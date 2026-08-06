TIM ha reso disponibile dal 4 agosto, l’acquisto a rate tramite TIMFin del nuovo Tapster Smart Bracelet, un braccialetto con chip NFC integrato che permette di effettuare pagamenti contactless.

Il dispositivo arriva a distanza di circa due anni dal lancio dello Smart Ring dello stesso brand svedese, un anello con la stessa tecnologia che avevamo già inserito nella nostra guida ai migliori smart ring proprio per la presenza dell’NFC, funzione che ancora oggi manca sulla maggior parte degli anelli intelligenti in commercio.

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Come funziona lo Smart Bracelet

Il dispositivo può essere gestito tramite l’app Tapster, utilizzando uno smartphone dotato di lettore NFC: una volta configurato il metodo di pagamento, per effettuare un pagamento contactless basta posizionare la parte in ceramica sul terminale finché la transazione non viene confermata.

Il Tapster Smart Bracelet è certificato VISA e Mastercard, risulta impermeabile con certificazione IP68, dato che il chip NFC è sigillato all’interno della fibbia in ceramica, e non richiede né batteria né ricarica, né tantomeno una connessione a Internet.

Lo Smart Bracelet di Tapster può essere collegato a tutte le carte di credito, debito e prepagate Mastercard e VISA rilasciate da Intesa Sanpaolo, Intesa Sanpaolo ISYBANK Banking, Fideuram, PostePay, Revolut, Banco BPM, BPER Banca, Carta BCC e NEXI.

Tutte le restanti carte VISA e Mastercard possono invece essere collegate attraverso l’attivazione di una carta virtuale di pagamento Curve, mentre le carte del circuito American Express non sono supportate.

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Dove acquistarlo e come funziona la rateizzazione

Il nuovo dispositivo è acquistabile sia nei negozi fisici sia sul sito TIM, dove da oggi viene promosso anche in home page. I clienti TIM, sia di rete fissa che mobile, possono acquistarlo tramite le offerte di rateizzazione con finanziamento TIMFin, che prevedono anticipo zero e tasso zero se pagate con carta di credito, mentre con carta di debito o conto corrente può essere richiesto un anticipo in base al valore del prodotto.

Dopo aver venduto negli anni scorsi lo Smart Ring, l’anello smart con chip NFC integrato, TIM propone ora ai propri clienti anche il Tapster Smart Bracelet No2, un braccialetto realizzato con un cordino in tessuto a doppia treccia dotato di una fibbia in ceramica opaca che ospita il chip NFC, permettendo di effettuare pagamenti digitali contactless semplicemente avvicinando il bracciale al terminale di pagamento.

Prezzi e colorazioni disponibili

Con TIM, lo Smart Bracelet di Tapster è disponibile nelle colorazioni Black, Navy e Seabreeze, ed è acquistabile a rate con TIMFin al costo di 2 euro al mese per 30 mesi, per un totale di 60 euro.

In alternativa, il dispositivo può essere acquistato anche a 3 euro al mese per 24 mesi, per un totale di 72 euro.

Cos’è il TIM Club e come funzionano i finanziamenti TIMFin

Va ricordato che, nei finanziamenti TIMFin per l’acquisto di smartphone e prodotti a rate, dal 10 giugno 2024 ai clienti TIM di rete mobile viene proposta dalla forza vendita l’opzione TIM Club, che permette di ottenere fino a tre mesi gratuiti su alcuni servizi e di accedere a promozioni dedicate al prodotto acquistato a rate.

Questa opzione, a partire dal 13 novembre 2024, prevede un costo di 14,99 euro una tantum, ma soltanto in alcuni canali di vendita, come il sito TIM e l’app MyTIM, è disponibile l’opzione gratuita TIM Club Promo, per cui in quel caso non si paga alcun costo aggiuntivo.

Inoltre, a partire dal 12 novembre 2025, l’opzione TIM Club è disponibile anche per i clienti di rete fissa, sempre al costo di 14,99 euro una tantum, ma con promozioni differenti rispetto a quelle riservate alla rete mobile.

In generale, le offerte TIMFin restano attivabili previa approvazione del finanziamento, motivo per cui è sempre importante leggere con attenzione tutte le condizioni prima di sottoscrivere il contratto.