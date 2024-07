La beta della One UI 7.0 di Samsung sembra sempre più vicina, poiché stanno iniziando a spuntare dettagli sulla versione in arrivo insieme ad Android 15.

Recentemente abbiamo visto la presunta icona della galleria e quella dell’app Fotocamera, mentre ora è emersa una caratteristica che ricorda l’iPhone.

Samsung copia una tipica funzionalità di iOS 18

L’informatore chunvn8888 ha condiviso tramite X una schermata in cui l’utente può scegliere tra uno stile classico e uno inedito senza testo che visualizza icone e widget più grandi sfruttando il maggior spazio a disposizione.

La nuova One UI 7 porterà molte innovazioni, ma questa novità è chiaramente presa da iOS 18. Ciò non dovrebbe sorprendere, in quanto si tratta di una pratica del tutto normale nel settore. Infatti sembra che Google stia basando il design del suo nuovo smartphone Pixel 9 sull’iPhone.

Il rilascio di Android 15 stabile da parte di Google potrebbe avvenire a metà agosto con il lancio della serie Google Pixel 9. La beta 4 potrebbe essere l’ultima, eccetto piccoli perfezionamenti.

L’interfaccia One UI si è aggiornata gradualmente nel corso degli anni, ma sembra che One UI 7.0 porterà dei cambiamenti più significativi.