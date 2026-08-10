Il Samsung Galaxy S26 Ultra è arrivato sul mercato con un display capace di una funzione molto interessante, nascondere il contenuto sullo schermo agli sguardi indiscreti di chi si trova accanto all’utente.

Un dettaglio pensato per la privacy, che però convive con un difetto tutt’altro che marginale, che è emerso nelle settimane successive al lancio e diventato ormai un caso che oggi Samsung non può più ignorare.

Il problema riguarda infatti la comparsa di una tinta rossastra al centro dello schermo, un’anomalia segnalata da un numero di utenti sufficientemente ampio da spingere Samsung a intervenire pubblicamente con una nota ufficiale. Non tanto episodi sporadici o unità difettose isolate, quanto un fenomeno diffuso che ha spinto l’azienda a muoversi, anche se con più decisione di quanta ne abbia mostrata finora nei confronti di un altro problema legato allo stesso display, ovvero il fastidio agli occhi e la sensazione di nausea che diversi possessori del dispositivo hanno riportato durante l’uso.

Di fronte a questa situazione, la community di appassionati e utenti si è espressa attraverso un sondaggio che chiedeva quale sarebbe stato il comportamento da adottare nel caso in cui il proprio smartphone di punta presentasse questo tipo di difetto. La risposta è stata piuttosto netta, considerato che più del 61% degli intervistati ha dichiarato che pretenderebbe una sostituzione dell’unità difettosa da parte di Samsung, segno di una fiducia che, pur essendoci, viene condizionata dalla qualità del prodotto ricevuto.

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C’è chi preferisce cambiare strada

Non tutti, però, sarebbero disposti a restare fedeli al marchio in attesa di una soluzione. Oltre il 31% dei partecipanti al sondaggio ha infatti affermato che, di fronte a un problema del genere, restituirebbe il Galaxy S26 Ultra per orientarsi verso un dispositivo diverso. Una scelta comprensibile, considerando quanto possa essere frustrante veder comparire un difetto evidente su un telefono di fascia alta a pochi mesi dal suo debutto sul mercato.

Fortunatamente, le prime indicazioni suggeriscono che la causa del problema sia riconducibile più a un bug software che a un difetto hardware strutturale, il che apre la strada a una risoluzione relativamente più semplice rispetto a un richiamo su larga scala dei dispositivi. In Corea del Sud, per esempio, Samsung ha già invitato i clienti con unità interessate dal problema a recarsi presso i centri di assistenza ufficiali per una ricalibrazione dello schermo. Nel frattempo, l’azienda ha annunciato che sta lavorando a un aggiornamento software che dovrebbe risolvere la questione per tutti gli utenti a livello globale, non solo per quelli coreani.

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C’è anche chi è disposto a soprassedere

Non manca infine una fetta di utenti più tollerante, visto che circa il 7,5% degli intervistati ha dichiarato che proverebbe a ignorare la tinta rossastra, soprattutto se non particolarmente evidente nell’uso quotidiano. Una posizione che si spiega con la qualità complessiva del Galaxy S26 Ultra, che resta comunque uno smartphone di alto livello sotto quasi ogni altro aspetto. Per chi non è troppo esigente riguardo alla resa dello schermo, chiudere un occhio su questo singolo difetto potrebbe non rappresentare un problema insormontabile.

Non è tuttavia la prima volta che i display dei dispositivi Samsung finiscono sotto i riflettori per problemi di questo tipo. Diversi utenti fanno notare come inconvenienti simili si trascinino ormai da anni, alimentando la richiesta di un controllo qualità più rigoroso da parte dell’azienda coreana. Resta quindi da vedere se il prossimo aggiornamento software sarà davvero risolutivo, oppure se il problema si ripresenterà, ancora una volta, con le prossime generazioni di flagship.