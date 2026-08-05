La battaglia per il miglior prezzo sui nuovissimi pieghevoli targati Samsung si sposta sui banchi di MediaWorld, che risponde alle promozioni di lancio con un’iniziativa davvero aggressiva. I nuovi Samsung Galaxy Z Flip8, Z Fold8 e l’inedito Z Fold8 Ultra sono infatti i protagonisti di una doppia promozione che permette di abbattere il listino ufficiale di diverse centinaia di euro fin dal day-one. Inserendo a carrello il codice sconto dedicato e sfruttando il programma di supervalutazione dell’usato, è possibile portarsi a casa l’eccellenza della tecnologia foldable a cifre record. Di seguito analizziamo la procedura per riscattare il coupon e accedere ai bonus permuta; per seguire gli aggiornamenti sugli stock in tempo reale, vi invitiamo a monitorare i nostri canali Telegram a fondo pagina.

・SAMSUNG Galaxy Z Flip8 256GB, 256 GB, Graphite 💰 Offerta: 1004€ invece di 1.379,00€ ✂️ Usa il coupon: 100NEWZ8 🛒 Su MediaWorld 👉 https://prezzi.tech/go/bdzs ・SAMSUNG Galaxy Z Fold8 256GB, 256 GB, Graphite 💰 Offerta: 1649€ invece di 2.099,00€ ✂️ Usa il coupon: 100NEWZ8 🛒 Su MediaWorld 👉 https://prezzi.tech/go/bdzt ・SAMSUNG Galaxy Z Fold8 Ultra 256GB, 256 GB, Graphite 💰 Offerta: 1799€ invece di 2.299,00€ ✂️ Usa il coupon: 100NEWZ8 🛒 Su MediaWorld 👉 https://prezzi.tech/go/bdzu ♻️ Supervalutazione usato: info su https://prezzi.tech/go/bdpx

Guida alla Promozione: Come riscattare il Coupon e la Supervalutazione Usato

Per assicurarsi il prezzo minimo garantito sullo store di MediaWorld occorre combinare il codice promozionale con il programma di permuta ufficiale:

1. Riscatto Coupon a Carrello: Aggiungete lo smartphone desiderato al carrello e, prima di procedere al pagamento, inserite il codice promozionale 100NEWZ8 nell’apposito campo riservato ai buoni sconto per ottenere un taglio immediato.

Aggiungete lo smartphone desiderato al carrello e, prima di procedere al pagamento, inserite il codice promozionale nell’apposito campo riservato ai buoni sconto per ottenere un taglio immediato. 2. Bonus Supervalutazione Usato: Accedendo alla sezione dedicata sul portale MediaWorld, potrete dare in permuta il vostro vecchio dispositivo (smartphone o tablet) per ricevere un contributo extra che va a decurtare ulteriormente il costo finale del nuovo Galaxy Z8.

Promemoria Lancio: La combinazione del coupon 100NEWZ8 e dei bonus permuta è soggetta a limitazioni temporali e le disponibilità dei primi lotti nella colorazione Graphite potrebbero esaurirsi rapidamente.

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Samsung Galaxy Z8 Series: Il nuovo punto di riferimento dei Pieghevoli

La nuova generazione di foldable firmata Samsung introduce un’ottimizzazione strutturale profonda, cerniere di nuova concezione e le funzioni avanzate di Google Gemini integrate nativamente.

1. Samsung Galaxy Z Flip8 (1.004€ invece di 1.379,00€)

Il pieghevole a conchiglia più desiderato crolla a soli 1.004€ nella variante Graphite da 256GB. Grazie all’ampio schermo esterno FlexWindow e a un’autonomia ottimizzata, il Flip8 è il compagno ideale per chi cerca stile, tascabilità e scatti fotografici da top di gamma, con un risparmio immediato di ben 375 euro sul listino.

2. Samsung Galaxy Z Fold8 (1.649€ invece di 2.099,00€)

Il re della produttività in mobilità scende a 1.649€ applicando il coupon 100NEWZ8 . Con le sue nuove proporzioni dello schermo esterno che lo rendono ergonomico nell’uso quotidiano e l’ampio pannello interno aperto, rappresenta lo strumento definitivo per il multitasking avanzato.

3. Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra (1.799€ invece di 2.299,00€)

La vera star del Galaxy Unpacked debutta nella versione Graphite da 256GB con un taglio di prezzo di ben 500 euro, posizionandosi a 1.799€. Scocca ultrasottile rinforzata, fotocamere derivate dalla serie S Ultra e il massimo della potenza hardware rendono questo dispositivo il punto di riferimento assoluto del mercato mobile.

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Riepilogo delle offerte Samsung Galaxy Z8 su MediaWorld

Di seguito la lista dei modelli in promozione. Ricordatevi di inserire il codice promozionale prima di completare il pagamento e di consultare le condizioni per la permuta dell’usato.

・SAMSUNG Galaxy Z Flip8 256GB, 256 GB, Graphite 💰 Offerta: 1004€ invece di 1.379,00€ ✂️ Usa il coupon: 100NEWZ8 🛒 Su MediaWorld 👉 https://prezzi.tech/go/bdzs ・SAMSUNG Galaxy Z Fold8 256GB, 256 GB, Graphite 💰 Offerta: 1649€ invece di 2.099,00€ ✂️ Usa il coupon: 100NEWZ8 🛒 Su MediaWorld 👉 https://prezzi.tech/go/bdzt ・SAMSUNG Galaxy Z Fold8 Ultra 256GB, 256 GB, Graphite 💰 Offerta: 1799€ invece di 2.299,00€ ✂️ Usa il coupon: 100NEWZ8 🛒 Su MediaWorld 👉 https://prezzi.tech/go/bdzu ♻️ Supervalutazione usato: info su https://prezzi.tech/go/bdpx

In conclusione, la doppia promozione di MediaWorld sui nuovi Galaxy Z Flip8, Z Fold8 e Z Fold8 Ultra offre una delle opzioni d’acquisto più vantaggiose del momento per chi vuole accedere subito alla tecnologia pieghevole di nuova generazione. La possibilità di combinare il taglio immediato garantito dal codice 100NEWZ8 con la supervalutazione dell’usato rende il passaggio al nuovo modello incredibilmente conveniente. Vi consigliamo di procedere tempestivamente al checkout prima che le scorte destinate alla promozione di lancio vadano esaurite.

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