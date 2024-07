Come il Galaxy Z Fold6, anche questo nuovo Z Flip6 non sembra essere cambiato tantissimo. In realtà, se lo si osserva bene, ci sono un bel po’ di cambiamenti estetici e strutturali oltre a quelli ben noti come un aggiornamento hardware ed una nuova sezione fotografica. Quello che c’è da capire, però, è se questi piccoli aggiustamenti fanno una reale differenza nel quotidiano. Scopriamolo insieme in questa recensione di Samsung Galaxy Z Flip6.

Video recensione di Samsung Galaxy Z Flip6

Design & Ergonomia

Il Samsung Galaxy Z Flip6, a prima vista, sembra quasi identico al suo predecessore Z Flip5, sebbene presenti alcune modifiche estetiche minori. Ciò che colpisce immediatamente è la forma più squadrata di Z Flip6 e il nuovo design delle fotocamere, che aggiunge un tocco di personalità a un dispositivo già distintivo.

Una delle novità più apprezzabili è il passaggio dal profilo in alluminio lucido a quello opaco, lo stesso vale per il retro del dispositivo. Questo cambiamento non solo migliora l’estetica, ma offre anche un grip migliore durante l’uso quotidiano, sia da aperto che da chiuso. La maggiore stabilità del Flip6 si nota anche quando è aperto: grazie a un piccolo gap è più facile aprire lo smartphone, il dispositivo si apre completamente piatto, e il vetro posteriore opaco riduce il rischio di scivolamento, un problema che affliggeva il modello precedente.

Nonostante non ci siano cambiamenti significativi in termini di ergonomia rispetto al Fold6, la struttura interna del Flip6 è stata rivista, ottenendo la nuova certificazione IP48, che garantisce resistenza all’acqua e a oggetti più grandi di un millimetro. Anche se manca la protezione contro la polvere tipica della certificazione IP68, test online dimostrano che il dispositivo resiste bene anche in ambienti polverosi, sebbene Samsung non possa ancora certificare ufficialmente questa caratteristica.

Sotto la scocca, ritroviamo la ricarica wireless, inclusa quella inversa, e il sensore di impronte digitali laterale. La vera novità, oltre al nuovo SoC, è il sistema di dissipazione del calore, con l’introduzione per la prima volta su un Flip di una vapor chamber. Questo sistema funziona egregiamente, mantenendo il dispositivo fresco durante l’uso intensivo.

La piega sullo schermo, un elemento distintivo dei dispositivi pieghevoli, è meno visibile e percepibile rispetto ai modelli precedenti. La nuova struttura interna e la cerniera migliorata sembrano contribuire a ridurre questo effetto, il che rappresenta una buona notizia per chi ha avuto dubbi sui pieghevoli. In termini di affidabilità, non abbiamo riscontrato problemi significativi: il nostro vecchio Flip5 è ancora perfetto e, sebbene sul Flip4 abbiamo visto la pellicola rompersi dopo due anni, funziona ancora senza problemi.

Tuttavia, le novità del Flip6 sono piuttosto limitate e, dal punto di vista estetico, il dispositivo resta molto simile al suo predecessore. Un piccolo cambiamento, come un display esterno più grande, avrebbe potuto fare una grande differenza. Il display esterno da 3.4 pollici, a 60Hz e Super AMOLED, offre comunque un’ottima visibilità sotto il sole.

Una considerazione sul display esterno identico: sebbene il display esterno non sia fullscreen come quelli dei concorrenti Motorola o Xiaomi, questa scelta di design conferisce al Flip6 un’identità unica e evita interruzioni delle informazioni sul display. Samsung, quindi, sembra aver trovato un buon equilibrio tra funzionalità e mantenimento di un design iconico.

Quindi, per noi va bene non avere un display fullscreen, ma almeno allargarlo un po’ sarebbe stato gradito. Tuttavia, anche così com’è, l’utilizzo del display esterno con FlexWindows è già comodissimo. Il Galaxy Z Flip6 offre numerosi widget personalizzabili e la possibilità di utilizzare app complete sullo schermo esterno, anche quelle non supportate grazie a Good Lock. Inoltre, la nuova Galaxy AI introduce risposte smart generative: l’intelligenza artificiale on-device analizza il contesto e fornisce risposte accurate da utilizzare sul display esterno, tutto integrato nella tastiera Samsung per funzionare con ogni servizio.

Aprendo il Flip6 troviamo il display da 6.7 pollici Full HD+ Dynamic AMOLED 2X con frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120 Hz. Anche se può sembrare lo stesso del modello precedente, in realtà è più resistente grazie a una nuova costruzione. La luminosità di picco è stata aumentata, superando i 2000 nit, il che migliora la visibilità all’aperto e riduce i riflessi sulla piega. Il display è valido per qualsiasi utilizzo ed è supportato da un set di speaker stereo migliorati e potenti. È particolarmente piacevole utilizzare il Flip6 chiuso, con i controlli Spotify a portata di mano sullo schermo esterno, perfetto per lasciarlo sulla scrivania a riprodurre musica.

Prestazioni e funzionalità

La vapor chamber interna del Samsung Galaxy Z Flip6 offre risultati notevoli. Gestire lo Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy in un dispositivo così compatto non è mai stato facile, ma la gestione del calore è ora migliorata sensibilmente con una riduzione di alcuni gradi rispetto al modello precedente.

Dal punto di vista delle pure prestazioni, c’è ben poco da dire: il Flip6 è velocissimo, stabile e reattivo, con animazioni fluide e consistenti. Se desiderate un’analisi tecnica dettagliata delle prestazioni dello Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, vi consigliamo di recuperare la review del Galaxy S24 Ultra. I risultati dei benchmark sono leggermente inferiori, ma è normale; dopotutto, chi acquista un Flip lo fa per la sua flessibilità e non per le prestazioni nei benchmark.

Un Flip si sceglie per la sua versatilità, sia ergonomica che funzionale, e per la ricchezza del software. La One UI 6.1.1 è straordinariamente ricca di funzioni e personalizzazioni, anche estetiche, che rendono il Flip6 un piacere da usare, sia con il display esterno che con quello interno. Non dimentichiamoci che è pur sempre un telefono, la ricezione è migliorata mentre la qualità in capsula è davvero sempre ottima. Ovviamente la reale novità in casa Samsung si chiama Galaxy AI.

Galaxy AI

Il Galaxy Z Flip6 è, in compagnia con il Fold6, lo smartphone con il maggior numero di funzioni multimodali, disponibili sia on-device che in cloud. Include tutte le funzionalità già presenti sulla serie S24 e sui vecchi modelli, grazie agli aggiornamenti costanti di Samsung. Tanto per dire, questo Flip6 riceverà aggiornamenti fino al 2031.

Ora la Galaxy AI è ben visibile nelle impostazioni, offrendo opzioni come le traduzioni live in chiamata, simili a quelle dell’S24 Ultra, e l’assistente generativo integrato nella tastiera (in modo da poter essere sfruttato in ogni app). La modalità interprete sfrutta al massimo il form factor del Flip, consentendo traduzioni in tempo reale durante le conversazioni e mostrano sullo schermo esterno la traduzione in lingua differente da quella nativa. È possibile riassumere pagine web, note, file e trascrizioni vocali.

C’è anche il nuovo assistente foto che permette di creare bozze su una foto e generare automaticamente il risultato realistico, oppure di generare automaticamente ritratto in AI partendo da un volto. Molto interessante la funziona di immagine generativa partendo da schizzi o disegni complessi da fare in app foto o nella app note con risultati in vari stili artistici. Ovviamente su un Flip è un po’ più difficile da gestire rispetto ad un Fold con S Pen ma basta semplicemente una piccola bozza, l’AI farà il resto.

Fotocamera

Le fotocamere del Samsung Galaxy Z Flip6 hanno ricevuto un leggero boost ma significativo. Il cambiamento maggiore riguarda il sensore principale, ora da 50 Megapixel f/1.8, sempre accompagnato dalla ultra wide da 12 Megapixel f/2.2. La camera frontale interna è sempre da 10 Megapixel f2.2 ma conviene sfruttare la Flexcam per fare gli autoscatti con i sensori di maggior qualità.

A prima vista, questo potrebbe sembrare un piccolo miglioramento, ma in realtà è piuttosto importante. Le foto scattate con il sensore principale del Flip6 sono ora di altisso livello: belle, pulite e con meno rumore in ogni condizione di luce, inclusa quella intermedia o scarsa. Inoltre, lo zoom digitale può sfruttare i 50 megapixel, offrendo una qualità convincente, è praticamente come avere un terzo sensore 2x. Migliorano notevolmente anche i video, c’è una stabilizzazione migliore ed una pulizia generale facilmente visibile.

Galaxy Z Flip6, pur non essendo un top camera phone, grazie alla modalità Flexcam con autozoom e al super slow motion AI su qualsiasi video, diventa estremamente divertente da utilizzare per catturare ogni ricordo.

Batteria & Autonomia

Altro bel boost arriva per la batteria ed è decisamente gradito: ora il modulo a disposizione è da 4000 mAh che di fatto permettono di chiudere la giornata serenamente. In termini numerici offre 5 ore di display acceso ma si può fare di più o di meno in base a quanto utilizzate il display principale e quanto quello secondario. Supporta la ricarica a 25W e la ricarica wireless (anche inversa). Interessante infine nella sezione dedicata alla batteria la presenza di una voce per limitare la ricarica all’85%, molto utile per allungarne la vita ed evitare uno stress eccessivo.

In conclusione

Uguale ma diverso, così si potrebbe riassumere questo Galaxy Z Flip6. Sia chiaro, a tutti avrebbe fatto piacere qualche novità in più ma è palese che Samsung stia inseguendo una strada che porta piccoli miglioramento funzionali di anno in anno. Una strada che sta pagando perché la qualità media dei prodotti di è alzata tantissimo ed anche perché si sta cerando una forte identità nei prodotti.

Di fatto questo Samsung Galaxy Z Flip6 è già iconico, o meglio, la serie Flip è già iconica. Un Flip lo si riconosce tra mille, è uno smartphone che verrà ricordato con piacere tra anni perché non solo ha un design vincente ma è anche funzionale. Non esiste uno smartphone più comodo da utilizzare di questo Flip6, è praticamente perfetto per chi odia gli smartphone grandi, per chi ha amato la categoria dei compatti ad oggi sempre più impoverita.

Poi si tratta sempre di uno smartphone fresco, giovane ed incredibilmente versatile sotto parecchi punti di vista. Non è sicuramente un upgrade da consigliare a chi ha un Flip5 (anche se con la supervalutazione si può prendere il nuovo modello ad un prezzaccio) ma è certamente un significativo upgrade per chi ha un Flip4 o precedenti. Per chi non ha mai provato un Flip, viste le promo, sarebbe l’ora di farlo se siete sempre stati incuriositi da questo device.

Menzione finale per il prezzo che è leggermente salito a 1279 Euro di listino per la versione base ma, come già detto anche per il Fold6, è praticamente impossibile prenderlo al prezzo di listino. Inoltre con tutte queste promozioni e supervalutazioni, in tanti hanno fatto dei veri e propri affari aggiungendo cifre molto piccole con il trade in per passare al nuovo modello.