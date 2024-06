Un video della durata di 33 secondi, ha rivelato l’aspetto di quello che potrebbe essere il tanto atteso Google Pixel Watch 3.

Il filmato, pubblicato sul sito 91mobiles.com, ha svelato alcune caratteristiche interessanti sul dispositivo wearable, a quanto pare esteticamente sarà simile al Pixel Watch 2, sebbene con dimensioni diverse (40,79 x 40,73 x 14 mm per il Pixel Watch 3 rispetto a 41 x 41 x 12,3 mm del suo predecessore).

Nonostante ciò va tenuto conto di come alcune voci di corridoio parlino di due diversi modelli per la stessa linea, caratterizzati da dimensioni diverse del display e altre differenze. Questa sarebbe una novità assoluta per i Pixel Watch, tenendo conto che anche il già citato Pixel Watch 2 è disponibile nel solo formato da 41 mm.

Ciò lascia presagire alla possibilità del lancio di un modello più evoluto, forse proposto sul mercato con il nome Pixel Watch 3 Pro.

Google Pixel Watch 3 sarà disponibile in due diversi formati?

Confrontato con la precedente generazione il nuovo smartwatch fornirà una batteria più grande, passando da 304 mAh a 307 mAh, con rumors riportati da siti come Dekra e Safety Korea. Al di là di queste modifiche, il design del prodotto sembra mantenersi fedele al passato.

Grazie Steve Hemmerstoffer, noto anche come OnLeaks, il suddetto sito ha presentato ai suoi lettori la clip video, che mostra il design del Pixel Watch 3 a 360 gradi.

Analizzando il filmato è possibile notare le somiglianze con il modello precedente, anche per quanto riguarda il display, sempre da 1,2 pollici e senza alcun tipo di cornice. Sotto il punto di vista del sistema operativo è possibile notare, come da copione, Wear OS.