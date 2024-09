La One UI 7.0 beta potrebbe essere finalmente in arrivo: non abbiamo ancora una data precisa per il rilascio della prima versione basata su Android 15 per Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, ma le ultime sembrano indicare una disponibilità imminente o comunque vicina.

One UI 7.0 beta vicina al lancio sui Galaxy S24

Il programma beta della One UI 7.0 sarebbe dovuto partire alla fine di luglio, in base a quanto abbiamo potuto vedere, ma di settimane ne sono passate “parecchie” e ancora non è stato rilasciato il primo firmware basato su Android 15. Certo, Google ancora deve rilasciare la versione stabile della nuova release sugli smartphone della gamma Pixel (è arrivata la versione AOSP), ma lo scorso anno il programma di test di Samsung venne aperto nella prima metà di agosto.

In base a quanto riportato da Sammobile, sito notoriamente ben informato sul mondo Samsung, molte filiali locali del produttore avrebbero già iniziato a testare l’aggiornamento alla One UI 7.0 beta. Questo accade solitamente quando Samsung si trova vicino al rilascio effettivo della nuova release, quindi dovremmo ormai esserci. Come probabilmente saprete, la casa di Seoul propone il programma beta negli Stati Uniti, in Germania, Regno Unito, Polonia, Cina, India e Corea del Sud: ebbene, secondo la fonte i primi firmware sarebbero internamente in test in questi Paesi già da settimane, e attualmente avrebbero raggiunto Paesi dove solitamente la beta non è presente.

Questo non significa che il programma beta sarà allargato ad altri Paesi (l’Italia sarà ancora una volta tagliata fuori, a meno di stravolgimenti), ma dovrebbe comunque essere un segno della vicinanza dell’avvio della beta pubblica. In tal senso è intervenuto Tarun Vats su X, che “spera” che Samsung annunci presto una data di lancio compresa tra il 20 settembre e il 2 ottobre 2024. Vi ricordiamo che il 3 ottobre si aprirà la Samsung Developer Conference 2024, che secondo quanto riportato sulla Community ufficiale da un Beta Moderator si concentrerà su Samsung Health a livello di ecosistema, intelligenza artificiale, SmartThings e non solo.

Perché questo ritardo? Di certezze non ne abbiamo, ma sappiamo che Samsung è stata molto impegnata di recente con il rilascio della One UI 6.1.1 per la serie Galaxy S24, ma anche per le serie Galaxy S23, Galaxy Tab S9, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5 e probabilmente non solo. Visto il presunto ritardo con l’uscita di Android 15, che probabilmente sarebbe dovuta combaciare con il lancio dei Google Pixel 9, è possibile che ci possa anche essere lo zampino di Google in questo posticipo: insomma, potrebbero esserci stati problemi sia in casa Samsung sia in casa Google.

In base a quanto visto in queste settimane, la One UI 7.0 dovrebbe essere uno dei più importanti aggiornamenti mai visti sugli smartphone e i tablet Samsung: dovremmo avere animazioni e reattività migliorate, pannello dei quick settings rinnovato, nuove icone, nuovi widget, nuove possibilità di personalizzazione e tanto tanto altro. Da qui in poi ogni data potrebbe essere ipoteticamente quella giusta per l’avvio del programma beta di Samsung: vedremo già qualcosa in questo weekend, o magari durante la prossima settimana? Continuate a seguirci perché vi terremo informati.