Nelle ultime ore Google ha avviato il rilascio del Feature Drop di giugno 2024 per tutti gli smartphone compatibili della serie Pixel, l’azienda aveva già anticipato alcune novità in arrivo con l’aggiornamento in questione e ora, tutti i possessori di uno smartphone idoneo possono procedere all’installazione dell’update.

L’aggiornamento porta sui dispositivi del colosso alcune interessanti novità, sia per gli smartphone dell’ultima famiglia Google Pixel 8, che per i modelli precedenti ma non solo, il Feature Drop di giungo porta con sé novità anche per gli smartwatch della società e per Wear OS in generale, oltre che per Pixel Tablet. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più.

Google avvia il rilascio del Feature Drop di giungo 2024: le novità

I fan della community del colosso e tutti i possessori di uno smartphone Pixel attendevano con ansia il rilascio del Feature Drop di giugno, la società è infatti solita introdurre tutta una serie di novità con questa tipologia di update e anche l’aggiornamento in questione non fa differenza.

Google ha implementato tutta una serie di novità tra cui Gemini Nano in arrivo sui Pixel 8 come opzione per sviluppatori, Rilevamento di incidenti stradali su Pixel Watch 2 e molto altro ancora.

Novità per gli smartphone Pixel

Gemini Nano sugli smartphone della serie Pixel 8

Gemini Nanoè la versione di Gemini LLM (il modello di intelligenza artificiale sviluppato dal colosso di Mountain View) ottimizzata per i dispositivi mobili, finora era disponibile esclusivamente su Pixel 8 Pro (e sui flagship della famiglia Samsung Galaxy S24); sugli smartphone del colosso di Mountain View Gemini Nano si occupa di tutta una serie di funzioni come il riepilogo nell’app Google Recorder e le risposte intelligenti tramite la tastiera Gboard quando si sfruttano app di messaggistica come WhatsApp.

Google aveva già anticipato l’intenzione di portare Gemini Nano anche su Pixel 8 e Pixel 8a e, con il Feature Drop di giugno 2024 ha tenuto fede alla parola: Gemini Nano è ora infatti disponibile nelle opzioni sviluppatore dei dispositivi appena menzionati.

Miglioramenti per le trascrizioni di Google Recorder

Grazie a Gemini Google potenzia le funzionalità di Recorder per l’esecuzione sul dispositivo su Pixel 8 e 8a, l’app ora beneficia di riepiloghi più dettagliati e scaricabili sugli smartphone dell’attuale ultima gamma; lo strumento in questione è ora in grado di rilevare e includere i nomi degli interlocutori migliorando le trascrizioni delle conversazioni, ma può anche esportare le trascrizioni in file di testo o Google Documenti.

I Pixel ricevono finalmente il mirroring via cavo

Questa è sempre stata una delle grandi mancanze dei dispositivi Pixel, l’impossibilità di trasmettere lo schermo del proprio smartphone utilizzando un apposito cavo, ma solo via WiFi sfruttando i dispositivi Chromecast. Effettuare il mirroring dello schermo tramite una connessione cablata comporta dei notevoli vantaggi rispetto alle altre soluzioni, e sembra che Google abbia finalmente deciso di accontentare i propri utenti.

Il Feature Drop di giugno 2024 porta con sé la possibilità di collegare gli smartphone della serie Pixel 8 ad una TV o ad un monitor esterno tramite il connettore USB-C del dispositivo, replicando su uno schermo di maggiori dimensioni quanto visualizzato sullo smartphone.

Qualora vi stiate domandando se tale funzionalità arriverà in futuro anche sui Pixel delle precedenti generazioni, la risposta purtroppo è no: le precedenti famiglie di smartphone dell’azienda infatti hanno tale possibilità disabilitata di default a livello hardware.

Miglioramenti per Trova il mio dispositivo

Google introduce una gradita novità per l’app Trova il mio dispositivo, anche questa volta limitata agli smartphone dell’attuale ultima serie Pixel 8; grazie al Feature Drop di giugno gli utenti possono ora localizzare il proprio dispositivo anche quando la batteria è scarica, mantenendo al contempo i dati sulla posizione crittografati e privati: l’applicazione in questione può ora localizzare lo smartphone senza alimentazione per almeno 23 ore.

Novità per Fotocamera Pixel

Grazie all’ultimo aggiornamento, Google introduce su tutti gli smartphone dalla famiglia Pixel 6 in poi, compresi Pixel Fold e Pixel Tablet, la possibilità di identificare automaticamente il momento migliore della foto in HDR+ con una sola pressione dell’otturatore; Fotocamera Pixel sarà ora in grado di supportare l’utente nello scatto di una foto in cui il viso è a fuoco e sorridente.

Inoltre, la Fotocamera Pixel permette ora di scegliere manualmente quale obiettivo della fotocamera utilizzare mentre si scatta una foto, offrendo un maggiore controllo sulla cattura dello scatto.

Una nuova funzione per cercare rapidamente i numeri di telefono sconosciuti

Google Telefono fornisce già agli utenti tutta una serie di interessanti funzionalità, l’ultima in arrivo grazie al Feature Drop di giugno permette di semplificare un’operazione che spesso e volentieri ognuno di noi effettua.

Ricevendo una chiamata da un numero sconosciuto, e dunque non presente tra i nostri contatti, l’applicazione fornisce ora un nuovo pulsante nel registro delle chiamate grazie al quale è possibile effettuare in automatico una ricerca sul numero sconosciuto. La novità in questione è disponibile per tutti i dispositivi dalla serie Pixel 6 in poi.

Novità per gli smartwatch Pixel

Rilevamento degli incidenti automobilistici per Pixel Watch 2

Grazie al Feature Drop di giugno 2024 l’ultimo smartwatch del colosso di Mountain View riceve il rilevamento degli incidenti automobilistici: Google Pixel Watch 2 ora può verificare se l’utente è presumibilmente rimasto coinvolto in un incidente, e si premurerà di allertare in automatico i servizi di emergenza qualora l’utente non riuscisse ad interagire con il proprio smartwatch.

La nuova funzionalità si integra con la condivisione di emergenza, così lo smartwatch avviserà anche i contatti di emergenza dell’utente fornendo anche indicazioni sulla posizione. Infine è stato migliorato il rilevamento delle cadute per rilevare meglio le cadute dalle biciclette.

Miglioramenti per Google Wallet e Google Home

Attualmente limitato a Stati Uniti e Germania, gli smartwatch di Google possono ora associare un conto PayPal a Google Wallet, consentendo di effettuare pagamenti in tutta sicurezza direttamente dall’orologio.

Anche l’app Google Home sugli smartwatch dell’azienda riceve alcune interessanti novità grazie al Feature Drop di giugno 2024, è ora infatti possibile accedere ai propri dispositivi intelligenti domestici direttamente dallo smartwatch, beneficiando delle seguenti nuove funzioni:

Accedi ai tuoi Preferiti di Google Home con un semplice tocco sull’orologio. Tocca l’icona del dispositivo per aprire l’app Casa e regolare la temperatura, abbassare le luci e altro ancora.

Ora puoi accedere a un dispositivo per la casa intelligente dal quadrante su Wear OS. Tocca il collegamento del dispositivo e apporta le modifiche direttamente dal tuo polso.

L’app Google Home su Wear OS ti offre più modi per controllare i tuoi dispositivi domestici intelligenti. Regola la rotazione delle tapparelle o la velocità della ventola, tutto dal tuo orologio.

Novità per Google Pixel Tablet

Miglioramenti per le notifiche Nest Doorbell

Google Pixel Tablet riceve alcuni miglioramenti per quel che concerne le notifiche dei dispositivi Nest Doorbell, quando il tablet è in modalità hub invierà all’utente una notifica se qualcuno suona alla porta, fornendo al contempo la possibilità di visualizzare un’istantanea di chi è alla porta oltre alla possibilità di interagire vocalmente.

Google Pixel Tablet, così come anche gli smartphone Pixel, ricevono il nuovo widget Preferiti di Google Home, grazie al quale è possibile avere un accesso ancora più rapido ai dispositivi domestici intelligenti compatibili.

Per verificare la presenza del Feature Drop di giugno 2024 sul vostro dispositivo, basta seguire il percorso Impostazioni -> Sistema -> Aggiornamento di sistema e, nel caso in cui lo smartphone non abbia già rilevato la presenza del nuovo aggiornamento, effettuare un tap su “Cerca aggiornamenti” (potrebbero volerci alcune ore prima che sia effettivamente disponibile per tutti).