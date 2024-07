Cresce sempre più l’attesa per il programma beta di Samsung One UI 7, la nuova versione del sistema operativo personalizzato dalla compagnia coreana basata su Android 15, che consentirà agli utenti in possesso di dispositivi Galaxy di testare le nuove funzionalità che verranno introdotte, le quali fanno decisamente l’occhiolino a quanto già visto di recente sul sistema operativo iOS di Apple. Stando a una fonte piuttosto autorevole e affidabile, la beta potrebbe essere in arrivo nei prossimi giorni: scopriamone insieme i dettagli.

Beta di One UI 7: presunta data d’uscita e le possibili novità introdotte

Il giornalista (nonché leaker) Max Jambor ha infatti pubblicato nel corso delle ultime ore un post sul social network X, dichiarando che il programma beta di Samsung One UI 7 inizierà dal prossimo lunedì, 29 luglio, andando a confermare quanto riportato (sempre da lui) nella giornata di ieri.

Tra gli aspetti maggiormente attesi della nuova versione troviamo in particolare l’arrivo delle nuove funzionalità Galaxy AI (presenti attualmente sui nuovi pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip 6 e Galaxy Z Fold 6) anche sui dispositivi meno recenti. Oltre a questo è previsto un notevole cambiamento per la gestione delle notifiche, con una colonna distinta per le notifiche e una per le impostazioni rapide, analogamente a quanto succede già oggi su iOS di Apple e HyperOS di Xiaomi. Attese anche funzionalità simili a Dynamic Island e Attività in tempo reale, esclusive al momento di iPhone.

L’aggiornamento alla beta di Samsung One UI 7 arriverà presumibilmente in un primo momento sulla serie di Samsung Galaxy S24 e sui nuovi pieghevoli sopracitati, per poi proseguire successivamente con il resto dei dispositivi usciti in precedenza.

Al momento non abbiamo chiaramente nessuna conferma ufficiale in merito al rilascio della beta: non ci resta dunque che attendere ulteriori comunicazioni ufficiali a riguardo da parte di Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime ore o giorni.