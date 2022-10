Nelle scorse ore Samsung ha annunciato una nuova applicazione denominata Camera Assistant che va ad aggiungersi alla vasta gamma di app già comprese in Samsung Good Lock. Quest’ultima non è altro che una suite proprietaria del produttore sudcoreano composta da app di personalizzazione grazie alle quali è possibile cambiare radicalmente l’interfaccia del proprio dispositivo e le sue funzionalità, andando ad aggiungere opzioni avanzate in modo da arricchire l’esperienza utente offerta dagli smartphone Samsung Galaxy.

L’app fotocamera Samsung abbraccia nuove funzioni grazie a Camera Assistant

È il caso di Camera Assistant, ennesimo modulo aggiuntivo di Good Lock, che porta in dote una serie di impostazioni e funzioni interessanti che vanno ad espandere le capacità della modalità di scatto automatico dell’app fotocamera stock di Samsung. Una volta installato, infatti, apparirà una nuova sezione nelle impostazioni dell’app fotocamera denominata appunto Camera Assistant grazie alla quale accedere alle funzionalità aggiuntive.

L’app offre la possibilità di abilitare o disabilitare l’HDR automatico, smussare i bordi e le texture di una foto per ottenere un effetto artistico e abilita lo switch automatico della lente in base alla situazione di scatto e al livello dello zoom.

Consente inoltre di iniziare e registrare un video tramite la modalità fotografica semplicemente tenendo premuto il pulsante di scatto e di risparmiare batteria tramite un’opzione che disabilita la fotocamera se non viene usata per oltre 2 minuti.

La modifica più interessante, nonchè la più richiesta dagli utenti Samsung, è indubbiamente l’aumento della velocità dei tempi di scatto in modalità automatica consentendo di ridurre l’effetto sfocatura nelle fotografie ai soggetti in movimento. Il produttore sudcoreano avverte però che, utilizzando la funzione, la qualità delle foto potrebbe diminuire; un compromesso che gli utenti Samsung accetteranno volentieri pur di sfruttare le potenzialità della nuova opzione.

Camera Assistant attualmente è disponibile solo sugli smartphone della gamma Galaxy S22 con Android 13 e One UI 5.0 anche se il colosso si è detto al lavoro per espandere il supporto ad altri modelli. L’aggiornamento è in fase di rilascio anche in Italia; qualora voleste provare Good Lock e Camera Assistant sarà sufficiente recarsi sul Galaxy Store per scaricare la suite di personalizzazione di Samsung.

