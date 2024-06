Giornata ricca di aggiornamenti nel mondo Android, soprattutto in casa Samsung: il produttore sud-coreano ha rilasciato nuovi firmware per Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy A72, Galaxy M53, Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab A9+; nel frattempo si aggiornano anche OnePlus 11 e Huawei MatePad 11 (2021). Andiamo a scoprire insieme tutte le novità in distribuzione.

Novità aggiornamenti serie Samsung Galaxy S24, S22, S21, Galaxy Z Flip5, Flip4, Flip3 5G, Z Fold5, Fold4 e Fold3 5G

Solo poche ore fa sono arrivati aggiornamenti “intermedi” per diversi modelli del produttore, e in queste ore sono state rilasciate ulteriori novità: questa volta Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra accolgono in Italia un aggiornamento con le patch di sicurezza di giugno 2024. Update simile in rollout in alcuni Paesi europei per Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra.

Le novità non sono poi molte: il changelog parla soltanto di miglioramenti di sicurezza e cita i soliti perfezionamenti di stabilità e bugfix. In comune ci sono le sopra citate patch di giugno, che secondo il più recente bollettino di sicurezza vanno a correggere 37 vulnerabilità CVE, comuni al sistema operativo (nessuna di livello critico), sommate ad altre 22 di tipo SVE, ossia specifiche per i dispositivi del produttore (una sola di livello critico).

Insomma, questa volta sembra proprio che Samsung abbia deciso di rilasciare le nuove patch praticamente in contemporanea per l’intera gamma di fascia alta, fatta eccezione per Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra (che probabilmente seguiranno nelle prossime ore). I firmware in rollout sono i seguenti:

Galaxy S24: S92*BXXS2AXEF

Galaxy S22: S90*BXXSAEXEC

Galaxy S21: G99*BXXSBGXED

Galaxy Z Fold5: F946BXXS2CXE9

Galaxy Z Flip5: F731BXXS2CXE9

Galaxy Z Fold4: F936BXXS7FXEA

Galaxy Z Flip4: F721BXXS7FXEA

Galaxy Z Fold3 5G: F926BXXS7HXF2

Galaxy Z Flip3 5G: F711BXXS8HXE1

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A72, Galaxy M53, Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab A9+

Samsung Galaxy A72 riceve il suo primo aggiornamento software dopo la One UI 6.1 a partire da alcuni Paesi come la Russia: in rollout c’è il firmware A725FXXS8FXE3, che integra le patch di sicurezza di maggio 2024. Novità simili per Samsung Galaxy M53 con il firmware M536BXXS6EXE1 (a partire da Asia e Sud America) e per Samsung Galaxy Tab S7 con il firmware T875XXS7DXE6 (disponibile in Italia).

Come abbiamo visto nel penultimo bollettino di sicurezza diffuso dalla casa di Seoul, le patch di maggio portano la correzione a un totale di 45 vulnerabilità, suddivise tra CVE (comuni al sistema operativo) e SVE (specifiche per i device Samsung). Non sembra siano state integrate ulteriori novità importanti, ma i changelog parlano pure di miglioramenti di stabilità e di bugfix.

Samsung Galaxy Tab A9+ si è aggiornato i giorni scorsi con la One UI 6.1, mentre in queste ore sta accogliendo anche lui il “misterioso” aggiornamento rilasciato per tanti modelli. L’aggiornamento è in rollout in Italia sia per la versione Wi-Fi sia per quella 5G con i firmware X210XXU2CXE7 e X216BXXU2CXE7 e mantiene le patch di sicurezza al mese di maggio 2024.

Novità aggiornamento OnePlus 11

Non solo Samsung: in queste ore si aggiorna anche OnePlus 11 con OxygenOS 14.0.0.800, la stessa versione rilasciata nei giorni scorsi per il “fratello” OnePlus 11R, ma con una lista più corta di novità. In distribuzione a partire dall’India c’è la versione CPH2447_14.0.0.800(EX01), che integra le patch di sicurezza di maggio 2024 e alcuni altri cambiamenti.

Il changelog cita infatti miglioramenti di stabilità del sistema, la soluzione a un problema con il quale l’icona di un’app nella schermata Home poteva spostarsi leggermente da dove avrebbe dovuto essere dopo aver chiuso l’app, e la soluzione a un problema di volume basso dell’altoparlante o delle cuffie Bluetooth. La distribuzione dovrebbe ampliarsi a livello globale nel giro di qualche giorno.

Novità aggiornamento Huawei MatePad 11 (2021)

Chiudiamo questa carrellata di aggiornamenti con Huawei MatePad 11 (2021), che sta accogliendo la versione stabile di HarmonyOS 4.2. Con questa nuova release, la casa cinese punta a migliorare l’esperienza d’uso con ulteriori funzionalità e perfezionamenti.

Come riportato da Huawei Central, questo è il changelog completo:

System

Optimize the global search experience and make the home screen pull-down feature smoother

Improve the user experience in various scenarios such as application startup, task switching, sliding, interrupting animations, etc., giving you a smoother and smoother operating feel.

User Interface

Celia suggestions widgets can be stacked for display to improve the user experience.

Polishes the operation details of more scenarios to make visual effects, prompts, etc. more refined and accurate.

Security

Integrates a device-cloud cooperation mechanism to achieve more accurate and faster control of malicious apps.

Added an anti-false alarm feature to smartly identify viruses and risky applications, making HarmonyOS more pure and secure.

Blocks in-app ads (pop-up ads when the phone is shaken) by preventing apps from obtaining the device orientation. (Settings > Privacy > Permission Manager > Device Orientation).

Better control on notification sending permissions for new third-party apps.

Incorporated the May 2024 security patch to enhance the system security.

Apps

Upgraded the ‘Huawei Reading’ service. Based on HarmonyOS features, it provides you with a high-quality reading experience such as millions of good books, AI emotional reading, and cross-device circulation.

Accessories

When the tablet screen is off, tap the stylus on the screen to quickly open the memo to take notes and release the pen-lifting shorthand (opening method: Settings > Accessibility > Stylus > Pen-lifting shorthand independent switch).

L’aggiornamento richiede un download importante, quindi il nostro consiglio è quello di scaricarlo sotto rete Wi-Fi.

Come aggiornare Samsung Galaxy S24, S22, S21, Z Flip5, Z Fold5, Z Flip4, Z Fold4, Z Flip3, Z Fold3 5G, A72, M53, Tab S7, Tab A9+, OnePlus 11 e Huawei MatePad 11 (2021)

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA su Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy A72, Galaxy M53, Galaxy Tab S7 o Galaxy Tab A9+ potete fare un salto nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Potete eventualmente utilizzare Smart Switch dopo aver collegato lo smartphone o il tablet Android al PC. Per controllare la presenza di novità su OnePlus 11, potete andare in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. Percorso simile per Huawei MatePad 11 (2021), passando sempre per le impostazioni di sistema. In caso di esito negativo non vi resta che attendere qualche ora o giorno per poi riprovare.

