La One UI 6 con Android 14 sta portando tante novità a bordo degli smartphone Samsung, anche per quanto riguarda la compatibilità con altre app: dopo l’arrivo di Galaxy Enhance-X su alcuni modelli di fascia media, stavolta tocca a Camera Assistant, ora disponibile anche su Samsung Galaxy A54 5G e Samsung Galaxy A53 5G.

Camera Assistant disponibile su Samsung Galaxy A54 5G e Galaxy A53 5G: come scaricarla

Dopo l’aggiornamento a One UI 6 e Android 14 in distribuzione in questi giorni, Samsung Galaxy A54 5G e Galaxy A53 5G accolgono la compatibilità con Camera Assistant a partire dalla versione 2.0.01.0. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Camera Assistant è un’app che fa parte della suite Good Lock, ma che in realtà potete installare anche separatamente: mette a disposizione funzionalità ancora più avanzate per il comparto fotografico degli smartphone Samsung Galaxy, tra cui Auto HDR, Commutazione automatica obiettivo (per far scegliere automaticamente alla fotocamera l’obiettivo più adatto in base a zoom, illuminazione e distanza dal soggetto), Correzione distorsione, la possibilità di scegliere tra qualità o rapidità degli scatti, di cambiare il timeout della fotocamera (da 1 a 10 minuti), di selezionare varie opzioni per gli scatti multipli (con timer personalizzabili) e tanto altro.

Camera Assistant dovrebbe arrivare anche su Samsung Galaxy A73 non appena farà capolino l’aggiornamento alla One UI 6. Samsung aveva promesso qualche mese fa l’ampliamento della compatibilità dell’app per i modelli di fascia media, e sembra proprio che stia mantenendo la parola. Installare Camera Assistant su Samsung Galaxy A54 5G, Galaxy A53 5G e sugli altri smartphone Android della gamma Galaxy compatibili, è semplicissimo: non dovete fare altro che recarvi sul Galaxy Store seguendo il link qui in basso.

Download Camera Assistant

