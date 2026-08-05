Google ha deciso di puntare su Gemini come assistente virtuale del suo ecosistema di prodotti e servizi, “condannando” Google Assistant all’oblio e il colosso di Mountain View ha iniziato a notificare agli utenti Android che dal prossimo mese verrà introdotta una novità importante.

A partire dal 4 settembre 2026, infatti, il colosso statunitense inizierà a rimuovere l’accesso a Google Assistant, sostituendolo con Gemini sui dispositivi Android supportati.

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Per Google Assistant si avvicina la fine

Attraverso un’email il colosso di Mountain View ha iniziato ad avvisare gli utenti che il 4 settembre prenderà il via la definitiva transizione da Google Assistant a Gemini, in virtù della quale non sarà più possibile usare il vecchio assistente virtuale dell’azienda.

Stando a quanto è stato spiegato da Google, il processo di transizione tra i due assistenti si svolgerà nell’arco di diverse settimane successive a tale data e, una volta applicata la modifica a un dispositivo, gli utenti non potranno più usare Google Assistant né riattivarlo sul proprio telefono, tablet o altri dispositivi associati.

E così Gemini diventerà l’assistente predefinito sui dispositivi Android supportati e ciò significa che, quando gli utenti che attiveranno l’assistente con il comando “Ehi Google” o tenendo premuto il pulsante di accensione, avvieranno l’assistente IA al posto di Google Assistant.

Inoltre, Google precisa che la transizione non sarà limitata a smartphone e tablet, in quanto Gemini diverrà l’assistente predefinito anche sui dispositivi compatibili abbinati, come gli smartwatch Wear OS, le cuffie e gli auricolari supportati.

Per quanto riguarda gli utenti i cui dispositivi non soddisfano i requisiti minimi di Gemini o che risiedono in regioni non supportate, a loro sarà consentito continuare a usare Google Assistant fino alla conclusione del piano di disattivazione generale.