La prima beta della One UI 7.0 basata su Android 15 sembra essere molto vicina, e lo dimostra anche l’uscita di tutte le anticipazioni che stiamo vedendo in questi giorni. Oggi spuntano ulteriori conferme sul lancio imminente e ulteriori dettagli: a quanto pare la nuova release potrebbe offrire una sorta di Dynamic Island in salsa Samsung, con tanto di Live Activities. Andiamo a scoprire le ultime novità trapelate.

One UI 7.0 con Dynamic Island e Live Activities?

In questi giorni stanno saltando fuori diverse anticipazioni sulla One UI 7.0 di Samsung, che sarà basata su Android 15 e che probabilmente inizieremo a scoprire ufficialmente nei prossimi giorni attraverso il programma beta. Abbiamo avuto modo di dare uno sguardo ad alcune delle nuove icone, tra cui quella dell’app Galleria e della Fotocamera, accompagnata da screenshot dell’interfaccia fotografica, ma anche a una funzione per la schermata home e a diversi altri dettagli.

Anche se a volte il paragone può sembrare un po’ forzato, alcune delle novità che abbiamo iniziato a scoprire sembrerebbero essere ispirate a iOS, e si tratta di una cosa del tutto normale in questo mondo (capita spesso anche il contrario, del resto). A tal proposito, il leaker @chunvn8888, già autore di alcune anticipazioni dei giorni scorsi, sostiene che la One UI 7.0 potrà contare sulle versioni Samsung della Dynamic Island e delle Live Activities.

Per chi non lo sapesse, si tratta di funzioni introdotte da Apple a partire da iPhone 14 Pro per sfruttare lo spazio occupato dalla “pillola” che ha preso posto del notch. Entrambe inglobano quest’ultima all’interno di notifiche oppure offrono scorciatoie e informazioni, e Live Activities funziona pure sullo schermata di blocco, proponendo aggiornamenti in tempo reale su consegne, partite in corso e così via.

Purtroppo non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma è possibile che Samsung abbia trovato un modo per “sfruttare” il foro per la fotocamera anteriore dei suoi smartphone per funzionalità simili; nessuno dei modelli della casa di Seoul offre una grande “pillola” come quelle che vediamo sugli iPhone delle ultime generazioni, ma vedremo cosa sarà riuscita a fare l’azienda. Il pannello delle notifiche di Android risulta già più completo e personalizzabile rispetto a quello di iOS, quindi siamo curiosi di scoprire cosa avrà in serbo Samsung sotto questo punto di vista. Le Live Activities potrebbero risultare interessanti soprattutto sui display esterni degli smartphone pieghevoli come Samsung Galaxy Z Flip6.

La stessa fonte sostiene inoltre che con la One UI 7.0 Samsung abbia cambiato nome ad AR Emoji, passando a Galaxy Avatar, e che abbia incluso un rimando all’IA nella dicitura introduttiva del Samsung Account (“Sign in to your Galaxy. Add advanced intelligence to your phone“).

Sulla questione One UI 7.0 è intervenuto anche Ice universe, notoriamente ben informato su ciò che riguarda la casa sud-coreana. Il leaker ha confermato che lo stile delle icone è effettivamente cambiato molto, ma ha dichiarato anche che alcuni dettagli del design potrebbero ancora essere modificati e dunque non risultare definitivi. Nel complesso lo stile generale è ancora Samsung e non si avvicina poi così tanto a quello di iOS come si vuole far credere.

The current One UI 7 is still relatively simple, and the icons and some details of the design may still be modified, so you don’t have to be too serious about the leak. But one thing is certain, the style of Samsung icon has changed greatly. On the whole, it is still Samsung’s… — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) July 24, 2024

Probabilmente quello che stiamo scoprendo in questi giorni proviene da una delle prime build di test del sistema operativo, quindi non è da escludere che con la beta avremo già qualche modifica o perfezionamento.

Quanto manca all’uscita della One UI 7.0 beta

Vista la grande quantità di anticipazioni di questi giorni ci viene da pensare che la prima beta della One UI 7.0 sia effettivamente molto vicina. I rumor parlavano già di un periodo compreso tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, e in effetti in queste ore troviamo “conferme”: sia Max Jambor sia lo stesso Ice universe parlano di una beta 1 in uscita la prossima settimana, e il primo si è anche sbilanciato su lunedì 29 luglio 2024 come data di lancio.

Se Samsung procederà come gli anni scorsi, la beta dovrebbe partire dalla serie S più recente, in questo caso composta da Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, per poi fare capolino su diversi altri modelli di fascia alta e media nel corso delle settimane e dei mesi. Se tutto andrà per il meglio con lo sviluppo (anche da parte di Google), ci aspettiamo un rilascio della versione stabile durante l’autunno, magari già in seguito alla Samsung Developer Conference, entro la fine di ottobre.

Il programma beta solitamente non riguarda l’Italia: a meno di cambiamenti di rotta, anche questa volta potremmo dover scoprire i dettagli della One UI 7.0 dalle informazioni condivise dagli utenti di altri Paesi, come Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Corea del Sud. Per saperlo dovremo probabilmente aspettare solo qualche giorno.