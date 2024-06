Il fine settimana si prospetta piuttosto ricco di aggiornamenti, soprattutto in casa Samsung: la casa sud-coreana è partita dagli Stati Uniti con le patch di sicurezza di giugno 2024, e come prevedibile i primi ad accoglierle sono Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+ e Samsung Galaxy S24 Ultra; si aggiornano tra patch e One UI 6.1 anche Samsung Galaxy A52s 5G, Samsung Galaxy A34 5G, Samsung Galaxy A05s e il tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022), con OnePlus 11R che segue a ruota con correzioni di sicurezza e diverse altre novità. Andiamo a scoprire insieme tutti i cambiamenti in distribuzione.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra

Iniziamo da Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, che in queste ore stanno iniziando ad accogliere le patch di sicurezza di giugno 2024. Si tratta dei primi modelli del produttore a ricevere le più recenti correzioni di sicurezza, ma purtroppo sembra che la distribuzione sia partita dagli Stati Uniti. I firmware in rollout sono S921USQS2AXE4, S926USQS2AXE4 e S928USQS2AXE4, e non sembrano includere ulteriori novità rilevanti.

Come indicato dal più recente bollettino di sicurezza diffuso da Samsung, le patch di giugno integrano la correzione a 37 vulnerabilità CVE, comuni al sistema operativo (nessuna di livello critico), sommate ad altre 22 di tipo SVE, ossia specifiche per i dispositivi del produttore (una sola di livello critico).

La distribuzione potrebbe raggiungere l’Europa e l’Italia in qualsiasi momento, quindi vi consigliamo di tenere monitorate le impostazioni di sistema. Samsung sta già lavorando ai primi firmware basati su Android 15 e One UI 7.0, ma gli utenti attendono con trepidazione anche l’update previsto apparentemente per luglio, che dovrebbe portare la One UI 6.1.1 e tante novità per il comparto fotografico.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A52s 5G e Galaxy A34 5G

Aggiornamenti in distribuzione anche per Samsung Galaxy A52s 5G e Galaxy A34 5G. Entrambi accolgono le patch di sicurezza di maggio 2024, ma il primo lo fa in Italia con il firmware A528BXXS8GXE1, mentre il secondo a partire da alcuni Paesi asiatici con la versione A346EXXS7CXE2.

Come indicato dal bollettino di maggio diffuso dalla casa di Seoul, le patch di maggio includono la correzione a un totale di 45 vulnerabilità, suddivise tra CVE (comuni al sistema operativo) e SVE (specifiche per i device Samsung). Non sembra siano state integrate ulteriori novità importanti, ma i changelog parlano pure di miglioramenti di stabilità e di bugfix.

Come abbiamo visto, Galaxy A52s 5G non riceverà più major update dopo la One UI 6.1, accolta di recente. Galaxy A34 5G è stato lanciato quasi due anni dopo, quindi proseguirà almeno fino ad Android 17.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A05s e Galaxy Tab S6 Lite (2022)

Samsung Galaxy A05s e Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) accolgono un aggiornamento in “comune”: per entrambi i modelli è in distribuzione la One UI 6.1 con tutte le sue novità. Naturalmente, vista la fascia dei due prodotti, non sono state integrate le funzionalità Galaxy AI con intelligenza artificiale, ma sono comunque presenti parecchi cambiamenti: tra questi possiamo citare miglioramenti nelle animazioni e nell’efficienza generale, perfezionamenti per modalità e routine, miglioramenti per la schermata di blocco, miglioramenti nella funzione di ritaglio dei soggetti da utilizzare come adesivi o da “incollare” altrove, miglioramenti nella Galleria e in altre app preinstallate e non solo.

Per Galaxy A05s è in rollout il firmware A057FXXU3CXE6, mentre per Galaxy Tab S6 Lite (2022) è disponibile in Italia la versione P619XXU6CXE8. Trattandosi di aggiornamenti importanti, aspettatevi download consistenti: vi consigliamo di attendere di essere sotto rete Wi-Fi per procedere.

Novità aggiornamenti OnePlus 11R

Non solo Samsung: si aggiorna in queste ore anche OnePlus 11R, che accoglie OxygenOS 14.0.0.800 a partire dall’India attraverso la versione CPH2487_14.0.0.800(EX01). Le novità sono parecchie e comprendono zoom per lo sfondo, nuovi effetti di transizione e ottimizzazioni per le animazioni, miglioramenti per il touch screen, per la schermata di blocco, per i quick settings, integrazione delle patch di sicurezza di maggio 2024 e non solo.

Ecco il changelog completo diffuso da OnePlus.

Tutte le novità di OxygenOS 14.0.0.800: New smooth animations Adds wallpaper zoom and seamless icon transitions during app launch and exit for a smoother visual experience.

Adds a bounce animation effect when sliding to the bottom of the notification drawer and optimizes the layer effects of Quick Setting icons and widgets, bringing a more natural and delicate visual effect.

Optimizes the transition animations for Home screen icons and widgets and adds wallpaper zoom animations upon device unlock.

Adds wallpaper zoom animations and gradual brightness transitions when the screen is turned on or off.

Optimizes the background colors and Gaussian blur effects in Quick Settings, Notification drawer, Home screen drawer, and Global Search.

Optimizes the transition animation when the Lock screen clock and buttons disappear upon device unlock.

Optimizes animations when entering and exiting Global Search, ensuring a smoother and more consistent visual experience. New touch control experience Adds a transition animation when swiping in from one side of the screen to exit an app before it starts up.

Adds a transition animation when swiping in from one side of the screen to go back to the previous page before a new page is opened.

Adds a transition animation when swiping inward from a side of the screen or swiping up to exit an app in landscape mode.

You can now tap the lower right corner of a large folder to view more apps.

You can now pull down app icons in large folders and then open an app in just one move.

Improves touch control responsiveness. Tapping and swiping on the Home screen and Recent tasks screen is now faster and more stable.

Increases touch responsiveness for app usage scenarios, for example, when opening and closing apps, entering and exiting recent tasks, or swiping on the gesture guide bar to switch between apps.

Optimizes animations when using large folders. Dragging apps on the Home screen is now smoother. System Adds a horizontal layout for the Lock screen clock.

You can now adjust the volume in Quick Settings.

You can now choose not to show the track when drawing the Lock screen pattern to unlock your device.

You can now use fingerprint unlock without waking up the screen.

You can now create photo collages without frames in Photos.

Adds a “Partial screenshot” option in the Smart Sidebar.

You can now press and hold the Volume Down button to turn the flashlight on when the screen is off.

You can now try out the “app-specific volume” feature to adjust the volume for individual apps based on your needs.

You can now adjust the size of a floating window by dragging its bottom and swipe up to close a mini window.

Improves the volume bar’s design for ease of use and visual consistency.

Integrates the May 2024 Android security patch to enhance system security

Come aggiornare Samsung Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, A52s 5G, A34 5G, A05s, Tab S6 Lite (2022) e OnePlus 11R

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA su Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy A52s 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A05s e Galaxy Tab S6 Lite (2022) potete fare un salto nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Potete eventualmente utilizzare Smart Switch dopo aver collegato lo smartphone o il tablet Android al PC. Per controllare la presenza di novità su OnePlus 11R, ammesso che siate riusciti a metterci sopra le mani, potete andare in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. In caso di esito negativo non vi resta che attendere qualche ora o giorno per poi riprovare.