Continuano a susseguirsi in Rete le anticipazioni relative a One UI 7.0, attesa prossima versione dell’interfaccia personalizzata di Samsung.

Nelle scorse ore è arrivato un nuovo contributo dedicato a chi desidera scoprire cosa il colosso coreano ha in serbo per i prossimi mesi e, stando a quanto è emerso sino a questo momento, il team di sviluppatori di Samsung ha deciso di apportare diverse importanti modifiche, che includono nuovi elementi dell’interfaccia, menu, animazioni, impostazioni e icone.

Svelate alcune presunte nuove icone di Samsung One UI 7.0

Il popolare leaker Chun Bhai ha condiviso su X quelle che dovrebbero essere le nuove icone delle applicazioni Samsung Internet e Samsung Telefono (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Ed ancora, il leaker ha condiviso anche altre presunte nuove icone di One UI 7.0. come quelle di Samsung Orologio, Samsung Contatti e Impostazioni.

Sebbene siano sfocate, queste immagini ci permettono di notare che il team di sviluppatori di Samsung ha apportato varie modifiche a quelle che sono le icone attualmente usate sull’interfaccia del produttore coreano.

Sulla base delle anticipazioni delle ultime settimane, si potrebbe sostenere che Samsung abbia deciso di allontanarsi da quelli che sono i principi Material Design di Google, quantomento per le icone delle applicazioni.

Sempre nelle scorse ore anche un altro leaker ha svelato dei dettagli relativi a One UI 7.0: a dire di Ice Universe, la nuova interfaccia dovrebbe sfruttare la barra di stato per mostrare un’icona a forma di pillola con alcune informazioni, come ad esempio la durata di una chiamata (già disponibile in One UI 6.0).

Tra le applicazioni che potrebbero sfruttare questa funzionalità vi dovrebbero essere il cronometro e l’app per la registrazione di audio.