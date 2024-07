L’interfaccia One UI di Samsung si è aggiornata gradualmente nel corso degli anni, ma sembra che One UI 7.0 porterà dei cambiamenti più significativi.

Le indiscrezioni suggeriscono che One UI 7.0 potrebbe rappresentare un cambio di direzione, a partire dalle icone delle app Samsung che non vengono modificate da diverso tempo.

La prossima versione della One UI introdurrebbe icone ridisegnate dall’aspetto più audace per le app Samsung proprietarie.

Le icone delle app Samsung potrebbero essere più vivaci nella One UI 7.0

Secondo quanto condiviso oggi su X da @chunvn8888, nella One UI 7.0 l’icona dell’app Galleria adotterebbe un design a più colori, al posto di quello monocromatico.

Invece di petali bianchi su uno sfondo viola, l’icona di Samsung Gallery avrebbe uno sfondo bianco e ogni petalo un colore unico, avvicinandosi al look tipico di Microsoft e Google.

Possiamo immaginare che anche altre icone monocromatiche delle app Samsung, come Email, Note, Fotocamera, ecc., potrebbero ricevere un design simile.

Al momento non è detto che questo diventerà il design ufficiale in One UI 7.0, ma se questo accadrà effettivamente, si spera che Samsung manterrà l’opzione esistente che consente di applicare la tavolozza di colori generale dell’UI alle icone delle app per rendere tutto più uniforme e per offrire un’alternativa per gli utenti ai quali potrebbero non piacere le icone colorate.