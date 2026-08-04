Dopo la migliore esperienza in auto e l’accordo per i PDF sul Web (con recap delle ultime novità) e il supporto completo alle chiamate e videochiamate su WhatsApp Web, prosegue il periodo ricco di annunci ufficiali in casa WhatsApp.

Il team della popolare app di messaggistica ha recentemente annunciato grandi aggiornamenti per le chat di gruppo con l’introduzione tre novità che puntano a migliorare sensibilmente l’esperienza utente. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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WhatsApp: ecco come migliorano le chat di gruppo

Il team di WhatsApp si è da poche ore affidato a un nuovo post sul blog ufficiale per annunciare tre importanti novità che puntano a migliorare le chat di gruppo sulla popolare app di messaggistica che conta oltre 3 miliardi di utenti a livello globale.

Le chat di gruppo sono migliori su WhatsApp: dalla possibilità di rimanere in contatto con la tua cerchia più ristretta al coordinamento della tua fantasy league. Oggi le rendiamo ancora migliori con i nuovi aggiornamenti dei sondaggi per prendere decisioni più rapide, le menzioni per @tutti per catturare l’attenzione di tutti e un modo più semplice per creare nuove chat di gruppo dai gruppi esistenti.

I sondaggi diventano più utili

La prima novità riguarda i sondaggi che vengono migliorati con l’introduzione dell’orario di fine (per chiudere la votazione quando il tempo scade), della possibilità di nascondere i votanti (in modo che gli utenti possano sentirsi più a loro agio nell’esprimere una preferenza) e della possibilità di modificare il sondaggio entro 15 minuti dall’invio (per correggere eventuali errori di battitura o aggiungere chiarimenti).

Arriva la menzione per tutti i membri del gruppo

Un’altra novità è l’introduzione della menzione @tutti che permette di menzionare in un colpo solo tutti gli utenti che fanno parte di una chat di gruppo. Questa novità è pensata per far sì che i messaggi importanti e urgenti non vengano persi da coloro che silenziano le chat di gruppo, dato che la menzione @tutti invia la notifica a tutti i destinatari del gruppo.

Per i gruppi di grandi dimensioni, ovvero quelli con più di 32 membri al loro interno, la menzione @tutti è disponibile esclusivamente per gli amministratori (per fare in modo che solo loro possano eventualmente richiamare l’attenzione di tutti i membri del gruppo).

La funzione @tutti ti avviserà dei messaggi importanti anche nelle chat di gruppo disattivate, ma potrai comunque controllare il modo in cui ricevi le notifiche e disattivare @tutti in qualsiasi momento nelle impostazioni di notifica.

Possibilità di creare gruppi a partire da un altro gruppo

L’ultima novità è la possibilità di creare una chat di gruppo da gruppi esistenti. Gli utenti potranno creare una nuova chat di gruppo con persone che già sono presenti in un altro gruppo molto più semplicemente e senza doverli aggiungere uno per uno.

Questa novità può tornare molto utile, ad esempio, quando si vuole organizzare un gruppo regalo a partire dal gruppo per l’invito a una festa di compleanno. Il team di WhatsApp l’ha pensata per avviare conversazioni di gruppo secondarie che non vadano a intasare la chat principale, magari quando alcuni membri del gruppo iniziano a discutere di un argomento in particolare.

Come scaricare/aggiornare WhatsApp o provarne in anteprima le novità

Per scaricare WhatsApp su un dispositivo Android o aggiornare l’app all’ultima versione disponibile, sarà sufficiente raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” o “Aggiorna”.

Invece, nel caso in cui siate desiderosi di provare le novità in anteprima che arriveranno sull’app in futuro, potrete rivolgervi al programma beta dell’app (la pagina dedicata al programma è raggiungibile tramite questo link) e scaricare WhatsApp Beta per Android. Nel caso in cui il programma beta fosse temporaneamente al completo, potrete comunque procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link).