di poco meno di 400 MB, anche se il peso potrebbe variare sensibilmente da regione a regione. Nelle prossime ore o giorni dovrebbe allargarsi a livello globale, raggiungendo anche l’Italia.

Novità aggiornamento Xiaomi Pad 6

Xiaomi diventa il primo produttore (a “pari merito”, come stiamo per vedere) a rilasciare le patch di sicurezza di ottobre 2024, anticipando Google e Samsung che solitamente sono tra le più rapide. A partire dalla Cina è infatti in distribuzione un nuovo aggiornamento per Xiaomi Pad 6, che integra miglioramenti alle prestazioni, ottimizzazioni varie per il sistema e appunto le più recenti correzioni di sicurezza.

La versione in rollout in Cina è la OS1.0.11.0.UMZCNXM, è limitata agli utenti HyperOS Pilot Tester e richiede un download di appena 25 MB. Per ora non è possibile conoscere i dettagli delle più recenti patch, visto che nel momento in cui stiamo scrivendo non sono state rilasciate neanche da Google. Avremo modo di tornarci sopra nei prossimi giorni, quando la distribuzione riguarderà tanti altri modelli firmati Xiaomi e non solo.

Novità aggiornamento Nothing Phone (2a) Plus

Chiudiamo questa carrellata di aggiornamenti con Nothing Phone (2a) Plus, che sta anch’esso ricevendo le patch di sicurezza di ottobre 2024. La versione in rollout è la U2.6-240924-2223 e richiede un download di poco più di 50 MB.

Le novità descritte all’interno del changelog diffuso dall’azienda londinese sono le seguenti:

migliorata la disponibilità dell’opzione di rete 5G standalone;

ottimizzata la velocità di registrazione sulla rete VoLTE della SIM2 dopo l’uscita dalla Modalità Aereo;

risolto un problema con il quale gli MMS non potevano essere inviati in determinati scenari;

corretta la visualizzazione dello stato del roaming dati in modo da farlo corrispondere allo stato effettivo;

migliorato l’effetto HDR per le fotocamere posteriori e anteriore;

migliorata la nitidezza dello zoom in determinati scenari;

risolto un problema di lag durante la registrazione dei video notturni;

ottimizzata la visualizzazione dell’icona della batteria nella barra di stato;

risolti i problemi di mancata risposta del sistema, e migliorati stabilità e fluidità complessive;

integrate le patch di sicurezza di ottobre 2024.

L’aggiornamento è in rollout e dovrebbe raggiungere tutti i possessori di Nothing Phone (2a) Plus entro qualche giorno.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Flip3, Z Fold3 5G, S23, S23+, S23 Ultra, Xiaomi Pad 6 e Nothing Phone (2a) Plus

Per verificare l’arrivo di un nuovo aggiornamento via OTA su Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra potete fare un salto nelle impostazioni di sistema: potete seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Potete anche provare con Smart Switch dopo aver collegato lo smartphone al PC.

Su Xiaomi Pad 6 potete seguire il percorso “Impostazioni > Info sistema” e premere sul logo HyperOS in alto al centro, mentre su Nothing Phone (2a) Plus basta andare in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“. In caso di esito negativo potete riprovare tra qualche ora o giorno.