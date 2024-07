Mentre la beta della One UI 7.0 di Samsung sembra avvicinarsi sempre di più, stanno iniziando a spuntare dettagli su alcuni componenti della rinnovata versione in arrivo insieme ad Android 15: dopo aver visto la presunta icona della galleria, oggi vediamo quella dell’app Fotocamera, unita ad alcuni screenshot che ci mostrano come dovrebbe cambiare l’interfaccia.

I cambiamenti della One UI 7.0 per l’app Fotocamera

La One UI 7.0 basata su Android 15 dovrebbe introdurre diversi cambiamenti nei prossimi mesi. La prima beta è attesa in queste settimane d’estate, mentre la versione finale dovrebbe essere pronta durante l’autunno per i modelli più recenti (a partire dalla serie Samsung Galaxy S24), con una distribuzione che potrebbe essere (quasi) completa già entro la fine dell’anno.

Se siete curiosi di scoprire in anticipo alcuni dettagli, sappiate che il leaker @chunvn8888 ha appena pubblicato alcuni screenshot che dovrebbero mostrare la rinnovata app Fotocamera della One UI 7.0. In base a quanto possiamo vedere finora, non c’è uno stravolgimento, ma alcuni perfezionamenti nella disposizione degli elementi.

Sembra che Samsung stia puntando ulteriormente sul facilitare l’utilizzo a una mano: come potete vedere sono state invertite la zona con il pulsante di scatto e quella delle varie modalità (che rimarranno ovviamente personalizzabili), in modo da favorire il raggiungimento dell’otturatore, mentre i pulsanti per lo zoom rapido sembrano più grandi. In più, le varie opzioni superiori (MP, formato, flash, etc. etc.) sono state spostate in basso, sempre con l’intento di favorire l’utilizzo a una mano.

Come anticipato, l’altro cambiamento riguarda l’icona dell’app Fotocamera: con la One UI 7.0 dovremmo passare da un’icona bianca su sfondo rosso a un’icona grigia, che integra un cerchio bianco con l’obiettivo e un LED rosso in alto a sinistra. A prima vista, sembra che questa nuova versione possa risultare un po’ più complicata da adattare ai temi dinamici, ma siamo sicuri che in Samsung ci abbiano già pensato. Purtroppo, la qualità delle immagini non è un granché, ma siamo sicuri che presto avremo modo di vedere altro.

In base a ciò che sappiamo, la One UI 7.0 dovrebbe portare altri interessanti cambiamenti sugli smartphone e sui tablet Samsung Galaxy, come miglioramenti ulteriori nelle animazioni e nelle transizioni, la possibilità di bloccare le app, un app drawer con scorrimento verticale (forse tramite Good Lock) e non solo. Come detto più su, la prima beta della One UI 7.0 potrebbe essere dietro l’angolo e arrivare tra la fine di luglio e l’inizio di agosto. Il rilascio di Android 15 stabile da parte di Google potrebbe invece avvenire a metà agosto con il lancio della serie Google Pixel 9: la beta 4 potrebbe essere l’ultima, piccoli perfezionamenti a parte.

Vi piace quanto avete visto finora sulla One UI 7.0? Fateci sapere la vostra.