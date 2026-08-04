Notability, una delle applicazioni per prendere appunti più popolari su iOS, è finalmente sbarcata nel Google Play Store, pronta a conquistare anche gli utenti Android.

Si tratta di una soluzione pensata non solo per studiare ma anche per lavorare o per le attività della vita di tutti i giorni, trasformando lo smartphone in un valido assistente capace di organizzare appunti e note, che poi sarà possibile conservare in un unico posto, sempre a portata di mano.

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Le principali caratteristiche dell’app Notability per Android

Così come viene spiegato dagli sviluppatori, gli utenti potranno fare affidamento su una soluzione che consente loro di scrivere a mano, digitare o disegnare, con la possibilità di annotare i file PDF (che siano libri di testo, appunti di una lezione, documenti o immagini non fa differenza) e di avere tutti i propri contenuti organizzati in cartelle personalizzabili.

Ed ancora, gli utenti potranno combinare scrittura a mano, testo, foto e documenti in uno spazio di lavoro collaborativo, avere riassunti automatici delle riunioni (con punti chiave e riepiloghi), visualizzare e modificare due note affiancate, importare appunti di una lezione, quaderni e PDF di libri di testo, creare quaderni digitali, organizzatori di studio e lavagne usando i modelli della galleria dell’app.

Per coloro che desiderano ancora di più c’è la possibilità di abbonarsi (al momento per il primo anno è previsto uno sconto del 25%) e usufruire delle seguenti funzionalità:

Appunti illimitati

Strumenti di produttività e organizzatore di studio basati sull’IA

Riconoscimento della scrittura a mano e conversione matematica

Trascrizioni audio in tempo reale con il registratore vocale

Backup automatico e sincronizzazione tra dispositivi

Previous Next Fullscreen

Notability per Android può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: