A poco più di due settimane dall’inizio del Google I/O 2024, il colosso di Mountain View ha condiviso il (ricchissimo) programma di massima dell’annuale conferenza per gli sviluppatori.

All’interno del portale dedicato alla conferenza, è possibile consultare in anteprima ciò che vedremo quest’anno: ci saranno oltre 150 sessioni e tanto altro materiale didattico. Con questo antipasto, il colosso di Mountain View conferma in prima persona che sono in arrivo nuovi e corposi aggiornamenti per alcuni sistemi operativi, inclusi Android TV 14 e Wear OS 5. Scopriamo tutti i dettagli.

Il Google I/O 2024 inizia a prendere forma

Come anticipato in apertura, Google ha recentemente aggiornato il sito dedicato all’edizione 2024 del Google I/O, arricchendo la sezione “Explore” con il dettaglio di tutte le sessioni, tra keynote, sessioni tecniche e workshop, che si terranno durante la conferenza che inizierà alle ore 19:00 (ore italiane) del 14 maggio 2024 presso lo Shoreline Amphitheatre di Mountain View (anche se gli eventi saranno totalmente online, tranne per pochi fortunati).

Senza dilungarci troppo nell’analizzare tutte le sessioni una per una, proviamo a capire quali saranno le novità più succose che Google svelerà alla imminente conferenza annuale per gli sviluppatori.

Possibili novità sul fronte dell’hardware

Innanzitutto, durante il keynote di apertura, parte dell’interesse verrà rivolto ai dispositivi hardware che il colosso di Mountain View porterà a breve sul mercato o anticiperà per un prossimo futuro. Tra questi, l’unica certezza è rappresentata da Google Pixel 8a, atteso smartphone di fascia media che è ormai spogliato di qualsivoglia segreto.

Vedremo poi se, a differenza di quanto fatto lo scorso anno, Big G deciderà di fornire qualche anteprima sui prossimi Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Fold (nome con cui, secondo i rumor, verrà chiamato il successore di Pixel Fold). Potrebbero esserci novità anche legate a Google Pixel Tablet, recentemente protagonista di nuovi rumor e indicato come prossimo all’arrivo su altri mercati, Italia inclusa.

Novità sul fronte del software

Andando oltre, il Google I/O 2024 sarà sicuramente un’occasione per parlare di Android in tutte le sue sfaccettature: il focus principale sarà indubbiamente su Android 15; tenendo conto della filosofia di Big G che vuole consolidare il mondo Android come un vero e proprio ecosistema (e qui rientriamo nel paradigma dell’internet-of-things), non mancheranno sicuramente novità riguardo Android Auto (o Android Automotive OS), Chrome OS, Android TV e Wear OS.

Proprio sulle ultime due costole di Android, emergono dettagli interessanti dalle sessioni anticipate da Google: una di queste sessioni si concentra sul futuro di Wear OS e Big G conferma che Wear OS 5, la prossima versione dell’OS da polso che sarà basata su Android 14, verrà annunciato in un futuro molto prossimo; il colosso di Mountain View sembra porre l’enfasi sul Watch Face Format, progettato per rendere più efficienti e dinamici i quadranti, e sulla progettazione delle app in modo da renderle in grado di adattarsi a dispositivi dai fattori di forma differenti.

Un’altra sessione, invece, indica un aggiornamento a livello di sistema operativo in arrivo per i dispositivi Android TV e Google TV: sarebbe finalmente una bella notizia per questa tipologia di dispositivi, vittime di una frammentazione pesante; giusto per fare contesto, allo stato attuale Google ha lanciato Android TV 14 in beta e ha contestualmente abbandonato Android TV 13. La maggior parte dei dispositivi Android TV sfrutta ancora Android TV 12 (del 2021) o addirittura Android TV 11 (del 2020).

L’intelligenza artificiale protagonista al Google I/O 2024

Gran parte della conferenza sarà poi incentrata sull’intelligenza artificiale, sempre più al centro di app e servizi di Google. Probabilmente, rispetto allo scorso anno, il colosso di Mountain View porrà un’enfasi ancora maggiore sull’IA, letteralmente esplosa negli ultimi 12 mesi.

Andando oltre, sembra scontato che si vada a parlare anche di Google Home, di dispositivi per la domotica, di app e progettazione di esse tenendo conto delle esigenze di tutte le tipologie di utenti (con chiaro riferimento alle tematiche legate all’accessibilità), di Material Design, di Google Chrome, dei servizi collegati a Google Play, di servizi come Google Pay e Google Wallet.

Tutte le sessioni del Google I/O 2024

Tutte le sessioni, che come anticipato saranno oltre 150, saranno suddivise in keynote (12 sessioni), workshop (15 sessioni) e sessioni tecniche (tutte le altre). A livello organizzativo, le categorie protagoniste saranno quattro, introdotte così dalla stessa Google:

Mobile: “sviluppo per una vasta gamma di segmenti di pubblico e fattori di forma.”

“sviluppo per una vasta gamma di segmenti di pubblico e fattori di forma.” Web: “crea siti e app veloci e sicuri per il Web aperto.”

“crea siti e app veloci e sicuri per il Web aperto.” AI: “accesso ai modelli di IA all’avanguardia e agli strumenti open source per il machine learning.”

“accesso ai modelli di IA all’avanguardia e agli strumenti open source per il machine learning.” Cloud: “semplifica e scala lo sviluppo end-to-end.”

A livello di argomenti, invece, quelli che verranno trattati durante la conferenza saranno ben sedici: Accessibilità, Intelligenza artificiale e Machine Learning, Android e Android Go, Angular, AR e VR, Chrome OS, Cloud, Design, Firebase, Flutter, Google Play, Location/Maps, Smart Home, Wear OS, e Web.

Manca ancora il calendario ufficiale ma si parte col Google Keynote

Sebbene manchino ancora gli orari precisi per l’inizio di ognuna delle sessioni, è scontato che ad aprire la conferenza ci sarà il classico keynote di apertura di Google (in programma alle 19:00 ore italiane) che funge da antipasto per tutto ciò che verrà fuori dall’edizione 2024 del Google I/O.

“Scopri come stiamo portando avanti la nostra missione di organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e utili.”

Terminato il keynote di apertura, avrà luogo il cosiddetto Developer keynote, descritto in questo modo:

“Scopri i più recenti strumenti per sviluppatori di Google e come alimentano l’innovazione e migliorano la tua produttività.”



Insomma, la carne al fuoco è tantissima. Non ci resta che attendere il prossimo aggiornamento o, meglio ancora, l’inizio della conferenza per evitare di spoilerarsi tutto. Il countdown verso il Google I/O 2024 è già partito: mancano appena diciotto giorni.

Per maggiori informazioni e per scoprire un po’ più nel dettaglio tutte le sessioni previste al Google I/O 2024, vi rimandiamo al portale ufficiale della conferenza annuale per sviluppatori di Google.