Google ha avviato il rilascio del nuovo aggiornamento mensile di agosto 2026, un aggiornamento che non va a introdurre nuove funzionalità (le ultime sono arrivate a giugno con Android 17 e di nuove non se ne vedranno prima di settembre, con Android 17 QPR1) su alcuni degli smartphone della gamma Pixel ancora supportati (i modelli del 2021, del 2022 e della prima metà del 2023 non si aggiornano).

Il focus di questa tipologia di aggiornamento è la risoluzione di bug e l’implementazione delle nuove patch di sicurezza: l’aggiornamento propone qualche fix per quasi tutti i modelli, non risolve vulnerabilità specifiche per i Pixel ma include la risoluzione di alcune vulnerabilità (di cui una “critica”) generiche di Android. Scopriamo tutti i dettagli e come aggiornare i Pixel supportati con quello che è il secondo aggiornamento della sicurezza successivo al rilascio di Android 17.

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Sui Google Pixel arriva l’aggiornamento di agosto 2026

Come anticipato in apertura, Google ha avviato ufficialmente il rilascio dell’aggiornamento di agosto 2026 su tutti gli smartphone compatibili della gamma Pixel a partire dai modelli 2023: le intere gamme Pixel 6 e Pixel 7, oltre a Pixel Fold e Pixel Tablet, fanno “pausa” e rimangono a luglio (qualcosa del genere era già avvenuto negli ultimi mesi, dalla seconda metà del 2025).

L’aggiornamento di agosto 2026, che ha un peso di poco inferiore ai 109 MB su Google Pixel 10 Pro XL, va a sostituire la precedente build CP2A.260705.006 (rilasciata come aggiornamento mensile di luglio 2026 su base Android 17) ed è in fase di distribuzione tramite la build CP2A.260805.005 su tutti i dispositivi supportati.

Le note di rilascio dell’aggiornamento di agosto 2026

Di seguito riportiamo le (brevi) note di rilascio del nuovo aggiornamento mensile, appena distribuito da Google per i suoi Pixel, che come avrete potuto notare dalla seguente immagine “risolve bug critici e migliora le prestazioni e la stabilità del dispositivo“.

L’aggiornamento di agosto 2026 include correzioni di bug e miglioramenti per gli utenti di Pixel: ecco i dettagli qui sotto. App Correzione per un arresto anomalo in alcune app di gioco in determinate condizioni*[1] Display e grafica Miglioramenti generali per le prestazioni della GPU in determinate condizioni *[1] Sistema Correzione per un problema che può causare la mancata risposta del pannello touch in determinate condizioni*[1] Le correzioni sono disponibili per tutti i dispositivi Pixel supportati salvo diversamente indicato di seguito. Alcune correzioni potrebbero essere specifiche di determinati operatori e/o regioni.

*[1] Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold; Pixel 10a

Le patch di sicurezza aggiornate (agosto 2026)

Andando oltre, solitamente i nuovi aggiornamenti mensili portano sugli smartphone Made by Google anche le più recenti patch di sicurezza, che in questo caso vengono aggiornate ad agosto 2026.

Alla stregua di quanto avvenuto con il bollettino di luglio (e di ogni volta in cui l’aggiornamento mensile non corrisponde a una nuova versione trimestrale di Android), il nuovo bollettino di agosto è praticamente “deserto” in termini di patch generiche per dispositivi Android (non vengono risolte CVE, come si evince da questo post).

Viene invece risolta una CVE specifica per i Pixel (come si evince da questo post): parliamo della CVE-2026-0163 (tipo “Elevation of Privilege”) che affliggeva la Video Processing Unit ed è classificata con severità “Alta”

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Come aggiornare i Pixel supportati

Il nuovo aggiornamento mensile per i Pixel è già disponibile via OTA (in fase di distribuzione graduale) e sotto forma di factory image per i seguenti smartphone e tablet supportati del colosso di Mountain View:

Per verificare la presenza dell’aggiornamento, basta seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema” e, nel caso in cui lo smartphone non abbia già rilevato la presenza del nuovo aggiornamento, effettuare un tap su “Cerca aggiornamenti” (potrebbero volerci alcune ore prima che sia effettivamente disponibile per tutti).

State tranquilli nel caso in cui non vi fosse ancora arrivata la notifica del nuovo aggiornamento sul vostro smartphone Pixel perché nelle prossime ore o al massimo entro un paio di giorni l’update raggiungerà tutti i dispositivi compatibili.

Comunque, qualora non voleste aspettare, potete sempre procedere a installarlo manualmente servendovi della factory image o del pacchetto OTA specifico per il vostro modello. I file da scaricare per l’eventuale installazione manuale dell’aggiornamento sono disponibili dai link qui sotto.

Factory Image – File OTA