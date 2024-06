Le patch di sicurezza di giugno 2024 hanno iniziato a farsi vedere su alcuni modelli Samsung a partire dagli Stati Uniti, ma in Europa a quanto pare non è ancora arrivato il momento: anzi, il produttore ha rilasciato in Italia un diverso aggiornamento software per tanti modelli, tra cui Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5 e Galaxy A54 5G. In più la casa di Seoul ha rilasciato le patch di maggio 2024 per Galaxy A34 5G e Galaxy Tab S7 FE. Vediamo cosa sappiamo su questo “misterioso” update e quali sono le novità per gli altri due modelli.

Novità aggiornamenti serie Samsung Galaxy S24, S23, S22, S23 FE, Z Flip5, Z Fold5 e A54 5G

Diversi smartphone di casa Samsung stanno ricevendo in queste ore un nuovo aggiornamento software inaspettato: mentre gli utenti stavano aspettando le patch di sicurezza di giugno 2024, in Italia è arrivato un update intermedio per Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5 e Galaxy A54 5G.

Tutti questi smartphone avevano già ricevuto le patch di sicurezza di maggio 2024, dunque l’arrivo di un ulteriore aggiornamento con le stesse patch ha spiazzato gli utenti. Ma quali sono le novità portate dai nuovi firmware, tutti contraddistinti dalla lettera “U” nel numero di versione? In realtà non è del tutto chiaro: il changelog diffuso da Samsung è generico, e parla soltanto di “Stabilità complessiva delle funzioni migliorata” e di miglioramenti di sicurezza.

serie Galaxy S24: S92*BXXU2AXEC

serie Galaxy S23: S91*BXXU5CXE3

Galaxy S23 FE: S711BXXU3CXE6

serie Galaxy S22: S90*BXXUAEXEA

Galaxy A54 5G: A546BXXU8CXE7

Galaxy Z Flip5: F731BXXU2CXE7

Galaxy Z Fold5: F946BXXU2CXE7

Potrebbe trattarsi di un aggiornamento pensato per correggere qualche bug o instabilità insorti dopo l’aggiornamento alla One UI 6.1, ma la serie Galaxy S24 è stata lanciata direttamente con questa versione. È possibile che la casa sud-coreana abbia scovato qualche problema non ben specificato a bordo della sua One UI, e che abbia preferito correggerlo subito senza attendere il rilascio delle patch di sicurezza di giugno 2024. Tutto quello che sappiamo è che a quanto pare la questione riguarda diversi modelli, vista la quantità di dispositivi aggiornati “improvvisamente”.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A34 5G e Galaxy Tab S7 FE

Samsung Galaxy A34 5G sta ricevendo in Italia l’aggiornamento che vi abbiamo anticipato i giorni scorsi: in distribuzione ci sono le patch di sicurezza di maggio 2024 con il firmware A346BXXU7CXE1. Si tratta del primo update dopo l’arrivo della One UI 6.1 di metà maggio, che risultava accompagnata dalle patch di aprile. Discorso simile per Samsung Galaxy Tab S7 FE, che in queste ore sta accogliendo il firmware T73*XXS7DXE3 con le patch di sicurezza di maggio 2024, che segue quello con la One UI 6.1 arrivato alla fine del mese scorso.

Come abbiamo visto nel penultimo bollettino di sicurezza, le patch di maggio includono la correzione a un totale di 45 vulnerabilità, suddivise tra CVE (comuni al sistema operativo) e SVE (specifiche per i device Samsung). Non sembra siano state integrate ulteriori novità importanti, ma i changelog parlano pure di miglioramenti di stabilità e di bugfix.

Come aggiornare Samsung Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, S22, S22+, S22 Ultra, Z Flip5, Z Fold5, A54 5G, A34 5G e Tab S7 FE

Per controllare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA su Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G e Galaxy Tab S7 FE potete fare un salto nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Potete eventualmente utilizzare Smart Switch dopo aver collegato lo smartphone o il tablet Android al PC.