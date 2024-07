ho. Mobile lancia un’offerta pensata per chi desidera effettuare la portabilità e avere tutto ciò che serve a 5,99 euro al mese: si tratta in realtà di un ritorno, visto che viene riproposta ciclicamente per pochi giorni. Vediamo come attivare l’offerta ho. 100 Giga, disponibile anche stavolta per un tempo limitato.

Ritorna ho. 100 Giga a 5,99 euro al mese

Quella che è probabilmente l’offerta più apprezzata di ho. Mobile torna a disposizione sul sito e nei punti vendita: ho. 100 Giga è attivabile fino alle 23:59 del 29 luglio 2024 e offre minuti illimitati, SMS illimitati verso tutti e 100 giga di Internet 4G sotto rete Vodafone al costo di 5,99 euro al mese; naturalmente, una volta attivata consente l’integrazione di ho. il Turbo (0,99 euro al mese) o ho+ (1,99 euro al mese) per aggiungere la connettività 5G.

Come abbiamo visto, da un paio di mesi ho. Mobile ha introdotto il 5G per le sue offerte, ma solo ai clienti dotati delle opzioni aggiuntive appena citate oppure di offerte specifiche. Con ho. il Turbo si può attivare il 5G a 0,99 euro al mese, mentre con ho+ si possono avere anche i vantaggi offerti ogni mese (a 1,99 euro), come lo sconto mensile da 5 euro su 30 euro di rifornimento presso Q8 (e non solo).

ho. 100 Giga è disponibile sul sito ufficiale dell’operatore virtuale con un costo di attivazione variabile: parliamo di 2,99 euro per i clienti che passano a ho. Mobile da Iliad, PosteMobile, Fastweb, CoopVoce, Spusu, Tiscali e altri operatori virtuali, ma si sale a 29,90 euro per chi proviene da TIM, WINDTRE, Very Mobile e la stessa Vodafone. Si tratta comunque di passi avanti, perché fino a qualche tempo fa risultava più complicato effettuare questi passaggi da Vodafone, operatore che di fatto fa parte dello stesso gruppo (VEI S.r.l. è infatti una società del gruppo Vodafone).

In aggiunta al costo di attivazione c’è ovviamente da aggiungere il costo di 6 euro per la prima ricarica, mentre la SIM è gratuita. C’è anche la possibilità di attivare l’offerta con eSIM (per chi ha uno smartphone compatibile), ma viene richiesto un contributo di 1,99 euro (una tantum): in questo caso non è necessaria la spedizione a casa o il ritiro in edicola, quindi i tempi di attesa si riducono drasticamente.

L’offerta ho. 100 Giga è attivabile fino al 29 luglio 2024: se siete interessati e volete procedere non vi resta che seguire il link qui in basso.

Attiva ho. 100 Giga