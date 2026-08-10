Google ha cambiato le carte in tavola per coloro che, finora, hanno effettuato il backup delle proprie foto e dei propri video su Google Foto dalla versione desktop di Google Drive: a partire da oggi, 10 agosto 2026, la versione desktop di Google Drive non supporta più il backup di Google Foto.

D’ora in avanti, gli utenti dovranno affidare l’intero processo direttamente a Google Foto ma non cambia nulla per i contenuti multimediali sottoposti a backup in precedenza. Andiamo a scoprire come effettuare la nuova procedura di configurazione.

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Google Drive Desktop: dismesso il supporto al backup di Google Foto

Chi finora ha effettuato il backup di foto e video su Google Foto attraverso la versione desktop di Google Drive, probabilmente oggi avrà notato un avviso che racconta della rimozione di questa possibilità.

Come anticipato in apertura, il colosso di Mountain View ha interrotto il supporto di questa funzionalità. Questa modifica è avvenuta senza troppo clamore, con un semplice avviso pubblicato su una pagina del portale di supporto.

Importante: Google Drive per computer non supporterà più il backup di Google Foto a partire dal 10 agosto 2026. Per interrompere il backup delle cartelle esistenti prima di questa data, segui queste istruzioni. Per continuare a fare il backup delle cartelle dopo questa data, devi aggiungere foto e video da Google Drive a Google Foto.

L’intero processo passa in mano a Google Foto

Finora gli utenti potevano sfruttare l’app Google Drive Desktop dai loro computer per selezionare quelle cartelle con foto e video da sottoporre automaticamente a backup su Google Foto.

Questa funzione è stata disattivata oggi ma, tranquilli, i contenuti sottoposti precedentemente a backup non sono stati eliminati né dal PC né da Google Foto; l’unica differenza sta nel come si dovrà effettuare il backup d’ora in avanti.

L’intero processo ora dovrà essere effettuato su Google Foto ed è innanzitutto necessario raggiungere il portale photos.google.com dal vostro browser Web. A questo punto ci sono varie possibilità per procedere: