Camera Assistant è ora disponibile anche per Samsung Galaxy S21 FE: grazie all’aggiornamento alla One UI 6.1, proposto in Italia in questi giorni, lo smartphone Android si aggiunge alla lista dei modelli compatibili con l’app fotografica che fa parte della suite Good Lock. Vediamo quali funzioni sono disponibili e come scaricare l’app gratuitamente.

Samsung Galaxy S21 FE è ora compatibile con Camera Assistant

Camera Assistant è un’app proposta da Samsung sul Galaxy Store a partire dall’autunno del 2022: risulta compatibile con tanti modelli del produttore sud-coreano dotati di almeno One UI 5.1 (basata su Android 13) e mette a disposizione funzionalità ancora più avanzate per il comparto fotografico degli smartphone Samsung Galaxy. Tra queste, ad esempio, possiamo citare Auto HDR, Commutazione automatica obiettivo (per far scegliere automaticamente alla fotocamera l’obiettivo più adatto in base a zoom, illuminazione e distanza dal soggetto), Correzione distorsione, la possibilità di scegliere tra qualità o rapidità degli scatti, di cambiare il timeout della fotocamera (da 1 a 10 minuti) e di selezionare varie opzioni per gli scatti multipli (con timer personalizzabili), ma le funzioni variano da modello a modello.

A partire dalla One UI 5.1, Camera Assistant risulta compatibile con Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Fold2 e Galaxy Z Flip. Con One UI 6.0 e 6.1 è arrivata la compatibilità con la serie Galaxy S24 e con altri modelli, visto l’ampliamento alla fascia media: in lista abbiamo Galaxy A73, Galaxy A72, Galaxy A55, Galaxy A54, Galaxy A53, Galaxy A52s 5G, Galaxy A52 5G e Galaxy A52.

In seguito all’aggiornamento alla One UI 6.1 di Samsung Galaxy S21 FE, che vi abbiamo segnalato in questi giorni, anche questo modello risulta ora compatibile. Le funzioni non vengono proposte al gran completo come per i flagship più recenti, ma gli utenti hanno comunque accesso a diverse possibilità aggiuntive per sfruttare al meglio il comparto fotografico; i possessori degli smartphone Samsung Galaxy supportati possono scaricare gratuitamente l’app tramite il Galaxy Store seguendo questo link direttamente dal dispositivo.

