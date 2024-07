In questi giorni stanno spuntando numerose anticipazioni riguardanti la One UI 7.0 di Samsung, che arriverà insieme all’aggiornamento ad Android 15 su tantissimi modelli della gamma Galaxy. In attesa della prima beta, che dovrebbe arrivare a brevissimo, quest’oggi possiamo dare un ulteriore sguardo alla prossima release del sistema operativo, tra nuove icone, modifiche alla UI, novità per i quick settings, la chiacchierata “Dynamic Island” e non solo. Se siete curiosi di scoprire la One UI 7.0 con un po’ di anticipo, siete capitati nel posto giusto.

Scopriamo più da vicino la One UI 7 con immagini e video

La One UI 7.0 basata su Android 15 attraverserà una fase di beta test prima del lancio: in base ai rumor, a quanto pare l’attesa non sarà lunga, visto che il programma beta dovrebbe aprirsi la prossima settimana, forse già lunedì. Se non volete aspettare oltre per dare un’occhiata alla prossima release che sarà a disposizione su tanti modelli di smartphone e tablet Galaxy, allora sappiate che ci sono buone notizie.

In questi giorni abbiamo avuto modo di scoprire diverse anticipazioni, tra l’icona dell’app Galleria, l’interfaccia e l’icona della Fotocamera, ulteriori icone, rumor su una presunta Dynamic Island, una funzione per la schermata home e diversi altri dettagli. Oggi possiamo dare un’occhiata a un set di icone, condivise con una qualità decisamente migliore (grazie a @vetrox360): in questo modo possiamo avere un’idea più precisa dello stile del set. Qui in basso potete scoprire le icone di Telefono, Fotocamera, Samsung Internet Browser, Messaggi, Galleria, Contatti, Orologio e Meteo.

Le icone sembrano discostarsi un po’ dal tipico Material Design di Android, con sfumature e ombre che donano un aspetto 3D e un look più rotondo rispetto a prima. Questi cambiamenti si faranno vedere anche sui widget, per un aspetto generale forse più coerente.

Sembra proprio che Samsung stia puntando su elementi un po’ più “rotondi” a livello generale, non solo per quanto riguarda le icone: come possiamo notare nell’immagine seguente, i vari elementi si arrotondano maggiormente, staccandosi dai bordi laterali in modo più evidente. Un approccio coerente con le rotondità delle icone e non solo.

Abbiamo già citato la possibile introduzione di una sorta di Dynamic Island e di funzione Live Activities. Da quel che possiamo vedere in un brevissimo video, non sembra che le novità siano poi così simili alle funzioni di Apple: a quanto pare si tratterebbe solo di un’evoluzione e di miglioramenti per funzioni già esistenti, come quella di mostrare una “pillola” in alto a sinistra durante le chiamate; con la One UI 7.0 questa pillola dovrebbe allargarsi ad altre app come ad esempio Orologio (nel video si vede il cronometro, nello specifico).

Interessanti poi le novità previste per l’ecosistema Samsung Galaxy: a quanto pare il produttore consentirà di continuare senza problemi chiamate e videochiamate passando da un dispositivo all’altro; dovrebbe bastare un tocco per passare ad esempio una chiamata dallo smartphone al tablet o ad altri eventuali device, ma la novità non dovrebbe essere limitata solo a questo. Possiamo avere un’idea grazie all’immagine qui in basso.

Passiamo ora al pannello delle notifiche e dei quick settings, che potrebbero dividere gli utenti. Samsung ha deciso di implementare un pannello multi-pagina, con menu separati per notifiche (sulla sinistra) e impostazioni rapide (sulla destra). Grazie a questi due screenshot possiamo iniziare ad avere un’idea di cosa ci troveremo di fronte: si tratta del cambiamento forse più “controverso”, che alcuni utenti potrebbero apprezzare molto e altri un po’ meno.

Vale la pena citare pure i miglioramenti previsti per le animazioni: la One UI 7.0 dovrebbe fare ulteriori passi avanti, secondo alcuni fino ad arrivare a fluidità e transizioni viste su iOS e sulla ColorOS di OPPO. Per il momento sono state “testate” solo build preliminari, quindi non è possibile dare giudizi precisi in tal senso.

I cambiamenti della One UI 7.0 non sono sicuramente finiti qui, ma per ora ci dobbiamo accontentare. Bisogna tenere conto inoltre che le anticipazioni viste finora sono prese dalle prime build del sistema operativo, quindi non sono da escludere ulteriori cambiamenti e affinamenti. Se la prima beta basata su Android 15 si farà vedere già lunedì, avremo modo di tornare sull’argomento in modo ancora più completo e dettagliato, anche se non riponiamo molte speranze di vederla in Italia: solitamente il programma viene aperto pure in Europa, ma solo in pochi Paesi tra cui Germania e Regno Unito. Chissà se quest’anno Samsung ci stupirà in tal senso.

Come sempre, le prime build dovrebbero farsi vedere sulla serie Galaxy S più recente, composta in questo caso da Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, per poi arrivare su diversi altri dispositivi di fascia alta e media con il passare delle settimane e dei mesi. Se lo sviluppo procederà per il meglio, il primo rilascio della versione stabile dovrebbe avvenire in autunno, magari già entro il mese di ottobre. Dipenderà anche da Google, che dovrebbe rilasciare Android 15 insieme alla serie Google Pixel 9 a metà agosto.

Vi piace quello che avete visto finora sulla One UI 7.0 di Samsung? Fateci sapere la vostra.