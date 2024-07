Esattamente come preventivato e con un buon anticipo rispetto allo scorso anno, oggi si è tenuto il “consueto” Galaxy Unpacked estivo di Samsung, durante il quale il produttore ha presentato diverse novità: tra queste non possono che spiccare Samsung Galaxy Z Flip6 e Samsung Galaxy Z Fold6, i due nuovi smartphone Android pieghevoli. Andiamo a vedere tutto quello che c’è da sapere sui nuovi dispositivi appena ufficializzati dalla casa sud-coreana.

Samsung Galaxy Z Flip6 e Z Fold6 ufficiali con la nuova Galaxy AI e tante novità

“La lunga storia di innovazione di Samsung ci ha permesso di diventare leader nel settore mobile, dapprima creando il design pieghevole e, in seguito, inaugurando l’era dell’AI mobile. Adesso, siamo entusiasti di unire queste due tecnologie in modo complementare e offrire nuove possibilità per gli utenti in tutto il mondo“, ha dichiarato TM Roh, President and Head of the Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. “I nostri dispositivi pieghevoli soddisfano le esigenze uniche di ogni utente; da oggi Samsung offrirà loro un’esperienza unica, potenziata da Galaxy AI“.

A inizio anno Samsung ha introdotto Galaxy AI con il lancio della serie Galaxy S24, e con Samsung Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6 il produttore inaugura un nuovo capitolo che unisce queste funzionalità al formato pieghevole e le massimizza grazie agli ampi schermi e alla possibilità di sfruttare Flex Window e la modalità Flex.

La nuova serie Galaxy Z è la più leggera di sempre ed è ottimizzata per l’utilizzo in mobilità: il design è caratterizzato da simmetria e bordi piatti, con nuove dimensioni per lo schermo esterno di Galaxy Z Fold6, che offre un’esperienza definita come più naturale e intuitiva. In più, i nuovi modelli sono stati progettati per offrire ancora più resistenza, con una cerniera a doppio binario ulteriormente supportata da un bordo pieghevole rinforzato, in grado di distribuire meglio eventuali urti generati da impatti esterni, e con il contributo dall’Armor Aluminum e del vetro Corning Gorilla Glass Victus 2.

La serie costituisce un ulteriore passo in avanti nell’impegno del produttore nel promuovere il design circolare: entrambi gli smartphone utilizzano una più ampia varietà di materiali riciclati, come vetro, alluminio, plastica, cobalto ed elementi rari in un numero ancora maggiore di componenti; per la prima volta i due dispositivi sono dotati anche di oro e rame riciclati. In più, la scatola di imballaggio è stata realizzata con materiale cartaceo riciclato al 100%.

Specifiche tecniche dei nuovi smartphone pieghevoli

Entrambi i nuovi smartphone pieghevoli possono contare sulla potenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, che combina le prestazioni di CPU, GPU e NPU per favorire l’elaborazione AI; al suo fianco 12 GB di RAM e almeno 256 GB di memoria interna (si arriva fino a 1 TB su Z Fold6). Samsung ha aggiornato il sistema di raffreddamento per massimizzare le performance: su Z Fold6 c’è una camera di vapore più grande (1,6 volte più grande, per la precisione), mentre su Z Flip6 è stata introdotta per la prima volta.

Galaxy Z Flip6 offre uno schermo principale pieghevole Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz, affiancato da uno schermo esterno Super AMOLED da 3,4 pollici a risoluzione 720 x 748 con refresh rate tradizionale (60 Hz). Il comparto fotografico include un totale di tre sensori: nella parte esterna trova spazio la doppia fotocamera con sensore principale grandangolare Dual Pixel da 50 MP (f/1.8, 1.0μm, OIS) con zoom ottico 2x e sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2, 1.12μm, FoV di 123°), mentre all’interno c’è un sensore da 10 MP (f/2.2, 1.22μm e FoV di 85°).

La batteria dello smartphone a conchiglia aumenta rispetto alla precedente generazione e arriva a 4000 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata da 25 W e alla ricarica wireless. Non mancano connettività 5G dual SIM (con supporto eSIM), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, porta USB Type-C e certificazione IP48, che garantisce una protezione nei confronti dell’acqua (immersioni anche oltre il metro) e di oggetti da almeno 1 mm.

Galaxy Z Fold6 mette a disposizione uno schermo principale 20,9:18 Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex da 7,6 pollici a risoluzione QXGA+, con refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz, e uno schermo esterno Dynamic AMOLED 2X da 6,3 pollici a risoluzione HD+, sempre con refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz. Per una grafica più vivida e realistica è presente il supporto al Ray Tracing, in grado di sfruttare il display con luminosità fino a 2600 nit.

A livello fotografico offre ben cinque sensori in tutto, capeggiati da una tripla fotocamera esterna con sensore principale grandangolare Dual Pixel da 50 MP (f/1.8, 1.0μm, OIS), sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2, 1.12μm, FoV di 123°) e teleobiettivo da 10 MP (PDAF, OIS, f/1.8, 1.12μm, FoV di 36°) con zoom ottico 3x; troviamo poi una fotocamera anteriore esterna da 10 MP (f/2.2, 1.22μm, FoV di 85°) e una fotocamera interna da 4 MP nascosta sotto allo schermo (f/1.8, 1.22μm, FoV di 85°).

La batteria rimane praticamente la stessa dello scorso anno: a disposizione ci sono 4400 mAh, con ricarica cablata da 25 W e ricarica wireless. Anche qui troviamo poi connettività 5G dual SIM (con supporto eSIM), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, porta USB Type-C e certificazione IP48. Il lettore d’impronte è laterale su entrambi i modelli.

Specifiche tecniche di Samsung Galaxy Z Flip6: display principale Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate da 1 a 120 Hz

display esterno Super AMOLED da 3,4 pollici a risoluzione 720 x 748 con refresh rate a 60 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP

batteria da 4000 mAh con ricarica cablata da 25 W e wireless da 15 W

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Specifiche tecniche di Samsung Galaxy Z Fold6: display interno Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex da 7,6 pollici a risoluzione QXGA+ con refresh rate da 1 a 120 Hz

display esterno Dynamic AMOLED 2X da 6,3 pollici a risoluzione HD+ con refresh rate da 1 a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

12 GB di RAM e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna

tripla fotocamera esterna con sensore principale da 50 MP

batteria da 4400 mAh con ricarica cablata da 25 W e wireless da 15 W

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

One UI 6.1.1 e funzionalità Galaxy AI

Samsung Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6 arrivano con Android 14 e l’inedita One UI 6.1.1, esattamente come anticipato nelle ultime settimane. Come nel caso dei fratelli della serie Galaxy S24, anche qui Samsung promette sette generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e sette anni di patch di sicurezza.

I due pieghevoli includono una serie di funzionalità e strumenti potenziati dall’intelligenza artificiale (Galaxy AI) pensati per ottimizzare l’utilizzo dei grandi schermi e per migliorare la produttività. Assistente Note su Samsung Notes permette di usufruire di traduzioni, riassunti e formattazione automatica per gli appunti, e con la nuova funzione di trascrizione incorporata consente la riproduzione per iscritto, la traduzione e il riassunto delle registrazioni vocali direttamente nell’app delle Note.

I testi nei file PDF possono essere tradotti e sovrapposti quando si apre il file tramite la funzione di traduzione in sovrimpressione PDF in Notes. Con la nuova funzione Compositore della Tastiera Samsung è possibile generare testo suggerito in base a delle parole chiave, e per i social media si può ottenere un testo che riflette il tono dell’utente grazie all’analisi dei post precedenti. Con la S Pen, compatibile con Z Fold6 ma non inclusa nella confezione, si può accedere a comandi rapidi per attivare determinate funzioni, semplicemente passando il pennino sullo schermo. La Selezione intelligente espande in modo ulteriore l’esperienza con la S Pen suggerendo funzioni come la traduzione, l’aggiunta di note o la nuova Bozza su immagine: quest’ultima può generare diverse opzioni per la creazione di un’immagine quando si esegue uno schizzo o un disegno sullo schermo.

L’app Google Gemini è completamente integrata su Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6 e costituisce un assistente personale basato sull’intelligenza artificiale, utile per la scrittura, l’apprendimento o la pianificazione; grazie all’integrazione con diverse app Google, Gemini può ad esempio semplificare l’organizzazione di un viaggio, con informazioni sulle prenotazioni di voli e hotel, suggerimenti per la visita a monumenti famosi ed eventuali percorsi ottimali per arrivarci. Con Cerchia e cerca con Google è possibile saperne di più su quanto viene visualizzato sullo schermo tenendo premuto il pulsante home (o la parte inferiore dello schermo) ed evidenziando la parte interessata.

A disposizione poi Interprete, dotato di una nuova modalità di conversazione che sfrutta il doppio schermo e consente a entrambe le parti di visualizzare le traduzioni per interazioni più immediate e naturali. Con Traduzione Live, le telefonate possono essere tradotte in tempo reale: ora questa funzione viene estesa oltre l’app Telefono di Samsung e risulta compatibile con alcune popolari app di terze parti.

Per quanto riguarda il comparto foto, c’è il ProVisual Engine basato sull’intelligenza artificiale, pensato per una creatività superiore. Con Assistente Foto si può sfruttare il grande schermo di Galaxy Z Fold6 (ma non solo) per creare in modo più semplice contenuti di livello professionale, con Studio ritratti è possibile creare una varietà di stili di ritratto diversi, come cartoni animati e acquerelli, e con lo Slow-mo istantaneo si possono rallentare i video generando fotogrammi aggiuntivi.

La Flex Window da 3,4 pollici di Galaxy Z Flip6 è stata migliorata consentendo funzioni di intelligenza artificiale senza la necessità di dover aprire il dispositivo. Ci sono le Risposte suggerite per rispondere rapidamente ai messaggi, con una funzione che sfrutta l’analisi degli ultimi messaggi per suggerire risposte adeguate e personalizzate. Flex Window può fornire l’accesso agli aggiornamenti e alle notifiche di Samsung Health, dare la possibilità di selezionare il brano successivo sul widget musicale e tanto altro grazie a un numero aumentato di widget (utilizzabili anche contemporaneamente).

Con la funzione Ambiente foto potenziata dall’intelligenza artificiale, lo sfondo scelto può cambiare in tempo reale basandosi sull’ora e sul meteo del momento; Samsung consente pure di creare facilmente un’immagine coordinata con le opzioni di disposizione dello schermo suggerite attraverso l’analisi dello sfondo, ad esempio, spostando l’orologio o modificando il colore del bordo per far risaltare l’immagine di sfondo.

FlexCam integra nuove opzioni creative: con il nuovo Zoom automatico, lo smartphone può trovare automaticamente l’inquadratura migliore rilevando il soggetto e ingrandendo o rimpicciolendo prima di apportare le modifiche necessarie, tutto a mani libere. In più, la Nightography è stata potenziata con la funzione video HDR, che offre una registrazione di video più brillanti anche con poca luce; la modalità notturna è ora compatibile e disponibile in-app su Instagram, con gli utenti che possono scattare foto in notturna e pubblicarle direttamente nelle storie.

Entrambi gli smartphone sono protetti da Samsung Knox, la nota piattaforma di sicurezza multilivello con hardware end-to-end, rilevamento delle minacce in tempo reale e protezione collaborativa. Come ulteriore livello di sicurezza, la protezione avanzata dei dati offre la crittografia end-to-end quando si esegue il backup, la sincronizzazione o il ripristino dei dati con Samsung Cloud. La nuova serie Galaxy Z è anche supportata dall’ampio elenco di funzionalità di sicurezza e privacy di Samsung, come Knox Vault, Dashboard per la sicurezza e la privacy, Blocco automatico, passkey, Wi-Fi protetto, Quick Share e Modalità Manutenzione. Vista la quantità di funzioni basate o potenziate dall’IA, Samsung ci tiene a sottolineare come l’utente disponga del pieno controllo sull’utilizzo dei dati per migliorare le esperienze AI attraverso le corrispondenti impostazioni di Galaxy AI.

Prezzi, uscita e offerte lancio di Samsung Galaxy Z Flip6 e Z Fold6

Samsung Galaxy Z Flip6 e Samsung Galaxy Z Fold6 sono disponibili all’acquisto in Italia fin da subito in preordine ai seguenti prezzi consigliati:

Galaxy Z Flip6: 256 GB a 1279 euro 512 GB a 1399 euro

Galaxy Z Fold6: 256 GB a 2099 euro 512 GB a 2219 euro 1 TB a 2459 euro



Acquista Galaxy Z Flip6 su Samsung Shop Online

Acquista Galaxy Z Flip6 su Amazon.it

Acquista Galaxy Z Fold6 su Samsung Shop Online

Acquista Galaxy Z Fold6 su Amazon.it

Le colorazioni tra cui scegliere sono Silver Shadow, Yellow, Blue e Mint (Galaxy Z Flip6) e Silver Shadow, Pink e Navy (Galaxy Z Fold6), ma sul Samsung Shop Online vengono proposte ulteriori tonalità esclusive, denominate Crafted Black, White, e Peach (quest’ultima solo per Z Flip6); per la prima volta, queste ultime saranno accessibili anche presso il Samsung Experience Store di Arese, inaugurato di recente.

Nei primi giorni di commercializzazione sono previste delle offerte di lancio. Durante il periodo di pre-ordine viene fornito gratuitamente un anno di Samsung Care+ contro i danni accidentali, e fino al 23 luglio 2024 gli acquirenti possono ottenere in omaggio la cover Flipsuit con card NFC oppure la cover con S Pen. In occasione del lancio, sempre fino al 23 del mese, è attiva una rinnovata promozione Trade In, che consente di ottenere una super valutazione dell’usato: si arriva fino a 780 euro di valutazione, a cui aggiungere 100 euro di sconto a carrello. Ricordiamo inoltre che è possibile utilizzare i coupon regalati da Samsung e che abbiamo segnalato i giorni precedenti all’Unpacked per avere uno sconto fino a 200 euro. In alternativa è possibile digitare il coupon GALAXY4U per avere uno sconto di 200 euro su entrambi i dispositivi; passando dalla Samsung Shop App si può avere un extra sconto del 10% (solo sulle colorazioni esclusive) direttamente nel carrello.