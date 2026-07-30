Amazon Family è ufficialmente disponibile in Italia: da oggi, i clienti Prime hanno a disposizione un modo semplice per condividere molti dei benefici dell’abbonamento con un altro adulto del proprio nucleo familiare, senza dover condividere le credenziali. Vediamo come funziona e quali sono nel dettaglio i vantaggi condivisibili.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Amazon Family arriva in Italia e permette di condividere i vantaggi Prime

Arriva oggi in Italia Amazon Family, che porta a un’interessante svolta nella condivisione dell’abbonamento Prime. A partire da oggi, il cliente Prime principale (ossia l’Amministratore) può invitare un altro adulto del proprio nucleo familiare a condividere alcuni dei benefici dell’abbonamento, come le consegne rapide e senza costi aggiuntivi, i contenuti di Prime Video, le offerte e gli eventi esclusivi (come il Prime Day e la Festa delle Offerte Prime), la musica di Amazon Music Prime e i videogiochi di Amazon Luna.

L’amministratore può selezionare un unico metodo di pagamento, e l’altro adulto può accettare di far parte della “famiglia” in un attimo. La configurazione richiede solo pochi click, e ogni persona mantiene il proprio account Amazon (che resta privato e personale), la propria cronologia degli ordini e i propri suggerimenti personalizzati.

Più nel dettaglio:

Benefici che si possono condividere : consegne Prime veloci e illimitate Amazon Music Prime offerte esclusive ed eventi come Prime Day e Festa delle Offerte Prime Prime Video (con pubblicità) Amazon Luna

: Cosa rimane privato e personale : cronologia degli ordini suggerimenti personalizzati sicurezza dell’account (niente condivisione di password o codici monouso)

:

Per quanto riguarda i pagamenti, ogni membro dell’Amazon Family può scegliere se effettuare il pagamento di un ordine con il metodo di pagamento condiviso o con il proprio. L’amministratore può infatti selezionare un metodo di pagamento da condividere: il membro del nucleo familiare vedrà solamente alcuni dettagli di pagamento (le ultime 4 cifre della carta di credito, il nome sulla carta, la data di scadenza e l’indirizzo di fatturazione) e l’amministratore riceverà una notifica che mostra l’importo totale per qualsiasi acquisto effettuato con il metodo di pagamento condiviso.

Come creare Amazon Family

Per creare la vostra Amazon Family potete andare nella sezione “Il mio account” e selezionare “La tua Amazon Family“. Da qui potete invitare un altro adulto del nucleo familiare: quest’ultimo potrà accettare l’invito e avere subito accesso ai sopra citati benefici. Nella sezione Family Hub potete inoltre gestire le impostazioni familiari, visualizzare i membri del nucleo e scoprire i suggerimenti personalizzati di Prime Video e Amazon Luna.

Accedi qui alla Amazon Family

Amazon Family è un servizio che non prevede costi aggiuntivi, oltre naturalmente a quelli dell’abbonamento Prime (per il solo amministratore): se già non l’avete fatto, potete sottoscrivere quest’ultimo al costo di 4,99 euro al mese o 49,90 euro all’anno (i clienti idonei hanno anche una prova gratuita di 30 giorni).

Abbonati ad Amazon Prime