Altra giornata di aggiornamenti in casa Samsung, tra One UI 6.1 e non solo: ci sono novità per Samsung Galaxy A54 5G, Samsung Galaxy A34 5G, Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy Tab S9 FE, Samsung Galaxy Tab S9 FE+ e Samsung Galaxy Fit3. Andiamo a scoprire tutti i cambiamenti in arrivo.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G

Iniziamo dalla coppia di smartphone di fascia media: Samsung Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G stanno ricevendo in Italia l’atteso aggiornamento alla One UI 6.1, che aveva fatto il suo esordio in Corea del Sud. La più recente versione della One UI ha debuttato sulla serie Galaxy S24, ma in queste settimane è arrivata su tanti modelli di fascia alta in modo più (Galaxy S23, Galaxy S22, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4) o meno completo (Galaxy S21, Galaxy Z Flip3, Galaxy Z Fold3).

Le funzionalità Galaxy AI complete non sono arrivate dappertutto, e sulla fascia media sembra che non le vedremo: Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G accolgono i firmware A546BXXU7CXDC e A346NKSU5CXD5, che purtroppo non integrano le funzioni di intelligenza artificiale. Le patch di sicurezza restano al mese di aprile 2024, ma siamo certi che nel giro di qualche giorno il produttore rilascerà quelle di maggio 2024.

Anche escludendo Galaxy AI, la One UI 6.1 mette a disposizione tante novità e ottimizzazioni: troviamo miglioramenti nelle animazioni e nell’efficienza generale, ulteriori perfezionamenti per modalità e routine, miglioramenti per la schermata di blocco, miglioramenti nella funzione di ritaglio dei soggetti da utilizzare come adesivi o da “incollare” altrove, miglioramenti nella Galleria e in altre app preinstallate e non solo.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S21 FE

A poche ore di distanza dall’avvio del rollout negli Stati Uniti, Samsung Galaxy S21 FE inizia ad accogliere l’aggiornamento alla One UI 6.1 in Europa. La distribuzione parte dal firmware G990B2XXU6GXD6, avvistato in Germania proprio in queste ore.

Contrariamente ai due modelli di fascia media, in questo caso arriva un po’ di Galaxy AI, ma in modo molto limitato: come abbiamo visto, le funzioni di intelligenza artificiale integrate sono le stesse accolte i giorni scorsi sulla serie Galaxy S21 e sugli altri modelli usciti nel 2021, e sono solo due: si tratta di Assistente Chat, che consente di tradurre le conversazioni in 13 lingue diverse e di “aggiustare” il tono della conversazione direttamente dalla Tastiera Samsung, e di Cerchia e cerca con Google, che permette di cerchiare o evidenziare un elemento presente sullo schermo per cercarlo rapidamente tramite il motore di ricerca. Naturalmente tutto questo si aggiunge alle altre novità della One UI 6.1 citate più su, come i miglioramenti nelle animazioni e così via.

Le patch di sicurezza restano al mese di aprile 2024: questo mese Samsung si è concentrata sul rilascio della One UI 6.1 e “rimedierà” nei prossimi giorni.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Tab S9 FE e Tab S9 FE+

Anche Samsung Galaxy Tab S9 FE e Samsung Galaxy Tab S9 FE+ si aggiornano in queste ore alla One UI 6.1, in distribuzione sulle varianti Wi-Fi e Cellular a partire dalla Corea del Sud con i firmware XXU3BXE1. Trattandosi di modelli di fascia media, nessuno dei due tablet accoglie le funzionalità Galaxy AI: il changelog cita l’intelligenza artificiale, ma si parla delle funzioni per modificare le immagini e spostare elementi all’interno degli scatti.

Per il resto le novità comprendono miglioramenti nelle animazioni, nell’efficienza energetica, passi avanti per la ricerca all’interno dell’app Galleria, perfezionamenti per la schermata di blocco e non solo. L’aggiornamento richiede un download di quasi 2,5 GB, per cui sarebbe meglio sfruttare una connessione Wi-Fi per il download.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra hanno già ricevuto la One UI 6.1 da qualche giorno, e in queste ore stanno accogliendo un ulteriore aggiornamento in Italia. Dopo le novità Galaxy AI ecco che arrivano le patch di sicurezza di maggio 2024.

Sono in distribuzione i firmware S90*BXXSAEXE3, che richiedono un download di circa 270 MB. Come abbiamo visto con il bollettino di sicurezza aggiornato, le più recenti patch portano la correzione a 33 vulnerabilità comuni al sistema operativo (CVE) e a 12 vulnerabilità specifiche per i dispositivi Galaxy (SVE) con diversi livelli di rischio. In più, a quanto pare Samsung ha provveduto a correggere un problema relativo alle suonerie di default, che con la versione precedente non venivano riprodotte in determinate circostanze a causa di un bug.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Fit3

Samsung Galaxy Fit3 non è arrivata ufficialmente in Italia, almeno per il momento, ma resta la possibilità di acquistarla di importazione. Per questo vale comunque la pena di parlare dell’arrivo del suo primo aggiornamento software dal lancio.

La nuova smartband sta accogliendo a partire dalla Corea del Sud il firmware R390XXU0AXE1, che richiede un download di poco più di 20 MB. Le novità non sembrano essere molte, a giudicare dal changelog: quest’ultimo cita solamente miglioramenti di stabilità generici.

Non sappiamo se e quando Samsung si deciderà a proporre Galaxy Fit3 in Italia: continuate a seguirci perché vi terremo aggiornati al riguardo.

Come aggiornare Samsung Galaxy A54 5G, A34 5G, S21 FE, Galaxy Tab S9 FE, S9 FE+ e Galaxy Fit3

Per verificare l’arrivo di un nuovo aggiornamento via OTA su Samsung Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy S21 FE, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Tab S9 FE e Galaxy Tab S9 FE+ potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Potete anche utilizzare Smart Switch per la ricerca di update, dopo aver collegato lo smartphone o il tablet al PC. In caso di esito negativo, potete riprovare tra qualche giorno.

Per controllare la disponibilità di aggiornamenti su Samsung Galaxy Fit3 potete invece aprire l’app Galaxy Wearable dallo smartphone collegato, selezionare la smartband e seguire il percorso “Impostazioni fascia > Aggiornamento software fascia > Scarica e installa“.