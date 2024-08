Il periodo estivo non ferma gli aggiornamenti di sicurezza, né in casa Google né in casa Samsung: il produttore sud-coreano si sta preparando a distribuire le patch di sicurezza di agosto 2024 su tanti smartphone e tablet Galaxy, e quest’oggi possiamo scoprire quante e quali vulnerabilità sono state corrette, ma anche dare uno sguardo a un elenco preliminare dei modelli che saranno coinvolti.

Le correzioni delle patch di sicurezza di agosto 2024 sui Samsung

Samsung aggiorna il suo consueto bollettino di sicurezza ed elenca quali sono le vulnerabilità che saranno corrette nei prossimi giorni attraverso le sue patch di agosto 2024. Per quanto riguarda le correzioni comuni ai dispositivi Android troviamo 35 CVE, tra le quali una di livello critico. Più precisamente abbiamo:

Livello critico: CVE-2024-21461

Livello alto: CVE-2024-4610, CVE-2024-0153, CVE-2024-21460, CVE-2024-21465, CVE-2024-21469, CVE-2024-21462, CVE-2024-34724, CVE-2024-34725, CVE-2024-34726, CVE-2024-23373, CVE-2024-23372, CVE-2024-23368, CVE-2024-23380, CVE-2024-26923, CVE-2024-31334, CVE-2024-31335, CVE-2024-20077, CVE-2023-20971, CVE-2023-21351, CVE-2024-34731, CVE-2024-34735, CVE-2024-34737, CVE-2024-34738, CVE-2024-34739, CVE-2024-34740, CVE-2024-34741, CVE-2024-34743, CVE-2024-34736, CVE-2024-34742, CVE-2024-34727, CVE-2024-34745, CVE-2024-34746, CVE-2024-36971 e CVE-2024-32896

Samsung aveva invece già integrato la correzione CVE-2024-20076, mentre non riguardano i dispositivi della casa di Seoul le CVE-2024-34734 e CVE-2024-34744. Alle CVE sono da aggiungere ulteriori 12 correzioni specifiche per i dispositivi Samsung (SVE, ossia Samsung Vulnerabilities and Exposures): SVE-2023-1910 (da Android 12), SVE-2024-0861 (da Android 12), SVE-2024-0868 (da Android 12), SVE-2024-0883 (da Android 12), SVE-2024-0990 (solo Wear OS 4.0), SVE-2024-1064 (da Android 12), SVE-2024-1105 (da Android 12), SVE-2024-1173 (da Android 12), SVE-2024-1185 (solo Android 14), SVE-2024-1200 (da Android 12), SVE-2024-1235 (da Android 12) e SVE-2024-0716 (da Android 13).

Di queste ultime, solo una è stata contrassegnata come di livello critico: si tratta della SVE-2024-1235, una vulnerabilità che potrebbe consentire l’esecuzione di codice senza che vengano concesse le autorizzazioni necessarie, ma che comunque richiede l’interazione dell’utente.

I modelli Samsung interessati dall’aggiornamento di agosto 2024

L’aggiornamento di agosto 2024 dovrebbe risultare importante soprattutto per Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, che dovrebbero accogliere diverse novità e miglioramenti per quanto riguarda il comparto fotografico. Potrebbe volerci invece qualche giorno in più per l’integrazione delle novità della One UI 6.1.1, versione che ha debuttato con Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6. Non è ancora chiaro se ci saranno due update separati o uno unico.

Le patch di agosto saranno comunque importanti per tutti i modelli coinvolti nel rollout, che come sempre saranno parecchi. Ecco la lista di smartphone Samsung Galaxy che dovrebbero ricevere l’aggiornamenti nelle prossime settimane:

In più, dovrebbe toccare a Samsung Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Fold2, Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy A52, Galaxy A52 5G, Galaxy A32, Galaxy A32 5G, Galaxy A13, Galaxy A23, Galaxy A33, Galaxy A15, Galaxy A25, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+, Galaxy Tab S7+, Galaxy Tab S6 Lite (2024) e Galaxy Tab A9+, che dispongono di un supporto con update trimestrali.

La distribuzione del nuovo aggiornamento con le patch di agosto potrebbe partire da un momento all’altro: per verificare l’arrivo delle più recenti correzioni di sicurezza potete seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“.