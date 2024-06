Google non resta mai con le mani in mano e in questi giorni sta testando su Android un paio di piccole ma interessanti novità per l’app Google: più precisamente, si tratta di una barra di ricerca che è apparsa all’interno delle Chrome Custom Tabs e che potrebbe “dividere” gli utenti, e di una nuova icona. Vediamo di che si tratta.

Una nuova barra di ricerca appare nell’app Google

Come sicuramente saprete se utilizzate l’app Google per le ricerche, i risultati delle stesse vengono aperti attraverso le schede personalizzate, o Chrome Custom Tabs (a meno che non abbiate impostato altri browser). In questi giorni sono arrivate segnalazioni (tra le quali spicca quella del “solito” Assemble Debug) riguardanti due novità per queste schede, che possiamo scoprire attraverso lo screenshot qui sotto.

Come possiamo vedere, nella pagina aperta sono comparsi due cambiamenti: nella parte superiore della schermata fa capolino una nuova icona per procedere a una nuova ricerca, mentre in quella inferiore c’è addirittura una barra per la ricerca con tanto di icone per la ricerca vocale e Google Lens, facilmente raggiungibile con il pollice visto il posizionamento. Alcuni potrebbero apprezzare queste due nuove possibilità, che potrebbero risultare utili per procedere a una nuova ricerca in modo rapido, altri potrebbero vedere la barra come un semplice spreco di spazio nella schermata (soprattutto su smartphone dalle dimensioni compatte).

Per il momento sembra trattarsi di una novità non particolarmente diffusa: probabilmente Google sta procedendo a qualche test per verificarne il funzionamento e, perché no, l’apprezzamento da parte degli utenti. L’unica cosa che potete fare è verificare di disporre della più recente versione dell’app Google per Android seguendo il badge qui sotto per il Google Play Store. Avete notato anche voi queste due novità sul vostro smartphone Android?