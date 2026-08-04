Samsung sembra finalmente pronta a dedicare l’attenzione che molti utenti chiedevano da tempo a SmartThings, l’app ufficiale per la gestione del suo ecosistema di dispositivi interconnessi. Dopo aver rinnovato il design della quasi totalità delle applicazioni di sistema con l’aggiornamento a One UI 8 e One UI 8.5, l’azienda aveva lasciato SmartThings praticamente invariata.

Dalle ultime informazioni emerse, però, pare che Samsung stia finalmente lavorando ad un importante restyling dell’applicazione SmartThings, che non si limiterà ad un semplice aggiornamento estetico ma introdurrà anche diverse novità pensate per rendere l’esperienza più moderna e personalizzabile.

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Guardate che bella la nuova versione di Samsung SmartThings

Grazie ai colleghi di Sammobile possiamo dare uno sguardo a quella che sarà il nuovo aspetto estetico di SmartThings. La nuova versione adotterà lo stesso linguaggio grafico già visto nelle più recenti app di sistema della One UI, a partire dalla barra di navigazione flottante a forma di pillola nella parte inferiore dello schermo. Al suo interno troveranno posto cinque sezioni: Home, Dispositivi, Life, Routine e Menu, le stesse già presenti nella versione attuale dell’app.



La novità più interessante riguarda proprio la schermata Home, che diventerà molto più dinamica grazie allo sfondo che cambierà automaticamente in base alla posizione selezionata e all’ora della giornata, modificando colori e atmosfera tra mattina, pomeriggio, sera e notte. Samsung metterà a disposizione nove sfondi animati predefiniti, ma sarà anche possibile scegliere una foto personale dalla galleria o scattarla direttamente con la fotocamera. Sarà inoltre possibile impostare uno sfondo diverso per ogni luogo salvato nell’app, come la propria abitazione principale o una seconda casa.

Sempre nella schermata principale farà la sua comparsa SmartThings Now, una scheda che suggerirà funzionalità dell’app ancora non utilizzate dall’utente, che sarà comunque possibile disattivare a piacere se si desidera un’interfaccia più pulita. L’aggiornamento introdurrà anche tre nuove tipologie di widget dedicate al controllo dei dispositivi e delle automazioni, consentendo un accesso più rapido alle funzioni più utilizzate.

La sezione Dispositivi non subirà cambiamenti sostanziali rispetto alla versione attuale dell’app, al netto dello sfondo animato cangiante, mentre la scheda Life accoglierà servizi come Clothing Care, Energy, Food, Home Care e Music Sync, con la possibilità di riordinare le varie schede in base alle proprie preferenze. La sezione Routine, infine, verrà riorganizzata con un suddivisione in due schede distinte: da un lato troveremo una sezione dedicata alle automazioni create dall’utente, mentre dall’altra troveremo la scheda Scopri che proporrà routine popolari realizzate dalla community di SmartThings e dalle quali prendere spunto.

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Quando vedremo la nuova versione di Samsung SmartThings

Per il momento Samsung non ha ancora confermato una finestra di lancio ufficiale del nuovo aggiornamento di SmartThings. Considerando però che la nuova interfaccia riprende lo stesso stile previsto per la One UI 9, è plausibile che l’aggiornamento venga distribuito contestualmente al rollout della prossima versione dell’interfaccia proprietaria di Samsung, al momento in fase di test su diversi dispositivi Galaxy compatibili.