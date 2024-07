Samsung Galaxy Z Fold6 sembra essere molto simile a Z Fold5, lo smartphone (pieghevole) della scorsa generazione. Qualcuno ha iniziato a storcere il naso fin dalla presentazione. Niente di più errato perché, smartphone alla mano, possiamo già dire che Samsung ha fatto un lavoro importante su questo Galaxy Z Fold6.

Le novità sui top di gamma stanno tutte nei dettagli, quelli più semplici da vedere sono noti a tutti, quelli un po’ più nascosti richiedono una buona dose di attenzione. Quella stessa attenzione che non manca mai nelle nostre review e non è mancata nemmeno nella recensione di questo Samsung Galaxy Z Fold6.

Unboxing di Samsung Galaxy Z Fold6

La confezione di Samsung Galaxy Z Fold6 è semplicemente scarna ma in linea con quella dei suoi predecessori. Al suo interno, oltre allo smartphone, c’è solo un cavo USB Type-C , nessun caricabatterie al suo interno che è possibile acquistare separatamente. Considerato il prezzo di questo pieghevole sarebbe stato bello vedere all’interno della confezione la S Pen o una cover.

Video recensione di Samsung Galaxy Z Fold6

Design & Ergonomia

Oltre alle differenze visibili, quelle palesi a tutti, ci sono anche delle differenze invisibili tra Galaxy Z Fol6 e Z Fold5. La costruzione del display interno è cambiata: ora ci sono meno strati, il che migliora il feedback tattile. Il display sembra meno morbido e plasticoso, risultando molto più solido al tatto.

Un’altra differenza nascosta è il nuovo sistema di dissipazione del calore, con una vapor chamber significativamente più grande che aiuta a mantenere basse le temperature rispetto a Z Fold5. Abbiamo registrato nelle medesime condizioni di benchmark qualche grado in meno.

I cambiamenti strutturali visibili ad occhio nudo del Z Fold6 sono numerosi. La cerniera è diventata più snella e sagomata in modo ergonomico, migliorando notevolmente il grip. Confrontate lo spazio fisico tra la cerniera e il display del Fold5 con quello del Fold6: la riduzione, combinata con un display leggermente più largo, angoli netti, cornici e spessore ridotti, e un peso inferiore, rende il Z Fold6 molto più ergonomico e comodo rispetto al Fold5.

La cornice interna del display sigilla perfettamente la chiusura del Fold6 e presenta anche un piccolo gap che facilita l’apertura. Quest’anno, il dispositivo è completamente piatto una volta aperto, un vero capolavoro tecnico con una costruzione di altissimo livello, super premium. Esteticamente, da chiuso, il Fold6 appare simmetrico, simile a uno smartphone tradizionale, con angoli perfettamente uniformi e senza asimmetrie frontali. Anche da aperto mantiene una forma squadrata, risultando molto elegante e leggero. Tuttavia, ci sono alcune critiche da fare.

La più evidente riguarda lo spessore. Altri produttori hanno realizzato pieghevoli con spessori record, ma preferiamo qualche millimetro in più per una cerniera di qualità superiore, capace di mantenere qualsiasi angolazione, rispetto a quelle della concorrenza che non offrono la stessa qualità percepita.

Un’altra critica va al vetro protettivo frontale, un Gorilla Glass Victus 2, che non ha il trattamento antiriflesso presente sull’S24 Ultra con il suo Armour. Considerato il costo del dispositivo, ci saremmo aspettati di vederlo integrato. Un’ulteriore mancanza è l’ingresso per la S Pen. Siamo sicuri che Samsung prima o poi lo introdurrà, perché è davvero ciò che manca per completare l’esperienza.

Prima di concludere, è importante menzionare alcune funzionalità aggiuntive: presente la ricarica wireless, anche inversa, e un sensore di impronte digitali sul pulsante di accensione, estremamente preciso. Inoltre, contrariamente a quanto riportato da altre fonti, questo Z Fold6 non è resistente alla polvere. Sebbene i pieghevoli di Samsung siano resistenti all’acqua dalla precedente generazione, quest’anno la certificazione precisa è IP48, che significa resistenza alle immersioni e agli oggetti più grandi di 1mm, da non confondere con la IP68, che è la classica certificazione per acqua e polvere.

Grazie ai miglioramenti apportati, possiamo finalmente confermare che, dopo anni, il display esterno del Galaxy Z Fold6 è diventato comodissimo. Con una diagonale di 6.3 pollici, leggermente più largo rispetto a prima, e grazie al lavoro di ottimizzazione, risulta utilizzabile senza problemi. L’utilizzo della tastiera, che nei modelli precedenti era spesso fastidioso, ora è notevolmente migliorato. Sul Fold6 si può scrivere senza difficoltà con il display esterno, con una velocità paragonabile a quella di uno smartphone normale.

Il display esterno Dynamic AMOLED 2X, con una frequenza di aggiornamento da 1 a 120 Hz, offre una visibilità eccellente anche sotto la luce del sole. Tuttavia, il vero punto di forza è il display interno da 7.6 pollici, anch’esso Dynamic AMOLED 2X, con risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento da 1 a 120 Hz, che presenta una qualità ancora più elevata rispetto allo scorso anno.

Nei precedenti modelli Fold, c’era una differenza di qualità nella visione sotto il sole tra il display esterno e quello interno. Quest’anno, questa disparità è stata eliminata: anche il display interno è super luminoso, con un picco di 2600 nit e la tecnologia Vision Booster. Il display interno è semplicemente magnifico ed è perfetto per guardare film, serie TV, sport, YouTube, per disegnare con la S Pen, leggere ebook, fare vero multitasking e persino lavorare con mouse e tastiera. A tutto questo, aggiungete un setup audio stereo di alta qualità ed avrete il dispositivo perfetto per chi consuma contenuti, chi li crea e chi ci lavora. Il Galaxy Z Fold6 è un vero dispositivo all-in-one, come lo abbiamo definito tempo fa, racchiuso in un formato tascabile.

Prestazioni e funzionalità

Il Samsung Galaxy Z Fold6 è davvero eccezionale anche per il gaming. Supporta perfettamente qualsiasi titolo, ma è davvero rivoluzionario per il cloud gaming. Usato con un controller, diventa una console portatile in cloud che, grazie a GeForce Now, permette di giocare anche con ray tracing.

Per quanto riguarda le prestazioni nude e crude, lo Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy è estremamente potente, in grado di gestire tutte le finestre aperte in modalità multiwindow, la modalità DeX e tutte le numerose opzioni della OneUI 6.1.1. Non è necessario ripetere l’analisi tecnica dettagliata; il comportamento è molto simile a quello di S24 Ultra. Potete trovare grafici e metriche approfondite nella recensione di Samsung Galaxy S24 Ultra.

Il Galaxy Z Fold6 è incredibilmente veloce: le app si aprono in un lampo, le animazioni sono piacevoli e fluide. Insomma, tutto quello che ci si aspetterebbe da un dispositivo con Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Il vero vantaggio sta nello spazio di lavoro e nella flessibilità di utilizzo senza pari. La taskbar, ad esempio, vi permette di passare da un’app all’altra senza interruzioni, creando un flusso di lavoro continuo che ricorda la produttività di un notebook.

In mezzo a tutte queste funzioni straordinarie, multitasking fluido e innovazioni, quasi dimenticavamo di dirvi che il Galaxy Z Fold6 è anche un telefono eccellente. La ricezione è davvero buona, probabilmente migliorata grazie alla nuova struttura interna. Inoltre, la qualità dell’audio in capsula è davvero ottima. Quindi personalizzandolo e rendendolo veramente vostro, il Fold6 potrà esprimere al massimo il suo potenziale. Le funzionalità della One UI sono utilissime, come la modalità Flex e l’uso della S Pen, che diventa ancora più centrale con la Galaxy AI.

Galaxy AI

Il Galaxy Z Fold6 è attualmente lo smartphone con il maggior numero di funzioni multimodali, disponibili sia on-device che in cloud. Include tutte le funzionalità già presenti sulla serie S24 e sui vecchi modelli, grazie agli aggiornamenti costanti di Samsung. Tanto per dire, questo Fold6 riceverà aggiornamenti fino al 2031.

Ora la Galaxy AI è ben visibile nelle impostazioni, offrendo opzioni come le traduzioni live in chiamata, simili a quelle dell’S24 Ultra, e l’assistente generativo integrato nella tastiera (in modo da poter essere sfruttato in ogni app). La modalità interprete sfrutta al massimo il form factor del Fold, consentendo traduzioni in tempo reale durante le conversazioni e mostrano sullo schermo esterno la traduzione in lingua differente da quella nativa. È possibile riassumere pagine web, note, file e trascrizioni vocali. La funzione di ricerca di Google con Cerchia e Cerca, combinata con la S Pen, diventa ancora più comoda e precisa.

Sempre in tema con la S Pen c’è il nuovo assistente foto che permette di creare bozze su una foto e generare automaticamente il risultato realistico, oppure di generare automaticamente ritratto in AI partendo da un volto. Molto interessante la funziona di immagine generativa partendo da schizzi o disegni complessi da fare in app foto o nella app note con risultati in vari stili artistici. Con la S Pen è anche possibile sfilarla e disegnare al volo dal menù contestuale e generare un immagine AI.

Queste nuove funzioni di Galaxy AI sono divertenti e innovative, ma quelle che troviamo più utili e pratiche sono l’assistente alla chat, le trascrizioni, i riassunti e le traduzioni. Samsung sta lavorando benissimo con la Galaxy AI, che si sta espandendo su tutto lo smartphone. Ora è integrata anche in Samsung Health per fornire consigli personalizzati, e in futuro arriverà ovunque.

Fotocamera

Il comparto fotografico di Samsung Galaxy Z Fold6 è praticamente identico a quello di Z Fold5 ed è un peccato ma è chiaro che Samsung voglia preservarsi il meglio della esperienza fotografico ad un Galaxy S24 Ultra che resta ancora il top camera phone da prendere se la fotocamera è la vostra priorità assoluta. In ogni caso la dotazione è composta da:

sensore principale da 50 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS

sensore tele-obiettivo da 10 MP, f/2.4, 52mm, 1/3.6″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom

sensore ultra-grandangolare da 12 MP, f/2.2, 123˚, 12mm, 1.12µm

selfie camera display interno da 4 MP, f/1.8 con pixel grandi 2um;

selfie camera esterna da 10 MP, f/2.2, 26mm, 1/3″, 1.22µm.

Sebbene il Galaxy Z Fold6 possa vantare delle nuove elaborazioni di Samsung, la qualità degli scatti non cambia drasticamente rispetto ai modelli precedenti. Le foto risultano sempre di ottima qualità, ma il Fold6 non riesce ancora a competere con i top camera phone come l’S24 Ultra. Le immagini sono eccellenti in condizioni ottimali e molto buone anche di sera, ma il dispositivo mostra qualche lieve difficoltà in presenza di luce artificiale, si sta parlando di inezie.

C’è una notevole consistenza negli scatti tra i vari sensori, e l’esperienza fotografica è di alto livello anche grazie alla flessibilità offerta dalla modalità Flex. I video sono migliorati, ma è importante notare che, anche in questo caso, siamo ancora un passo indietro rispetto a dispositivi come l’S24 Ultra.

Batteria & Autonomia

All’interno di Samsung Galaxy Z Fold6 c’è una batteria da 4400 mAh con ricarica rapida 25W e supporto ricarica wireless (anche inversa). La sua autonomia dipende molto dall’uso che si fa del pieghevole, ovviamente se viene utilizzato maggiormente il display interno la batteria scenderà più velocemente . In termini numerici si possono fare tra le 4/5 ore di schermo acceso, in alcuni casi è possibile arrivare a 6 ore di schermo acceso ma resta in con i precedenti Fold. Un peccato non trovare un modulo maggiorato.

In conclusione

Samsung Galaxy Z Fold6 è un gran device all in one di livello altissimo ma anche il suo prezzo di listino è di livello altissimo, ironicamente parlando. Il listino parte da 2099 Euro per la versione da 12/256GB, 2219 euro per la versione 12/512GB e 2459 euro per la versione 12/1TB. Prezzi salatissimi senza se e senza ma.

Il prezzo è sicuramente elevato, lo è stato per ogni generazione di foldable, ma permetteteci di sottolineare che è praticamente impossibile acquistarlo al prezzo di listino. Ci sono opzioni di trade-in, codici sconto e numerose promozioni che trovate nel nostro canale Telegram delle offerte. Anche provando ad evitare volontariamente gli sconti, è impossibile prenderlo al prezzo di listino.

Nel corso della nostra recensione, speriamo che il messaggio sia stato chiaro: il Galaxy Z Fold6 non sarà il più sottile né il migliore nel comparto fotografico, ma Samsung continua a puntare su un prodotto completo a 360°, dall’hardware al software. Inoltre, grazie alla lunga esperienza accumulata con le generazioni precedenti, questo modello garantisce una solidità senza pari.

Per noi, il Galaxy Z Fold6 non è solo un dispositivo all-in-one o uno smartphone eccellente, ma rappresenta anche l’essenza del mondo Android di oggi. È la migliore espressione di Android, che significa libertà funzionale, personalizzazione e funzioni avanzate. Oggi, con l’accento sull’intelligenza artificiale, il Fold6 si dimostra imbattibile anche in questo ambito.